Попсовая Италия. Часть 1. Рим

03 декабря 2019 | 09:45 , Олег Ельцов. ТЕМА

Отчет про визит группы товарищей в Рим, Ватикан, Неаполь и окрестности. 10 дней дождливого ноября в портово-столичной Италии по окончании туристического сезона. Неоднозначные воспоминания и масса фотографий. Делимся ими без утайки.

Италия бывает разная: лыжная, горная, провинциальная. Все это мы уже видели на лыжах, с рюкзаком и остались довольны. На этот раз решили изменить принципам и совершить неутомительный трип по итальянским адресам «маст хэв» без рюкзака. Никакой природы, только города, только музеи. Одним словом, все – как у нормальных людей. Не испытывая любви к нормальным людям и их повадкам, а также к жуткой средиземноморской жаре, решили реализовать свои планы в ноябре: наплыв туристов спадет, жара тоже.

Первым делом отловили дешевые билеты. «Эрнесто эйрлайнс» пользуемся не первый раз. При посещении Италии зачастую эта авиакомпания предложит самую выгодную цену. Нам билеты обошлись в 49 евро Киев-Рим и в 69 Неаполь-Киев.

Жилье бронировали заранее – тогда выбор больше и можно выбрать предложения подешевле. Мы выцепили отличные двухкомнатные апартаменты в центре Рима, стоившие 260 долларов за три дня. В Неаполе – не хуже: заплатили 400 долларов за пять дней. Если учесть, что это цена для 4 человек, то получилось весьма бюджетно.

Рим

Даже в таком попсовом путешествии мирный турист не застрахован от приключений. Ибо Италия – это сюрпризы, которые могут подстерегать вас за любым углом. Однажды нам дали авто в аренду с летней резиной и некомплектными зимними цепями, хотя все это мы неоднократно оговаривали. В результате, заехав в горы в жуткую метель, довелось покупать цепи за 150 евро, которые нам вернуть отказались. Вообще, следует быть готовым к тому, что в Италии все работает неидеально. Это вам не Германия, не Австрия, не Бельгия и не Голландия. Италия сильно напоминает Украину за исключением зарплат.

Поэтому мы были готовы к неожиданностям. И они не заставили себя ждать. Выйдя из аэропорта, отправились на автобус – всего-то 40 минут езды, и нас ожидала встреча с вечным городом. Ничто не предвещало беды. Без проблем взяли билеты на автобус (7 евро с человека), встали в конец недлинной очереди. По расписанию автобус должен был прибыть через 15 минут. Когда он не появился вовремя, списали это на итальянскую необязательность. Но минут через 40 начали догадываться, что автобус может не приехать вообще. Это подтвердил и кассир, продавший билеты. Он объяснил: на трассе – жуткое ДТП и когда рассосется пробка – одному богу известно.

А тем временем на соседние платформы регулярно подъезжали автобусы других компаний, которым ДТП не мешало. Мы поспешили сдать свои билеты и ехать другим автобусом. Но кассир категорически отказался возвращать деньги. Вероятно, негласный слоган компании: «Ни автобуса, ни денег!» Пожелав кассиру очутиться на бирже труда, выложили еще по 7 евро за билеты в другой компании и вскоре отправились в Рим.

Почти сразу после отправления на противоположной стороне трассы заметили последствия аварии: несколько битых машин, «скорые», полиция и перекрытое движение на всех четырех полосах. Большую часть пути мы ехали, наблюдая на встречном направлении трассы бесконечную пробку из тысяч авто. Все эти люди стояли здесь не один час и безнадежно опоздали на свои самолеты…

Автобус остановился в 40 минутах ходьбы до наших апартаментов. Можно было проехать две остановки на метро. Но, не обремененные багажом, мы решили начать знакомство с городом в ходе 40 минутной прогулки вечерним Римом. Откровенно говоря, первое впечатление не было ярким. Такой же могла оказаться прогулка по любому другому европейскому городу: витрины магазинов, огни баров, обочины, сплошь заставленные автомобилями и скутерами.

Ао дороге миновали витрину винной лавки. Выставленная продукция заставила задуматься. Вероятно, в Италии не успели провести дефашизацию и декоммунизацию...

Хозяин апартаментов нас не дождался, хотя мы и писали ему из аэропорта о том, что можем опоздать в город из-за ДТП. А без него мы не попадем в квартиру… Поскольку роуминга ни у кого не было, значит и связи с хозяином квартиры тоже. Но мы зашли в ближайшее кафе, объяснили ситуацию, получили пароль от вай-фай и написали хозяину. Его ответ был краток: «Ждите под подъездом». Вскоре появился стремительный водитель мотороллера. Тот заявил, что он – друг хозяина. Завел в квартиру, все показал, вручил ключи, попросил просто оставить их на столе, когда будем уезжать и был таков.

Итак, в нашем распоряжении - чудесная двухкомнатная квартира с просторной кухней, напичканной всевозможной техникой и … весь Рим у наших ног.

Прибытие следовало отметить. Мы немедленно отправились на поиски супермаркета. Вскоре он был найден. Долго осваивались с ассортиментом и ценами на продукты, затем еще дольше выбирали вина. Когда подошли на кассу, на часах было начало девятого вечера. Кассир пробила все продукты и решительно отложила алкоголь. Как?!! А очень просто: выпивку в итальянских супермаркетах продают до 8 вечера. То есть, нам не хватило нескольких минут для полного счастья этим вечером. Я пытался договориться с персоналом о нарушении существующего правила. Но те с виноватым видом посочувствовали нам и сообщили: на кассе ведется видеозапись – они рискуют лишиться работы. И тут же посоветовали заглянуть в магазинчик бангладешцев по соседству.

Эмигранты содержали маленький магазинчик, которых полно в Риме. Выбор вин там был весьма скромный. Зато этим ассортиментом торговали, не взирая на запреты. Да, цена здесь была двойная, но это нас не остановило. Взяли бутылочку и собрались было домой… Но тут полил жуткий ливень. Нам не оставалось ничего иного, как спрятаться под козырьком дома по соседству, пить в центре Рима вино и любоваться ливнем. Это было прекрасно!

Следующий день решили посвятить праздному шатанию по Риму с посещением неких знаковых мест Вечного города. Опыт посещения прочих городов с богатой историей подсказывал: следует беречься избытка впечатлений! Если человек с первого дня начинает как угорелый бегать по всем возможным музеям, храмам и историческим развалинам, ему грозит «эмоциональное отравление». Психика просто не выдерживает избытка впечатлений, турист не в состоянии переварить всю полученную информацию. В последующие дни вас будет тошнить от экзотики, потребляемой лошадиными дозами.

Итак, мы неспешно зашагали по римским улицам, незаметно добравшись к первой достопримечательности: Пантеону. Здание поражает не только своим величественным фасадом, но и внутренним убранством, а особенно – решением вопроса освещения. В центре купола над зданием зияет дыра, через которую в помещение попадает свет. Его вполне достаточно для освещения всего грандиозного объема помещения мягким светом.

Налюбовавшись пантеоном изнутри, вышли на улицу и повторили процедуру снаружи. Усевшись на ступени фонтана посреди площади перед пантеоном, мы рассматривали здание, наблюдали за итальянцами вокруг и впитывали царящую атмосферу. Она нам очень понравилась.

Потом был Колизей. Сооружение безусловно величественное. Но что-то подобное уже приходилось наблюдать в Вероне, в Памукале, в Эфесе и еще черт знает где. Не взирая на отнюдь не туристический сезон, всюду сновали толпы туристов. Стоять в очереди в кассу, чтобы потом толкаться среди толпы, мечтающей сделать селфи на трибуне Колизея – нет, это не наш выбор. Смотрите фильмы ВВС – там все подробно показано и разъяснено.

Вообще, после итальянского путешествия я пожалел, что недостаточно интересовался римской историей, плохо подготовился к поездке. Бродить по древним развалинам, музейным залам, не зная с чем связан тот или иной артефакт – это обидно. Следует либо пользоваться услугами гида, либо брать на прокат аудиогид.

Под впечатлением от увиденного заглянули в магазин за бутылочкой кьянти. Там столкнулись с почти настоящим римским легионером.

От Колизея – рукой подать до Капитолия, расположенного на вершине одного из римских холмов. Подход к холму начинается с грандиозной площади. Остальное – очень величественное. Очень имперское и пафосное. Все это просто подавляет. Лично моя классификация этой монументальной конструкции – римские понты. Впрочем, вам может понравиться.

Поблизости проходила какая-то тусня высоких полицейских чинов. Камеры, длинноногие секретарши и три патрульных авто. Среди них – «Ламборгини». Причем, это драгоценное полицейское авто я встречаю в Италии не впервые. Точно такое же видел в Вероне, окруженное толпой зевак. Захотелось служить в итальянской полиции.

После Капитолия мы решили завершить в этот день посещение мест, обозначенных на всех путеводителях. Просто бродили по улицам, таращились на витрины и людей, заглядывали во дворики, искали сказочные арки и лестницы, пили кофе в уличных кафешках. Не обошлось без алкоголя…

Продолжение следует