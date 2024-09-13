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Демографічна криза: Україна перша у світі

13 сентября 2024 | 10:37

Демографічна криза в Україні, аналіз від ЦРУ: Україна очолила рейтинг зі смертності і антирейтинг з народжуваності.


Рівень народжуваності: 6 на 1000 осіб - останнє місце у світі. Рівень смертності: 18,6 на 1000 осіб - перше місце в світі.

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