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Япония на распутье
07 марта 2025 | 14:06
В правительстве и политической элите Японии с растерянностью и тревогой наблюдают за маневрами администрации Дональда Трампа вокруг Украины, за приостановкой американской военной помощи Киеву, за углублением разрыва между США и их союзниками по НАТО. Премьер-министр Исиба, глава МИД Ивая, другие министры в ходе дебатов в парламенте и на отдельных пресс-конференциях старательно уклоняются от прямых комментариев по этим вопросам, чтобы не вызывать гнев в Вашингтоне. Как заклинание, повторяется то, что «Япония выступает за сплочение единства Группы семи и приложит к этому все усилия». И это не пустые ритуальные слова – следующий саммит G7 должен пройти в июне нынешнего года в Кананаскисе, в Канаде. Т. е. в стране, которую Трамп не считает суверенным государством и предлагает сделать 51-м штатом США. А канадского премьера Джастина Трюдо люди из окружения нынешнего хозяина Белого дома осыпают оскорбительными насмешками. Если Трамп демонстративно не поедет на саммит в Канаде, то что делать японскому премьеру? Тоже не отказаться от визита и тем самым похоронить «семерку»? Или присутствовать и крепко испортить отношения с обидчивым Трампом? Япония не может себе такого позволить – США ее единственный союзник, который до сих пор обеспечивал надежную военную защиту, ядерный зонтик. С другой стороны, прочные отношения с другими членами «семерки», Британией, Германией, Францией, Италией, той же Канадой, - тоже важнейшая основа внешней политики Токио, он рассматривает эти связи как неотъемлемый компонент обеспечения национальной безопасности, национального престижа. В руководстве Японии, если верить утечкам информации, боятся и того, что Трамп потребует от своего дальневосточного союзника по примеру Вашингтона урезать или вовсе прекратить помощь Украине. Токио явно не хочет это делать, поскольку имеет собственные причины поддерживать Киев. В японской элите опасаются, что его поражение и, соответственно, демонстрация общей слабости Запада могут подтолкнуть Китай к более решительным действиям по силовому присоединению Тайваня. В Токио о такой перспективе думают с содроганием, поскольку от Тайваня до ближайшего японского острова – всего 100 километров. Иными словами, Японии, как ей кажется, при таком развитии событий грозит почти неминуемое вовлечение в вооруженный конфликт с непредсказуемыми последствиями. В Токио, как сообщается, не исключают, что администрация Трампа не будет активно вмешиваться в случае обострения у Тайваня. И может попытаться в значительной мере свалить эту проблему на Японию. «Урок событий на Украине заключается для нас в том, что эпоха, когда мы могли целиком полагаться на США, закончилась, - сказал в связи с этим журналистам бывший заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Нобукацу Канэхара, политик весьма влиятельный. - Америка может сильно ударить в случае прямой угрозы ее безопасности, но если этого нет, то способна и отступить. Думаю, что председатель Си Цзиьпин это хорошо понимает».
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