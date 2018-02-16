Как сэкономить в путешествии?

16 февраля 2018 | 08:19

Зачем переплачивать? Не палимся при покупке билетов, выбираем правильный день и аэропорт прилета, прикидываемся студентами, находим бесплатные парковки или вовсе изучаем город на велосипеде for free – словом, без особых усилий прилично экономим, чтобы радостно пропить вырученные деньги в баре или купить еще один сувенир для мамы.

Экономим на путешествии: покупка билетов и передвижения

Не пались. Если ты будешь по сто раз обновлять страничку с покупкой авиабилетов на сайте компании-перевозчика, это вряд ли поможет найти более низкие тарифы. Скорее наоборот, видя твою активность, многие операторы автоматически будут повышать стоимость билетов, чтобы вызвать у тебя паническую атаку и подтолкнуть к действию, а потому при покупке тикетов твои лучшие друзья – это режим «инкогнито» или почищенные cookies.

Правильно выбирай день. Исследования показывают, что лучшие дни для международных и внутренних перелетов – вторник, среда и, время от времени, суббота. Большая часть покупателей авиабилетов – командированные офисные работники, которые смотрят билеты на понедельник и пятницу, а отпускники предпочитают вылетать в выходные. С другой стороны, многие авиакомпании «выкатывают» новые тарифы по понедельникам, и ко вторнику-среде их конкуренты реагируют, предлагая более выгодные опции.

Но если тебе не удобно вылетать среди недели, можно попробовать просто правильно выбрать дату. CheapAir провели исследование, проанализировав 4 млн рейсов, и оказалось, что на внутренние рейсы билеты на самолет лучше всего приобретать за 54 дня до вылета. Другие советчики предлагают окно в 49-54 дня. В любом случае, ранее бронирование рулит!

Выбирай способ передвижения с умом. Например, практически в 100% случаев в Европе перемещаться на автобусе дешевле, чем на поезде. Прага – Вена на поезде обойдется тебе в € 33, а на автобусе – в € 14. Про то, что бронировать билеты заранее, ты, наверняка, знаешь и сам. Если кажется, что это унылый подход, вспомни Megabus с билетиками по фунту и Polskibus с квитками за 1 злотый.

Проверь соседние аэропорты. Бывают случаи, когда выгоднее лететь не в сам пункт назначения, а в ближайший небольшой город. Самый яркий пример – «Брюссель Южный», он же Шарлеруа.

Чекни стыковочные маршруты. Ехать с пересадкой дольше, но почти всегда дешевле. Если стыковка занимает всего два-три часа, возможно, есть смысл обменять их на лишние € 30-60.

Официальные трансферы обычно самые дорогие. Допустим, тебе нужно добраться до аэропорта в какой-нибудь глуши, куда ты гордо купил билет за три копейки. Официальный трансфер, который предлагают в терминале, обычно обойдется дороже, чем автобус, который ты найдешь сам. Например, EasyBus для аэропортов Luton, Gatwick или Stantsed в Лондоне, или Flibco из «брюссельского» Шарлеруа.

Не чурайся горящих туров. Возможно, словосочетание «горящие путевки» вызывает у тебя ассоциации с 50-летними тетушками в all-inclusive отелях Египта, но там частенько можно выцепить отличные предложения тура по цене перелета. Чем заняться на месте, ты решаешь сам! Мониторь варианты с вылетами из Москвы на Бирже «Турдома» или «Травелате». Как летать чартерами, мы уже рассказывали. Горящие билеты на самолет можно посматривать здесь.

Не поленись сделать ISIC. Ни к чему не призываем, но, судя по собственному опыту, ISIC можно сделать в Минске, даже если ты уже далеко не студент. В то же время с ним ты можешь получать отличные скидки на проезд. Только представь: в Бельгии можно покупать молодежный билет Go Pass – € 6 между любыми двумя городами (экономия в два раза и больше). Действует до 26 лет.

Покупай проездной. Итак, ты на месте. Не везде можно перемещаться пешком, а потому бери проездной – как правило, безлимитные проездные стоят столько же, как 4 поездки. Если у тебя в планах насыщенная культурная программа – в этом есть смысл.

Не арендуй первую попавшуюся машину. Epronto.ru – это Aviasales в аренде машин. Здесь можно подбирать и сравнивать цены. К слову, в аренде авто, как и с билетами на самолет – чем раньше, тем дешевле. Цена варьируется от количества дней, а потому взять машину на 6 дней часто может стоить столько же, как и на 7. Еще больше лайфхаков – в этой статье.

Паркуйся у супермаркетов. Парковки в центре города в Европе всегда платные, а вот у супермаркетов или в торговых центрах – обычно достаются for free. Если ты на машине, то обрати внимание, чтобы бесплатная парковка была и в отеле, который ты букаешь.

Бери попутчика. Не забывай про Blablacar.ru! Поспрашивай у местных: во многих странах есть аналоги, где найти попутчиков легче – например, Mitfahrgelegenheit.at в Австрии и Германии, Waze Carpool, который хорошо стартанул в Тель-Авиве.

Катайся на велике бесплатно. В некоторых городах есть бесплатные велопрокаты – например, в датском Орхусе, Цюрихе или Копенгагене. Как вариант, пользуйся городскими великами – например, Nextbike в Киеве или Львове. Первые 30 минут бесплатны, заплатить придется только за вход в систему.

Экономим на жилье

Пользуйся Staydu. Если при упоминании Couchsurfing ты презрительно морщишь нос и просишь не открывать Америки, то предлагаем тебе затестить Staydu. Аналог известного сервиса по поиску вписок, который предлагает альтернативную базу хозяев. Бесплатно, за символическую плату или помощь по хозяйству можно найти себе местечко на диване практически в любом крупном городе.

Не Booking.com единым. Понимаем, что это твой top of mind, но часто есть смысл пробить цены и на других поисковиках. Где, мы уже рассказывали.

Стань Genius-пользователем. Если ты все-таки не можешь жить без Booking.com, потрудись залогиниться и бронировать номера или койки все время с этого аккаунта – после пятой поездки ты станешь Genius, а значит, получишь дополнительные скидки и + 1 час к времени чекаута.

Лучшее время для бюджетных поездок в Европу – ноябрь, январь и февраль. Low season – он и есть low season: отельеры всех мастей будут стараться завлечь тебя самыми низкими ценами в году.

Останавливаться в крупных городах, а оттуда наезжать в мелкие всегда выгоднее.В маленьких туристических городках обычно не так много гостиниц, а цены в них атомные. Сравни, например, ценники в Брюгге и Брюсселе – сразу станет понятно, что иногда лучше провести лишний час в поезде.

Бронируй в последний момент. Совет для счастливых обладателей крепкой нервной системы: тяни до последнего, а потом урви номер за половину стоимости – Overnight и Hotel Tonight тебе в помощь!

В Юго-Восточной Азии никогда не бронируй жилье заранее. Если будешь договариваться на месте, заплатишь минимум в два раза меньше. Самый простой вариант – через какой-нибудь Booking снять номер на денек, а потом «поводить жалом» на месте.

Ночные переезды – минус 1 ночь в отеле. И перемещаешься, и за ночь в гостинице не платишь. Хороший вариант, например, с паромом, чтобы не оставаться на ночь в каком-нибудь дорогом Стокгольме. Или идея для тех, кто покоряет Индию, Вьетнам, Филиппины – можно взять билет на слиппер – автобус с лежачими полками, мягкими, как в поезде. На Филиппинах, кстати, даже Wi-Fi может быть!

Вписывайся! Если никто не отвечает тебе на Couchsurfing, попробуй аналоги – Bewelcome.org, Hospitalityclub.org и Globalfreeloaders.com.

Велосипедист? Пользуйся Warmshowers. Warmshowers – это большое сообщество любителей велопутешествий. Хорошая возможность припарковать велик и остановиться на ночь в чьем-нибудь доме в Европе.

Чекай квартиры не только на Airbnb. Ценник может быть ниже, а предложение – другим на Vrbo.com, Homeaway.com, Wimdu.com и Roomorama.com.

Поставить палатку у кого-нибудь в саду. Ты можешь сделать это совершенно легально, а еще и напроситься на чай / ужин / в ванную, воспользовавшись сервисом Campinmygarden.

На худой конец, переночуй на крыше. Вариант для самых экстримальных путешественников. Как это сделать – рассказывает профессиональный бродяга Илья Бондарев.

Взято ОТСЮДА