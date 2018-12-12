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Осінні барви Грузії. Частина 3
12 декабря 2018 | 13:05
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На ранок, ледве прокинувшись, вибігли на вулицю помилуватись навколишньою красою. На безхмарному небі світило сонечко, був легкий морозець, який тонким інеєм покривав землю, а навкруги - височенні коричнево-синьо–сірі гори з яскраво білими сніговими верхівками. І прямо перед нашими вікнами - те, заради чого сюди приїхали – гора Казбек в усій красі. На цей день у нас був план піднятися до Троїцької церкви 14 століття біля села Гергеті.
До церкви можна попасти на машині, але дорога лише будується, і якщо у вас неиає джипу, то шансів доїхати мало. А на цей випадок в центрі села стоять місцеві жителі на джипах- мікроавтобусах Міцубіші деліка, чимало з яких з правим кермом: за 70 ларі довезуть вас до церкви. Ми з тих туристів, які при нагоді завжди ходять пішки, тому поснідавши та поклавши в наплічник пляшку води й енергетичні батончики, вирушили в дорогу. Глянувши на навігатор, замислилися яким шляхом йти: якщо тим, що їздять машини,то підйом не такий вже крутий, але відстань 7 з половиною кілометрів. А альтернативний маршрут крутіший - стежка траверсом гори - 4 кілометри. Ми обрали другий шлях.
Пройшовши через Степанцминду,форсували Куру та пішли через селище Гергеті. Все вказувало на те, що люди живуть с туристів, всюди щось будувалось, ремонтувалось, лагодилось. На стовпах та парканах висіли об’яви з різними туристичними забавами: від дегустації вина, куштування національної кухн , проката квадроциклів до організації підйому на Казбек.
Пройшовши через Гергеті ми взяли лівіше на стежку, яка вела вгору, де розташована церква. Підйом зайняв близько години з декільками зупинками на відпочинок. Погода радувала: сонце, ані хмаринки, не було вітру , температура близько 0+5 внизу в тіні, але на сонці було так тепло, що довелось знімати верхній одяг. На горі, оглянувши церкву ,та зробивши фото Казбека й панорами селища Степанцминди, ми почали спуск, але навкруги було настільки гарно, що ми знайшли чудове місце й просто вляглися на траву:дивилися на яскраво білу вершину Казбека, насолоджуючись тишею й і дивним відчуттям, що ти розчиняєшся у цій гірській красі.
Сонце вже нависало на гірським масивом, ще година –дві й воно сховається за темні скелі. Ми потихеньку поплентались вниз, щоразу обертаючись, аби кинути погляд на цю красу.
Тільки внизу, дійшовши до селища Степанцминди, зрозуміли, що не їли зі сніданку о 9 ранку, а зараз вже 5 година вечора. На горі зовсім не хотілось їсти, а внизу прокинуся звірячий апетит й закортіло хачапурі з шашликами та гарячого харчо. Все це ми знайшли в місцевому генделику, який амбіційно називався рестораном. Замовили два харчо ,шашлик, хачапурі та хінкалі. Було дуже смачно, гігіантські порції та великі шматки м’яса. Наостанок потинявшись по селищу, купивши в місцевого дідуся корольок на вечерю й рушили до хати.
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