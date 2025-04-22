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Киллер атаковал эк-змнач угро
22 апреля 2025 | 18:24
В Святошинском районе Киева сегодня обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 22 апреля.
Сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением поступило в 08:50.
Киллер выстрелил ему в голову, когда Семеняка выходил из спортзала.
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