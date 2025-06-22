Плебейское

22 июня 2025 | 23:42 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все дружненько набросились на убогого, собиравшего деньги не на то и не столько. Возможно даже воровавшего. А кто не ворует, я вас спрашиваю?!

Почему именно этот колясочник вызвал всенародный гнев? Потому что слабее остальных? Это так по-плебейски – унизить каличного. Отчего так воодушевились, забыв даже про бомбежку американцами иранских скал, что сулит скачет цен на бензин и все остальное: потому что сам Верховный плебей посвятил персоне инвалида толику драгоценного времени?.. Целого министра внутренних дел вызвал. Того, у которого в подчинении целый департамент, крышующий сутенеров и еще департамент, мутящий многомиллионные схемы в экономике…

Все силы брошены на поимку нечистого на руку инвалида. Уже установили: убег за кордоны злой Отчизны. Сейчас его возьмутся возвращать и всенародно судить. Ну потратите пару миллионов, вернете, затолкаете вместе с коляской на зону. Вам от этого легче станет? Няньку при нем поставите, будете ей зарплату платить и инвалиду бесплатно лекарства выдавать. Полегчает? А может пусть остается там где скрывается – нам же меньше расходов. Опять же, это гражданин Украины, хоть и вороватый. За бугром ему точно будет лучше, чем на жестокой Родине. Или вам рассказать как у нас государство про инвалидов печется? Где ж ваше христианское сострадание, православные?

Президенту следовало не пиариться с министром, а встретиться на нейтральной территории со Стефанчуком и парой глав комитетов, задать им вопросы: когда проголосуете законы, чтобы сбор пожертвований был цивилизованным и подконтрольным? Когда запретите в этих делах наличку, когда установите жесткие требования по отчетности в использовании собранных миллионов?.. А то ведь деньги на дроны и атомные бомбы собирают тысячи мошенников, а ловят одного колясочника. Пусть доблестный БЭП проанализирует отчетность фонда Притулы: у него на сайте явка с повинной. Там в отчете за полученные деньги – настоящая пересортица, за нее раньше большие срока давали.

С церквями разберитесь: это ж клондайк для мошенников и для ухода от налогов: подаяния – налом, контроля никакого, сами церкви в половине случаев – нелегальный самострой. Вам до всего этого дела нет, гражданин президент? Вы их совместно с министром внутренних дел и налоговиками тайно покрываете, отводя внимание на негодный объект в инвалидной коляске? Это профнепригодность или преступный умысел?..

Стыдно, граждане плебеи!