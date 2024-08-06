ТЕМА

Фондові ринки обвалились!

06 августа 2024 | 00:05

масштабный в истории обвал произошел сегодня на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, вызванный страхами инвесторов по поводу ухудшения ситуации в экономике США и связанного с этим падения курса доллара.


СамыйК завершению торгов индекс «Никкэй», отражающий котировки акций 225 ведущих корпораций Японии, обвалился более чем на 12 процентов. Офигеть! Раньше обвалом называли и падение на пару-тройку пунктов. Нынешнее обрушение индекса «Никкэй» оказалось даже более крупным, чем в «черный понедельник» 20 октября 1987 года, когда мир стал вползать в глобальный финансовый кризис. Обвал был спровоцирован неожиданно более негативными, чем ожидалось, данными о ситуации с безработицей в США. Ситуацию усугубило недавнее решение центрального Банка Японии о повышении главной кредитной ставки, что толкнуло вверх курс иены по отношению к доллару и евро. Это грозит уменьшить прибыли ведущих японских корпораций от операций за рубежом. В результате сегодня особенно масштабно обвалились акции всех японских автомобилестроительных корпораций. Панику подстегнули также опасения по поводу возможного краха «финансового пузыря» в высокотехнологичных отраслях, занятых системами искусственного интеллекта. «Речь идет не просто о проблемах Японии, а о фондовом обвале глобальных масштабов, вызванном чрезмерным накачиванием мировой экономики деньгами в период после окончания пандемии», - сказал журналистам Томоитиро Кубота, главный аналитик компании по операциям с ценными бумагами Matsui Securities Co. Его слова подтверждает то, что индексы на фондовых рынках Южной Кореи и Тайваня сегодня тоже рухнули более чем на 8 процентов. Ждём новые интересные новости с мировых финансовых рынков. ТГК Головнин из Токио

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