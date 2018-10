Вызов принят! 10 октября 2018 | 13:18 , Александр Гирман распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в США пообещали РФ уничтожать ее ракеты в Крыму.

Вашингтон и в некотором роде руководство НАТО ответили России "взаимностью", довольно жестко по меркам дипломатии отреагировав на разработку и развертывание россиянами ракетных комплексов "Искандер-К" 9M729, что является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот камушек уже давно обосновался в ботинке как евроатлантического сообщества, так и самой РФ, поскольку грозит новыми санкциями. И, как оказалось, новые ограничительные меры могут показаться Кремлю цветочками. Во вторник, 2 октября, то есть накануне двухдневного совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, состоялась совместная, что показательно, пресс-конференция генсека Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга и постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. На повестке дня было множество острых тем, касающихся безопасности и потенциала альянса, и среди них далеко не последнее место отводилось российской крылатой ракете 9M729, созданная ОКБ "Новатор". Столтенберг подчеркнул, что у НАТО есть доказательства начала развертывания ВС РФ данных ракет. Он посетовал, что Москва старательно избегает ответов на вопросы о 9M729, однако имеющаяся в распоряжении союзников информация дает основания говорить о нарушении Россией ДРСМД даже самим фактом разработки ракеты, не говоря уже о развертывании. А вот Хатчинсон не стеснялась в выражениях. В частности, бывший сенатор-республиканец из Техаса настоятельно рекомендовала Кремлю сбавить обороты, потому как цацкаться с ним больше никто не намерен. По словам Хатчинсон, Вашингтон по-прежнему придерживается дипломатических методов разрешения ситуации, но уже более чем готов к активным — военным — действиям. И если в 2017 г., к 30-й годовщине подписания ДРСМД, Госдепартамент в качестве военного ответа на размещения 9M729 (по классификации США SSC-8) определил зеркальную разработку обычных ракетных систем средней дальности наземного базирования, то Хатчинсон заявила на пресс-конференции, что США сделают все, чтобы не допустить угрозы для союзников. "В этом отношении мы будем рассматривать возможность обезвредить (российскую) ракету, которая может поразить любую из наших стран", — сказала она. И повторила обещания для пущей ясности: "Контрмеры (Соединенных Штатов) выведут из строя ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора. Мы взяли их на карандаш". В обоих заявлениях в оригинале постпред использовала слово take out. С этим выражением есть определенные трудности перевода. Его самый мягкий вариант — "обезвредить" или "вывести из строя", а более жесткий — "убрать", "выбить", "ликвидировать". Так что обещание Хатчинсон является более чем жесткой реакцией НАТО и США. Позднее в Twitter постпред уточнила, что, мол, речь не идет об упреждающем ударе по России, но само по себе уточнение не особо сгладило остроту предыдущих обещаний, скорее их подтвердило. Где собака зарыта Почему, собственно, западные союзники до такой степени обеспокоены разработкой и размещением комплексов "Искандер-К" с ракетами 9M729? К сожалению, большая часть данных по ним еще остается тайной, но все же какая-никакая информация имеется. К слову, США и НАТО могут владеть более детализированной картиной, не представляя пока ее публике. Так вот, первый испытательный пуск 9M729 состоялся в 2008 г., то есть параллельно со знаковой Мюнхенской речью Владимира Путина, которой он расставил все точки над "i" в плане позиции России в существующей модели мира и фактически обозначил будущие экспансионистские устремления. Также известно, что ракета способна нести ядерную боеголовку, а дальность полета, по некоторым данным, достигает 5,5 тыс. км. Впрочем, вряд ли кто-то рассчитывает на стрельбу на максимальную дальность — особенно в неядерном оснащении — ввиду как чисто географических факторов и возможного противодействия средств обороны, так и особенностей производственной культуры России. В любом случае стоит исходить из того, что фактический радиус уверенного поражения составляет не менее 2,5 тыс. км. Еще в феврале 2017 г. The New York Times со ссылкой на свои источники писала, что Россия уже развернула два ракетных дивизиона (по четыре боевых машины каждый) с ракетами этого типа. География неизвестна, но в распоряжении России есть одно место на Дальнем Востоке и три места, угрожающих безопасности Европы. В случае размещения на Дальнем Востоке в зоне поражения 9M729 оказывается вся Аляска. Не стоит забывать и о планах минобороны РФ о создании новой базы на Курилах. В этом случае под прицелом союзники США — Южная Корея и Япония. Но вернемся на Запад. "Искандеры", вооруженные данной ракетой, могут появиться и в Крыму, и в Калининграде, и в Сирии. Крым. Естественно, из оккупированного Крыма ракета накрывает всю территорию Украины. Что до Европы, то это почти вся Норвегия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, большая часть Франции, Италия, Балканы и Средиземное море вместе с Турцией. Вместе с этими странами, безусловно, и базы альянса. Африка, Ближний Восток, ЦА: Египет, Израиль, Сирия, Ирак, значительная часть Саудовской Аравии, Иран, Туркменистан, Узбекистан. Калининград. В зоне поражения (исходя из дальности в 2,5 тыс. км) ракеты находится почти вся Европа, включая Скандинавский полуостров, Великобританию, за исключением большей части Португалии и юга Испании. Сирия. Там Россия располагает сразу несколькими позициями для развертывания. Например, порт в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме. Из Сирии Москва сможет угрожать Саудовской Аравии, ОАЭ, частично Йемену, Грузии, Ирану, а также накрыть Персидский залив и Красное море. Достает и до Джибути, где у США есть база. В Африке это Судан, Египет, Ливия, Тунис. Конечно же, Южное Средиземноморье и Балканский полуостров. По имеющимся данным, 9M729 — сухопутный вариант ракеты "Калибр" 3М14 морского базирования. Если это так, то их технические показатели могут быть идентичными или мало чем отличаться. Тогда речь идет о появлении наконец у России крылатой ракеты, которая сможет лететь на 2,5 тыс. км, подходя к цели на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности (если, конечно, технические проблемы, затрудняющие этот режим полета, были решены). И еще одним стратегически важным фактором является подлетное время. А оно ничтожно мало. Если "Искандер-К" материализуется в Калининграде, то ракете понадобятся считанные минуты, чтобы достичь, скажем, Гамбурга. И при этом система ПРО попросту не успеет отреагировать. Ответ США Это угроза союзникам США в Европе и НАТО в целом и явное нарушение ДРСМД. Учитывая, что "Искандер-К" — тактический ударный комплекс, то есть средство нападения, но не защиты, отсюда и жесткое заявление Хатчинсон. Каким именно образом США намерены осуществить take out, в Вашингтоне не раскрывают. Но сама по себе риторика свидетельствует о политической воле и готовности соответствующие планы проработать. Если они еще не проработаны. К тому же в тон с Хатчинсон о нарушении Россией ДРСМД заявили и спикер Госдепа Хизер Науэрт, и шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Министр сказал журналистам в Париже, после визита в который Франция неожиданно "атаковала" Иран (здесь и здесь), что намерен поднять вопрос о российских ракетах во время переговоров с коллегами из стран НАТО. Мэттис дал понять, что в Конгрессе и Госдепартаменте сосредоточились на нарушении Россией ДРСМД. Теперь осталось добиться консолидированной позиции союзников. И после уже следует ожидать обличенного в конкретику обещания вывести из строя 9M729. Однако нужно заметить, что НАТО поддерживает градус решимости, аналогичный американскому. Явное доказательство тому — проведение учений в Норвегии Trident Juncture-2018. В них примут участие представители 31 страны. "Это одни из самых масштабных учений. В них будут задействованы около 45 тыс. человек из 31 страны, более 150 летательных аппаратов, 60 кораблей", — рассказал Столтенберг. Целью учений определили проверку эффективности всей командной цепочки: от тактического уровня до управления большими силами. Характер маневров — оборонный, то есть подготовка к нападению понятно какой страны. К тому же эти маневры — очевидный ассиметричный ответ на распиаренные Россией учения "Восток-2018". В чем россияне смогут самолично убедиться, ведь их пригласили в качестве наблюдателей. ДС



