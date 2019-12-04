Попсовая Италия. Часть 2. Ватикан и снова Рим

04 декабря 2019 | 09:06 , Олег Ельцов. ТЕМА

Индейские идолы и Кандинский в Ватикане, разруха в метро и ад на вокзале, фанаты в парке и туристические толпы у собора Святого Петра.

С утра отправились на знакомство с музеями Ватикана. Место это у туристов прикормленное. Опасаясь очередей, заранее заказали билеты по интернету: 17 евро+4 евро за бронирование. Это давало право не становиться в общую очередь. Фактически же мы ничего не выиграли: очередь с интернет-билетами была не намного короче общей. Возможно, все дело в том, что туристический сезон прошел. Впрочем, от посетителей негде было спрятаться.

Ватикан обнесен мощной крепостной стеной, это государство в городе, буквально в самом центре Рима. Мы бродили по бесконечным анфиладам комнат с бесчисленными произведениями искусства, естественно, в большинстве своем как-то связанные с религий. Ярко, богато, но трепета не вызывает. Обнаружили даже зал современной живописи. Кандинский смотрелся в этих стенах как-то нелепо…

Как в Лувре изюминкой на торте является Мадонна Леонардо да Винчи, так в Ватиканских сокровищницах - Сикстинская капелла Микеланджело. Она представляет собой один из многочисленных ватиканских залов. Все стены и потолок расписал в ней великий мастер с учениками. Народу там набивается уйма. Фотографировать запрещено, громко разговаривать тоже. Зато можно сесть, если место освободится, на скамейку, которая тянется вдоль стен помещения и просто полюбоваться. Вся красота – на своде капеллы. Стены представляют собой изображение портьер. Сделано это настолько мастерски, что мне поначалу показалось, что портьеры настоящие.

Запомнился картографический зал, украшенный изображением карт всех итальянских регионов того времени. А еще – собрание роскошных часов и всевозможных морских приборов – секстантов и пр. В завершении экспозиции мы спускались по удивительной красоты спиралевидной лестнице и попали на нулевой этаж, где проходят вероятно временные выставки.

На этот раз была выставка культуры народов Южной Америки. При чем тут Ватикан и индейцы, спросите вы. Отвечаем: масса миссионеров положили голову на вовлечение диких племен в лоно христианской церкви. Я не уверен, что до этого индейцы жили хуже… Тут были чрезвычайной красоты наряды, идолы, устрашающие маски и всяческие одежды и украшения с удивительной красоты вышивкой: мечта хипстера.

Обсмотревшись ватиканских сокровищ, мы вырвались на волю и устремились прочь от толпы!

Погода осенью в Средиземноморье весьма переменчива. С утра светило солнышко. А после обеда закапал дождик и вскоре полил нешуточно. Мы вытащили зонтики и потопали по Испанской лестнице – красивому сооружению, ведущему к не менее красивому фонтану. На сегодня культурная программа была выполнена и можно было ползти в домик, отогреваться итальянским красным. Но следовало еще заехать на вокзал – через день мы покидали Рим.

До вокзала проехались на метро. Это худшее, что есть в Риме. Грязное, бестолковое, пыльное…

Железнодорожный вокзал с виду не плох. Но едва мы зашли вовнутрь, были удивлены жуткой грязью вокруг. Около касс стоял монументальный мусорный бак, который явно не очищали с самого утра. Мусору не было места и он буквально похоронил под собой бак. Во всем этом копошился бомж, выискивая фрагменты еды. До сих пор не могу поверить, что это нормальное состояние римских вокзалов. Не исключаю, что причиной антисанитарии стала какая-нибудь забастовка вокзальных уборщиков. Ну да ладно, главное чтобы послезавтра не забастовали машинисты…

На следующий день мы бродили по городу, периодически заглядывая в какой-то приглянувшийся собор.

Потом заглянули в винный магазинчик – очень уютный, с огромным количеством вин по самой разной цене и ресторанчиком при магазине. Поскольку знатоками вин не являемся, заказали по бокальчику чего-то недорогого для простолюдинов, тарелку закуски, все это употребили и двинулись дальше.

Вечером решили полюбоваться известным фонтаном Нептуна и тут же выпить вина. Фонтан был монументален, его фигуры эффектно подсвечивались. Он нам понравился. Вино – нет.

Ну вот и все, знакомство с Римом близилось к завершению. Следующим утром собрали нехитрое имущество, оставили ключи на столе, захлопнули дверь и двинулись на набережную. Там мы обнаружили жалкое подобие парижской набережной с жиденьким рядом торговцев поделками, сувенирами и картинками. Все – сомнительного достоинства. Здесь мы купили сувенирную римскую тарелку. Есть у нас с женой почетная обязанность из каждого путешествия привозить теще тарелку: это наша скромная плата за то, что раньше она сидела с нашими детьми, пока родители прожигали жизнь в заграницах. Теперь дети в бабушкином надзоре не нуждаются и она сидит с нашим псом. У нее уже коллекция сувенирных тарелок со всего мира приличных размеров. Она с гордостью говорит, что когда умрет, это богатство нам достанется. Ума не приложу: что мы с тарелками будем делать...

Поблизости от набережной на вершине очередного римского холма высился замок Святого ангела, больше похожий на непреступную крепость. Во внутрь мы не пошли. Мы уже не способны были пережить еще один музей.

Но собор Святого Петра мы просто обязаны были увидеть! К нему ведет широченный проспект. Последний километр он полностью пешеходный. Из-за имперских размеров тут не тесно, хотя недостатка в туристах не наблюдается.

Но чем ближе мы подбирались к собору, тем многолюднее становилась толпа. На площади перед собором выстроилась жуткая очередь: начитавшись путеводителей все решили во что бы то ни стало попасть вовнутрь. Мы удовлетворились парой фотографий снаружи. Даже сложно представить, что тут творится, когда Папа читает свои проповеди.

Ну все: наконец-то знакомство с Римом закончилось. Не скажу, что город мне не понравился, но повторно я туда не поеду. В конце-концов, в Италии есть Альпы, Средиземное море – они представляются куда интереснее, чем все, сделанное человеческими руками.

В Риме, если не шататься по центральным проспектам и туристическим местам, можно обнаружить признаки нормальной жизни и составить представление о характере итальянцев. Так, они далеки от немецкой любви к тотальному порядку. Здесь так же, как у нас любят застраивать балконы, и так же как мы итальянцы не любят напрягаться. Им не свойственны имперские замашки - это все в прошлом. Осталась только архитектура и грандиозные культурные сокровища пращуров. Здесь я понял почему историки так восторгаются древней Грецией и Римом. Вероятно, это была вершина человеческой цивилизации. Дальше - регресс. А то, что мы наблюдаем сегодня, сильно напоминает агонию.

На прощание мы зашли в гастроном, взяли вина, сыра, оливок и направились в парк Боргезе – большущий, ухоженный и очень красивый. В поисках места поспокойнее натолкнулись на огромную шайку футбольных фанатов. Они хлебали пиво из пластиковых стаканов, дико орали речевки и фотографировались. За всем этим меланхолично наблюдали полицейские и пожарники, готовые в любой момент включить устрашающие брандспойты. Но все закончилось мирно: фанатов загрузили в автобусы и организованно повезли на стадион. В этот день там играл кто-то с кем-то.

Мы же выбрали уютное местечко, открыли вино, выложили яства и скоротали пару часов за беседой. Еще через час мы были на вокзале, а ближе к вечеру высадились в Неаполе.

Продолжение следует