Жителей Мирнограда предупредили: нужно срочно эвакуироваться

22 августа 2024 | 11:58

Ситуация в районе Мирнограда Донецкой области остается крайне напряженной из-за приближения линии фронта. Об этом сообщает "Суспільне".

По сообщению заместителя главы Мирноградской военной администрации Татьяны Сытник, в городе закрыли на въезд два микрорайона - "5/6" и "Западный" - из-за повышенной опасности. Жители могут только покинуть эти районы, которые уже остались без электроснабжения.

Местные власти при поддержке полиции и ГСЧС продолжают эвакуацию семей с детьми из опасных зон. Эвакуация проводится организованными колоннами для обеспечения максимальной безопасности. Несмотря на призывы властей, некоторые жители, особенно из отдаленного микрорайона "Новатор", неохотно соглашаются на эвакуацию, надеясь переждать боевые действия в подвалах.

По состоянию на 20 августа в Мирнограде оставалось 493 ребенка. Сытник отметила, что ежедневно выезжает около 50 семей, это примерно 120 детей. Однако некоторые родители продолжают скрывать детей от эвакуации, что усложняет работу властей.

Городские власти также начали эвакуацию учреждений. Уже прекратили работу ЦНАП, отделение пенсионного фонда, закрылись банки. С 26 августа перестанут работать продуктовые магазины.

С 19 августа в Мирнограде продлили комендантский час из-за усиления боевых действий. Сообщалось, что линия фронта находится менее чем в 5 километрах от города, и предупреждал, что у жителей остались "считанные дни" на эвакуацию.