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Киллер атаковал эк-змнач угро

22 апреля 2025 | 18:24

В Святошинском районе Киева сегодня обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 22 апреля.


Сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением поступило в 08:50.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Как сообщает ОРД, раненого нашли по адресу: ул. Дружковская, 6. Пострадавший - бывший замначальника УКР Киева Виталий Семеняка.

Киллер выстрелил ему в голову, когда Семеняка выходил из спортзала.



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