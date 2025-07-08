Мегавзрыв на Житомирщине: взрывчатку изготовляли как самогон - без разрешений

08 июля 2025 | 11:41

Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрениях трем человекам, причастным к мощному взрыву на производстве, в результате которого песть погибшие, многие пострадавшие и повреждены близлежащие жилые дома. Правоохранители выяснили, что предприятие, на котором произошел взрыв, работало с рядом нарушений и без надлежащих разрешений, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в понедельник, 7 июля.

По данным следствия, директор одного из предприятий в селе Березина Глубочицкой общины наладил работу по изготовлению взрывчатых веществ. К производству он привлек работников без должного профессионального уровня и специального образования.



«Предприятие функционировало без наличия разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов — в непосредственной близости к жилым домам. Из-за нарушения установленных законом правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ произошло возгорание, что привело к детонации и последующим взрывам», – сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По этому факту правоохранители сообщили двум руководителям предприятий, а также работнику одного из них о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 2 ст. 263-1 УК (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств) и ч. 2 ст. 267 УК (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами). По месту жительства должностных лиц и учредителей подконтрольных предприятий продолжаются обыски.



В пресс-службе Нацполиции сообщили, что производство смесевого взрывчатого вещества наладил 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками. Производство началось летом 2024 года.



Для изготовления взрывчатки предприниматель приобрел помещение бывшего коровника. Его 31-летний партнер из Киевской области наладил поставки химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ.



«Их сообщник, 50-летний житель Сумщины, имеющий образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевщины. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и производили взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы», – сообщили в пресс-службе полиции.



Взрыв, прогремевший около 18:00 2 июля, нанес ущерб более чем 46 млн грн. В результате взрыва погибли два человека - 16-летний и 26-летний местные жители.



Число пострадавших достигло 83 человек, восемь из них – дети. Более сотни близлежащих домов и хозяйств получили повреждения. Также повреждения трех АЗС и около 20 машин.