Украинский посол-пацифист блокировал поставки вооружений в Украину

01 октября 2024 | 13:26

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран, который активно участвует в религиозной деятельности церкви пятидесятников, оказался в сложной ситуации. Его церковь запрещает помощь в военных вопросах, что привело к конфликту между его религиозными убеждениями и дипломатическими обязанностями. Об этом пишет в ФБ фронтовик Кирилл Сазонов.

Кастран систематически отказывается подписывать разрешения на транзит грузов военного назначения через территорию Словакии. Это приводит к тому, что эти грузы вынуждены идти через Польшу, что вызывает дополнительные задержки в поставках критически важных ресурсов.



Отказ посла взаимодействовать с поставщиками и его бездействие могут иметь серьезные политические последствия, подрывая доверие между Украиной и Словакией и вызывая международную напряженность.



Необходимо срочно найти баланс между личными убеждениями и государственными обязанностями, чтобы обеспечить эффективную поддержку украинских военных и избежать дальнейших задержек, уверен Сазонов.



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