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Демографічна криза: Україна перша у світі
13 сентября 2024 | 10:37
Демографічна криза в Україні, аналіз від ЦРУ: Україна очолила рейтинг зі смертності і антирейтинг з народжуваності.
Рівень народжуваності: 6 на 1000 осіб - останнє місце у світі. Рівень смертності: 18,6 на 1000 осіб - перше місце в світі.
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