В Японии повесили матерого душегуба 02 июля 2025 | 03:47 распечатать [0] комментарии [0] Самый известный в Японии убийца последнего времени Такахиро Сираиси – он дома в холодильных ящиках хранил отрезанные головы и конечности своих жертв. Которых находил с интернет-клубах любителей поговорить о самоубийствах.

Министр юстиции Японии сегодня лично объявил о казни одного из самых известных в стране душегубов последнего времени – 34-летнего Такахиро Сираиси, который признался в убийстве, расчленении и хранении дома частей тел восьми девушек и одного молодого человека. Его адвокаты, как полагается, оспорили приговор, однако осужденный от апелляции отказался. Он заявил при этом, что считает себя виновным и готов покорно пойти на виселицу. Сираиси был завсегдатаем интернет-групп, созданных для людей, желающих поговорить о самоубийстве. Он вступал с ними в контакт через бывший «Твиттер», рассказывал о способах безболезненного ухода из жизни и приглашал к себе в гости в облезлый многоквартирный дом в городке Дзама неподалеку от Токио. Как было установлено, далеко не все знакомые Сираиси по клубам самоубийц действительно хотели умереть – некоторые девушки просто хотели познакомиться с интересным молодым человеком, загадочно рассуждавшим о смерти. Сам Сираиси признал, что его жертвы реально идти на самоубийство не собирались и начинали бороться за жизнь, когда понимали, к чему идет дело. Убитые были в возрасте от 15 до 26 лет, старшеклассницы и студенты. Своих жертв Сираиси душил веревкой-удавкой, расчленял, а куски тел складывал в холодильные контейнеры, которые держал у себя в квартире. Он признался также, что изнасиловал всех восьмерых девушек, которых заманил к себе домой. Все это совершалось в период с августа по октябрь 2017 года. Полиция натолкнулась на Сираиси и его квартиру ужасов случайно – в процессе поиска пропавшей без вести 22-летней девушки его заметили вместе с ней на записях видеокамер слежения. Это дело уникально, но в какой-то мере и типично для благополучной Японии с ее самым низким уровнем преступности среди развитых стран. Здесь ничтожно малое число убийств, без страха можно в любое время ходить по улицам, не существует понятия районов, куда лучше не соваться. Но изредка в Японии происходят невероятные патологические преступления – их совершают неприметные люди из многоквартирных домов, которые вежливо здороваются с соседями и до поры до времени имеют вполне приличную репутацию. Кстати, нынешняя казнь стала первой в Японии с июля 2022 года. Тогда на виселицу пошел 39-летний Томохиро Като, который в 2008 году на полном ходу врезался на машине в толпу в знаменитом токийском квартале Акихабара с кучей магазинов электронных игр и прочей электроники, а потом стал всех подряд рубить десантным ножом. Семерых убил, десять ранил. «У меня нет друзей и не будет в будущем, потому что я уродлив, - написал он незадолго до этого на одном из интернет-сайтов. – У меня нет девушки, я хуже мусора».



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