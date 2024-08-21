Собаке Алена Делона повезло больше, чем хазяину

21 августа 2024 | 11:55

Собаку Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять, несмотря на желание актера, который планировал такую участь для своего питомца. Делон несколько лет назад рассказывал, что если умрет раньше пса, то собаку усыпят - чтобы животное не страдало без хозяина.



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