Все как всегда

06 декабря 2024 | 12:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Если оценить всю человеческую историю по-чесноку, это беспрерывная череда дурацких решений и поступков, беспрерывных войн, насилия и разрушений. А еще: волны эпидемий из-за нарушения элементарных норм общежития, известных с древности – следствие стадной скученности в разрастающихся городах и дичайшей антисанитарии, вони и буквального плавания в конском навозе. Все это – ради счастья жить как пауки в банке.

Толпы знати и простолюдинов восторгались сценами повешений, отсечений голов, четвертований и колесований на городских площадях, где сегодня селфятся сонмы туристов. Народ ликовал праздничным убийствам одних гладиаторов другими, сценам раздирания рабской плоти дикими зверями… Вся эта многовековая дичь двигала творческий гений Гойя, Босха и Брейгеля. Это ж фактически художники-реалисты, шедеврам которых мы обязаны черни, во все века правившей миром.

Малочисленная знать, которую с такой любовью писал Гойя, во все времена пыталась ограничивать власть толпы, замыкая ее на единственном – проблеме выживания. Отсюда – все эти Китайские стены, циклопические соборы и пирамиды. Куда-то следовало аккумулировать всю разрушительную энергию «простого человека». Главное – чем-то его занять, запугать голодной смертью, главное – не дать нажраться от пуза, ибо сытость – враг стабильности. Нищета – незаменимый инструмент удержания ситуации под контролем.

Если бы в 17 веке нашлись террористы, которые одним взрывом уничтожили собрание свежесозданных Лондонского королевского общества и Французской академии наук – от силы пару сотен человек – мы по сей день жгли бы лучины, писали гусиными перьями и пользовались ветряными мельницами. Все, что имеют 9 млрд ныне живущих – это достижения мизерной кучки отщепенцев, придумавших весь этот мир. Спору нет: наша цивилизация в целом деструктивна, разрушительна и нелогична. Как мы до сих пор выжили – тайна великая есть. Ответ один: благодаря вот этим исключениям из правил с гипертрофированными нейронными связями. Их во все века недолюбливали, они первыми шли на плаху, их открытия не ценились в массе своей. Если проследить судьбы великих изобретателей – получится печальная повесть нищеты, непонимания и забвения. И лишь в редких случаях их открытиям удавалось прорваться через общий морок, после чего человечество делало маленький шажок вперед сквозь кровь, разруху и всеобщий идиотизм.

И вот мы как-то незаметно дошагали до того дня, когда простой работяга на конвейере по уровню жизни сравнялся с французским императором трехсотлетней давности. Народы уже отказались от массовых казней на площадях, а гладиаторские бои заменили травоядными боями Кличко и Тайсона. Не везде, конечно. И плебс по-прежнему жаждет повещений и жутких мук врагов общества. Но прогресс очевиден. И вот уже зародилась надежда, что приближается тот рай на земле с кисельными берегами, которого во все времена ждали богобоязненные граждане.

И заговорили про конец истории, невозможность войн, про глобализацию, которая утвердит всеобщий и вечный мир. Кто торгует – тот не воюет, война становится невыгодной и вот это вот все… И тут – бац: война в цивилизованной Европе с миллионом жертв и калек, зверства на камеру, страдание миллионов, уничтоженные в хлам города, о чем могли только мечтать варвары минувших эпох.

За пошедшие со Второй мировой десятилетия человечество стало жить сильно сытно, расслабилось и размечталось. Но природа берет свое: толпа желает крови и смертей – своих и чужих. И то состояние, в котором мы сегодня находимся – это и есть норма, а не те пасторальные годы, в которых волею случая удалось пожить нашему поколению. В общем: все как всегда.

И это пройдет. И человечество осудит разжигателей нынешней войны, снимут фильмы и напишут книги, поставят памятники героям и жертвам, будут клясться, что «Никогда снова», расскажут про научно-технический прорыв, случившийся благодаря этой войне, и небо над городами будет черно от беспилотников, которые не будут бомбить, а станут доставлять пиццу на дом и перевозить граждан по их мещанским делам.

А потом народу снова захочется поубивать и поумирать.