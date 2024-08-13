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Китайский интернет: только по паспорту!
13 августа 2024 | 08:01
Власти Китая начали изучать вопрос о введении специального удостоверения личности, без которого нельзя будет пользоваться интернетом. В КНР с 2017 года уже действует закон, обязывающий выступать в социальных сетях только под собственными настоящими именами, а также обязательно раскрывать свое местоположение.
В развитие такой системы 26 июля в Китае был опубликован проект правил, определяющих порядок индивидуальной регистрации для пользования интернетом. Они предполагают наделение всех пользователей сети личными номерами и удостоверениями. Предполагается, что это облегчит поиск по интернету и просмотр там материалов. Сейчас в Китае пользователи регистрируются с использованием номеров своих мобильных телефонов. Однако власти считают, что и такую систему нужно сделать более контролируемой. Например, пользователь, заблокированный где-то за неправильный пост или коммент, сейчас может вновь зайти в интернет с использованием другого телефонного номера. Введение системы личных номеров и удостоверений сделает такие шалости невозможными. Проект нынешней реформы вынесен на обсуждение, до 25 августа будут, в частности, собирать мнения экспертов по этому поводу. Кстати, в Китае число пользователей интернета приближается сейчас к 1,1 миллиарда человек. Ребята решают крупную задачу.
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