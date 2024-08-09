УДОшники, які планували замах на Зеленського отримали підозри 09 августа 2024 | 10:19 распечатать [0] комментарии [0] Служба безопасности Украины заочно подозревает в государственной измене двух бывших сотрудников Управления государственной охраны Романа Лапу и Дмитрия Иванцова.. Тексты подозрений размещены на сайте Офиса генпрокурора.

Дмитрий Иванцов, 1976 г.р., с 2001-го проходил военную службу в Службе безопасности Украины и в 2012-м был переведен в Управление государственной охраны.



Внештатный сотрудник ГКРО 1 службы ФСБ РФ Игорь Егоров, 1962 г.р., по версии следствия, создал в Украине агентурную сеть с участием действующих и бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов.



В 2010-2014 годах Егоров как отставной офицер ФСБ РФ неоднократно приезжал в Украину и официально предоставлял инструкторскую и боевую подготовку личному составу Центра специальных операций «А» СБУ: выезжал на полигоны, читал лекции и т.д.



По версии следствия, в 2010-2012 годах Егоров наладил устойчивый контакт с Иванцовым и привлек его к подрывной деятельности против Украины.



Считается, что при содействии Вячеслава Заневского, который возглавлял личную охрану президента Украины Виктора Януковича, Иванцова в 2012 году перевели на военную службу в Управление государственной охраны на должность начальника 3 отдела Службы безопасности президента Украины.



В период Революции достоинства 21-24 февраля 2014 года Иванцов с другими сотрудниками УГО отвечал за безопасность Януковича и сопровождал его во время бегства из Украины на военный аэродром «Гвардейское» на территории аннексированного Россией Крыма. В дальнейшем Иванцов по мотивам личной преданности Януковичу согласился работать на него за границей. С целью создания видимости законности своих действий Иванцов составил задним числом (21.02.2014) рапорт, в котором просил уволить его со службы в УГО Украины. Этот рапорт доставили в УГО Украины только 25 февраля, но приказ об увольнении Иванцова оформили задним числом, а именно 23 февраля, под предлогом сокращения штата или организационных мер.



В ноябре 2014 – январе 2018 года Иванцов отвечал за организацию безопасности членов семьи Януковича в оккупированном Крыму. Он проходил отбор в ФСБ РФ и с июня 2020 г. работает начальником отдела служебно-боевой подготовки в Службе охраны в Крыму Федеральной службы охраны РФ.



После полномасштабного вторжения РФ, не позднее марта 2022 года, Иванцов получил от Егорова и других работников ФСБ РФ очередную задачу сбора информации в Украине.



26 апреля Иванцов направил Дмитрию Пилипченко, являющемуся кадровым работником ФСБ РФ в городе Севастополе, географические координаты в Очаковском районе Николаевской области с комментариями. Эти данные должны быть использованы в разведывательно-диверсионных мероприятиях при оккупации Кинбурской косы.



11 октября 2022 Иванцов передал координаты и адрес дома в городе Покровск Донецкой области, где размещались подразделения аэроразведки Сил обороны Украины. Получателем информации был Михаил Перепелица, военнослужащий 710 гаубично-артиллерийского корпуса 177 стрелковой дивизии РФ.



7 мая 2023 Иванцов прислал Егорову текстовые файлы относительно начальника Центра специальных операций «А» Украины Евгения Хмары, а также начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Отправленные файлы касались отбора их на службу в СБУ в 2008 и 2010 годах.



Кроме того, не позже марта 2022 года Иванцов получил от Егорова задачу собрать информацию, которая может быть использована спецслужбами РФ для физической ликвидации военно-политического руководства Украины, в том числе, президента Владимира Зеленского.



Иванцов предложил сотрудничество бывшему коллеге Роману Лапе, 1976 г.р., который до 22 февраля 2014 был заместителем начальника Службы безопасности президента Украины УГО Украины. Не ранее середины ноября 2014-го Лапа уехал в аннексированный Крым, но пользовался прежними связями в Украине.



Утром 27 марта 2022 года Лапа прислал Иванцову фотосхемический алгоритм действий, который отрабатывался военнослужащими УГО Украины и мог быть использован как возможный маршрут эвакуации президента Украины. Получившуюся информацию Иванцов должен был переслать сотрудникам ФСБ РФ.



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