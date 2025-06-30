Хмарук-Онищенко: 30 лет отсидки 30 июня 2025 | 11:20 распечатать [0] комментарии [0] Продолжаем публикации отрывков из книги «Войны УБОП Киева». На этот раз речь пойдет про авторитетного Хмарука. Для полноты картины предворяем текст отрывком из неопубликованой книги про столичные ОПГ 90-х.

ОПГ ХМАРУКА ХМАРУК – ОНИЩЕНКО-ХМАРУК ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 194* г.р., уроженец Киева. Ранее судим 10 раз. Общий стаж – свыше 30 лет в казематах. Всю жизнь пытался придать своей преступной деятельности политическую окраску. Если б ты знал, читатель, сколько работников СБУ и КГБ учились работать, документируя Хмарука П.А. Документировали. Уходили на пенсию. Документировали их дети, опять уходили на пенсию. Сейчас Хмарук отбывает уголовное наказание в виде лишения свободы за вымогательство, совершенное в составе организованной преступной группы, но две последние судимости он заработал уже от работников милиции. Петр Хмарук работал совместно с Дмитрием Корчинским (УНА-УНСО). Огромной популярностью Хмарук пользовался среди чеченских боевиков, неоднократно бывал в Чечне, отправлял членов УНА-УНСО для участия в боевых действиях. Поставлял для них оружие из Чечни, Абхазии, Молдовы. Но это для души и для ширмы. А деньги зарабатывал, совершая общеуголовные преступления. Длительное время работал с лидером этнической группировки Зелимханом. Потом с другими чеченцами. Да и взяли его за совершение вымогательства вместе с чеченцами. Пользуется большой популярностью и поддержкой у местных авторитетов в Ровенской, Волынской и Тернопольской областях. В ядро группировки входит ИГОРЬ СОКОЛОВСКИЙ - уголовная кличка СОКОЛ, осужден к 10 годам лишения свободы вместе с Хмаруком за вымогательство. При задержании оказал вооруженное сопротивление и ранил из пистолета ТТ работника милиции. Также в группировку входит Николай Турло - уголовная кличка Убийца, находится в розыске. Заярнюк Павел и Зякин Игорь осуждены вместе с Хмаруком. Волошин Сергей – в розыске. Джондо Гхлвидзе обычно привлекается в качестве адвоката. Петр Рубан – гражданин США. Мельниченко - уголовная кличка Шульц, Вова Кухня – в розыске за убийство. Порой для разборок привлекали в качестве наемников бригаду Сергея Олейникова (Олень). Патратий, Хмарук, полевые командиры и продажные прокуроры Вспоминает старожил УБОП генерал Владимир Дахновский: Обратился заявитель: Петя Хмарук с чеченами хотят отнять машину, а заявителя похитить. Матерые вымогатели: прямо не вымогают, в суде вину не докажешь. Но знакомые жертвы передают: его ищут, а если найдут, то сразу засунут в багажник. При этом терпило божится, что с Хмаруком не пересекался. Мы начали искать общего знакомого и нашли: им оказался известный адвокат Патратий. Он был лично знаком со многими авторитетами. Ищем дальше: есть общая «тема» у Патратия и терпилы? Есть! Как-то они обсуждали вопрос покупки-продажи автомобиля. Командуем терпиле, и тот звонит Патратию. Они договорились, что в 10 утра терпила подъедет к адвокату. Чутье оперское не подвело: Патратий отзвонится Хмаруку. Утром одели на терпилу закладки и закинули в офис, который обложили мои бойцы. Во двор на Крещатик,50 въезжает Хмарук и двое чеченов. В выражениях не стеснялись, сделали предъяву: «Мы тебе руки будэм рубить, постреляем-убьём». После чего гражданина погрузили в багажник. Вот тогда мы положили группу на асфальт. Патратий за всем философски наблюдал, выступая свидетелем, а подтвердив все, отошел в сторонку. У Хмарука это была 10 ходка, 30 лет отсидки встретил в СИЗО, мы ему тортик передали. Хмарук – он не ясно кто: вор, политик? В последние годы примкнул к одной страшно патриотичной партии, стал вдруг заядлым украинским националистом… А ведь всю жизнь подделывал документы, оружием торговал, воровал, народ разводил… Сейчас таких тоже хватает. Среди задержанных чеченов был полевой командир, за которого в прокуратуру заслали 50 тысяч. Прокурор мне потом говорил: «Слабо закреплено, про рубленые пальцы чечен шутил». Мы поняли: сегодня-завтра освободят». Начальник столичной милиции Корниенко и руководитель городского УБОПа Булкат ставят задачу: в кратчайшие сроки максимально усилить меры по разработке этой опаснейшей бригады. Дабы не позволить им избежать наказания. Я бегу к агенту из окружения Хмарука. Он вспоминает историю пятилетней давности, когда Хмарук организовал наезд типа чеченов Паша-чечен, Гоша и Соколовский. Наехали на Шульца-изготовителя автоматов. Суть предъявы: типа ствол не стрельнул, когда надо было. У жены забрали дорогущую брошь ценой 25000 долларов и все деньги. Пострадавшие были уверены, что этим все не закончится и прощались с жизнью. Обратились к Хмаруку… Они были до последнего уверены, что это он защитил их от чеченов и были по гроб жизни благодарны. Мы дернули потерпевших по фактовому делу. Те поначалу нам не верили, но когда опознали своих обидчиков-псевдо-чеченов из хмаруковской банды – следствие закрутилось в полную силу. Была арестована вся верхушка ОПГ Хмарука. Главарь и прочие руководители бригады получили долгие сроки.



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