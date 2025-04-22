Киллер атаковал эк-змнач угро

22 апреля 2025 | 18:24

В Святошинском районе Киева сегодня обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 22 апреля.

Сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением поступило в 08:50.



Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.



Как сообщает ОРД, раненого нашли по адресу: ул. Дружковская, 6. Пострадавший - бывший замначальника УКР Киева Виталий Семеняка.

Киллер выстрелил ему в голову, когда Семеняка выходил из спортзала.