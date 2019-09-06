Румыния – два в одном: горы и море. Часть 4

06 сентября 2019 | 09:32 , Виктор Миняйло специально для «Темы»

Одни на нудистском пляже, достопримечательности Констанцы, кемпинг в Мамае и просторы Дунайского заповедника. В этой части отчета расскажем об отдыхе на румынском побережье Черного моря.

Хотя лучшее враг хорошего, но мы поехали искать место, где море поближе, волн поменьше и вода потеплее. Ехали по обрыву вдоль моря, отмечая красивые места метками на Maps.me. На подъезде к городу Мангалия увидели заброшенный корабль.

По некоторым данным греческий торговый корабль «Эвангелия» в 1968 году посадили на мель по распоряжению владельца, который хотел получить за него страховую компенсацию. Интересно, что судно строили на той самой верфи, где создали «Титаник». Его длина 135 метров и на момент строительства это был один из самых больших сухогрузов в мире.

В Мангалии заехали в супермаркет, на стоянке были навесы для машин. Мы прикупили еды и поменяли евро на леи. Дальше уперлись в Болгарию. Вот как выглядит современная граница между странами Евросоюза. Вдали под навесом - машина румынского пограничника.



Это была конечная точка нашего путешествия. Осталось меньше недели отпуска, поэтому в Болгарию решили не заезжать и повернули назад, продолжая исследовать румынское побережье. Остановились у самого моря на подъезде к городку Тузла на почти безлюдном, как потом оказалось, нудистском пляже.



Правда купаться тут было проблематичным: дно каменистое, ветер и волны, которые сбивали с ног. После первого бокала пива посетила мысль, что если ночью будет прилив или шторм, то нашу палатку с надувным матрасом может унести в море, где нас будут долго искать. Правда загоравший рядом румын успокоил, что тут катаклизмов не бывает, и мы можем спать спокойно. Но палатку на всякий случай к деревьям привязали.

На следующее утро море успокоилось, ветер стих, решили остаться еще на день. Отдыхали от отдыха и дожаривали недожаренный накануне шашлык. После обеда обнаружили, что закончилась вода. Пришлось сходить в соседний курорт купить 2 литра обычной воды за 2 евро

Когда вернулись, увидели румынскую машину, стоявшую нос в нос к нашей. Хотя огромный пляж был совершенно пустой, румыны почему-то решили остановиться вплотную возле нас, что немного напрягало. А вообще это очень добрые и отзывчивые люди.

Утром затянуло небо, начал капать дождик и пришлось срочно выбираться с пляжа, чтобы не размыло грунтовую дорогу. В Констанце прошлись традиционным маршрутом украинского туриста: казино, церковь, костел, мечеть и синагога. Пушистик, наверное, единственная собака в мире, которая видела два памятника Овидию.



Оказывается, римский поэт отбывал ссылку не в нашем Овидиополе, а в румынской Констанце. А басню об Овидиополе придумала Екатерина Вторая, чтобы заманить в регион немецких колонистов и русских туристов.

За Констанцей в курортном городке Мамая остановились в кемпинге «Holiday» за 625 гривен в сутки. Здесь оказалось слишком много машин и мы с трудом нашли место для палатки под забором, чтобы была возможность гулять с собакой, не распугивая туристов.

Первым делом пошли поесть. Цены в местной столовой как в обычном ресторане. 300 гривен за 4 маленьких голубца, порцию макарон, один суп и кусочек хлеба.

Была пятница, и румыны массово жарили гриль, колбаски и другие мясные продукты. Дым стоял столбом, дышать было нечем. Пройтись погулять с Пушистиком также было некуда. Со всех сторон кемпинг окружали недостроенные гостиницы и полностью загаженные обочины, куда выпускать собаку было страшно. Но главная проблема возникла ночью. С одной стороны гремело техно, с другой разрывались румынские национальные песни. С третьей стороны от палатки была дорога, откуда доносились крики не совсем трезвой молодежи.

После бессонной ночи покупались в море. Дискотека продолжала греметь 24 часа в сутки. Хотя у кемпинга и был свой пляж, но 80% его площади занимали платные шезлонги за 7 евро. Пришлось загорать на своих полотенцах.

Позавтракав на 140 гривен (один омлет с сыром и беконом + 4 сосиски), поехали на север вдоль моря подальше от цивилизации. Подходящее место для стоянки искали долго. Проблемы традиционные: то тени не было, то людей много, а заросли лоха были приспособлены под туалеты. То, что искали, нашли за 35 километров от кемпинга уже на территории Дунайского биосферного заповедника.

Дикий пляж шириной 50 метров протянулся километров на 70. Чистый песочек, прозрачная ласковая водичка, почти нет людей в самый разгар сезона в субботу.

Все было бы хорошо, но вечером напали румынские комары, которые подлее наших: не жужжат, а сразу кусают. Выручили спреи и спирали. Потом подъехали на машине поляки, стали не рядом, как румыны, а метров за 20. Познакомились, разговорились. Когда они узнали, что в следующем году мы собираемся в Польшу, дали свой адрес в Кракове, а мы пригласили их в Киев.

Утром погулял с Пушистиком около 2-х километров вдоль моря, последний раз покупались, позавтракали, позагорали и поехали в сторону дома.

В Тульче традиционно осмотрели церковь, мечеть и синагогу, а вот памятник Тарасу Шевченко искали очень долго. Прохожие и таксисты в лучшем случае посылали нас на улицу Шевченко. Ужасно расстроившись, решили хотя бы посмотреть на Дунай, и тут случайно увидели знакомые усы.

Осмотрев памятник, решили проверить, работает ли паромная переправа Исакча-Орловка, которую должны были открыть еще в июле. Но дорога привела нас на стройку.

С горя поставили рядом палатку, и пошли ловить рыбу.



На следующий день быстро прошли румынскую и молдавскую границы, но надолго застряли под палящим солнцем на украинской таможне.

Окончание следует