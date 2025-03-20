США переходят на беспилотную авиацию

Военно-воздушные силы США сделали первый шаг по замене пилотируемых истребителей их беспилотными аналогами. Созданные компаниями General Atomics и Anduril в рамках программы «Collaborative Combat Aircraft» прототипы истребителей-беспилотников YFQ-42A и YFQ-44 официально приняты на вооружение.

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