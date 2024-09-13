ТЕМА

Названы лауреаты Шнобелевской премии

13 сентября 2024 | 08:54

Специально натренированные боевые голуби, дышащие через задний проход млекопитающие и пьяные черви – в США вручили Шнобелевскую премию.


Среди отмеченных исследований – про голубей, которые должны были направлять ракету, находясь внутри боеприпаса, про животных, способных дышать через задний проход, а также про метод, позволяющий отличить пьяных червей от трезвых. Также в числе лауреатов - ботаники, выяснившие, что некоторые растения "имитируют форму соседних искусственных пластиковых растений". А приз в области демографии ушел ученым, выявившим, что многие из людей, известных долгой жизнью, жили в местах, где плохо регистрировали рождение и смерть. Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Хоть некоторые исследования и кажутся абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

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