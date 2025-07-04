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В москве снова выпал из окна большой нефтяной чиновник
04 июля 2025 | 11:49
Об этом сообщает РИА Новости.
Тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова обнаружено возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы, рассказали РИА Новости в экстренных службах. По предварительной информации, Бадалов сегодня утром выпал из окна своей квартиры
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