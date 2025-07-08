Автодауны угробили "Бентли" в день покупки

08 июля 2025 | 11:43

На столичном Жуковом острове два гражданина умудрились угробить Bentley Bentayga сразу в ночь после покупки. Об этом пишет Wheel news.

По данным источников, владельцы отмечали приобретение авто в клубе Mayachok, после чего отправились на обкатку с девушками и собакой.



Автомобиль вылетел в кювет и «поцеловался» с деревом. В результате столкновения машина опрокинулась. Пассажиры отделались незначительными травмами. Водитель якобы не понял, что произошло, и интересовался у окружающих, кто был за рулем.