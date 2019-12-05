Попсовая Италия. Часть 3. Неаполь, Капри, опера Сан Карло

05 декабря 2019 | 10:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Неаполь - особенный город, во многом схожий с любым портовым городом, Одессой в том числе, и разительно отличающийся от пафосного Рима. Грязь, бардак, мутные личности, которых без суда можно садить в темницу за связи с мафией. Здесь весело, жизнь бьет ключом. Бережем кошельки, товарищи отдыхающие!

Незадолго до отъезда знакомый вернулся из Неаполя, где у него в мгновение ока сняли часы с запястья и вытянули кошелек из внутреннего кармана. Мне сразу захотелось в Неаполь. Помню, как в портовом Вальпараисо – одном из моих любимых городов на другом конце света, жулики едва не вытащили из моего рюкзака огромный двухкилограммовый объектив. Но полюбил я его не за это: суета, эмоции, нестандартная архитектура и уютные дворики - в этом шарм Вальпо. От Неаполя ожидал чего-то подобного. И не ошибся. Теперь это мой очередной любимый город. Впрочем, не доверяйте чужому мнению, читатель. Если вы привыкли отдыхать на Лазурном берегу, неспешно прогуливаться по улицам, которые ежеутренне моют с шампунем, этот уголок Италии не для вас.

Часа за три мы добрались поездом из Рима до Неаполя. На вокзале сразу отправились в супермаркет за провизией и напитками. Пока товарищи опустошали полки, я умиротворенно курил на улице. Кстати, Италия, пожалуй, самая курящая страна в Европе. Здесь дымят практически все и везде, окурки валяются повсеместно.

Площадь перед неаполитанским вокзалом грязна и шумна. Тут и там всяческие бродяги и попрошайки, какие-то накуренные или упитые личности… Прямо передо мной на глазах у прохожих три малолетки-ПТУ-шницы не таясь открывают винную бутылку, пьют по очереди из горла, гогочут и курят табак. Обстановка крайне жизнерадостная.

Поселились в самом центре в пяти минут ходьбы от порта с видом на залив и Везувий. Скоро мы познакомимся с ними поближе. Но на завтра у нас другая программа – мы покидаем Неаполь.

Утром отправляемся по знакомому маршруту – на вокзал. От него идет электричка в Помпеи – это пригород Неаполя, 40 минут езды в переполненной электричке. Перед нами стоит нетривиальная задача – сесть в нужную электричку. Перон полон пассажиров, много туристов. Вот приближается электричка, мало отличающаяся от тех, что ходят в украинский пригород. Судя по расписанию и номеру перрона - наша. Народ оживился… Но тут откуда не возьмись, появляется юркая бабуля с платочком на шее, которые повязывают стюардессы, и хорошо поставленным голосом зычно объявляет: «Господа, расписание составлено не верно, эта электричка идет не в Помпеи!» Все дисциплинированно отпрянули от дверей, приняв бабулю за служительницу вокзала. Ждем... Снова приходит электричка, снова бабуля отпугивает от нее. Так повторилось три раза. Народ скучился вокруг нашей руководительницы, внимает. Тем временем бабуля расщебеталась с незнакомой дамой. О чем – не ясно, итальянским не владеем. Но тут бабушка вытаскивает из сумочки затертую газетку со своей фотографией. Далее становится понятно, что наша спасительница не имеет никакого отношения к железнодорожным службам Неаполя. Она просто волонтер-одиночка. Вероятно, в диспетчерской вокзала перманентная неразбериха, люди регулярно путают электрички, и бабуля бескорыстно исправляет это недоразумение.

Наконец по команде доброй самаритянки вся толпа втискивается в нужную электричку, а вскоре так же дружно вываливается на станции Помпеи. В пристанционном зале ожидания покупаем билеты на осмотр развалин. Тут же обнаруживаем предупреждающую табличку: «Берегитесь карманников».

До входа на территорию древних Помпей – пару сотен метров. Тут же – скромный музейчик с артефактами и тремя трупиками, законсервированными в лаве или в пепле. Кажется, это гипсовые копии, но все равно страшно.

Последующие несколько часов мы просто гуляем по мертвому городу. Он прекрасно сохранился благодаря естественной консервации. Подобное состояние мы встречали лишь в индийских пещерах Элора и Аджанта – древних городах и монастырях, вырубленных в скалах. Если в Индии в качестве консерванта выступали джунгли, то в Помпеях – пепел. Вообще-то – это лишь один самый крупный древнеримский город, обосновавшийся у подножия Везувия. Были и другие – поменьше, но с той же печальной судьбой. Они тоже открыты для туристов, но меньше исследованы, потому не столь интересны и менее популярны. Помпеи раскапывают свыше ста лет и конца работе археологов не видно.

Это полноценный, хорошо спланированный город: с ровными, пересекающими под 90 градусов улицами, с правительственным кварталом, центральной площадью для гуляний, стадионом, театром. Просто поразительно! Кажется, мы ни на шаг не продвинулись в организации городского пространства за минувшие века. Тут очень много ресторанчиков, лавок ремесленников с сохранившейся «рекламой» на стенах, очень много красивейших бань: частных и общественных. Посещение бань было бесплатным. Есть и улица «красных фонарей». Оказывается, в Портовых Помпеях с этим делом все было очень даже хорошо организовано. Город портовый и торговый, едва не половина – приезжие. У обеспеченных римлян здесь были дачи. Да и пуританами их отнюдь не назовешь. Якобы супругу одного из видных помпеянцев застукали в объятиях гладиатора. Город в прекрасном состоянии. Всюду можно ходить, засовывать свой нос, щупать. Отдельная экспозиция посвящена записи в Помпеях концерта "Пинк Флойд".

Мозаичные полы, фрески на стенах невероятно красивы! Все это выполнено с поразительным мастерством. Я рассматривал помпейские мозаики, и приходило понимание почему итальянская плитка по сей день лучшая.

Погода была переменчивая: солнце то появлялось, то пряталось за тучами, дождь поливал древние камни, туристы собирались стаями и прятались в домах древних помпеянцев. Все переговаривались, шептались, смеялись, курили: все как в те времена, когда Везувий еще не поставил точку в жизни это удивительного города и его жителей. Мы были в полнейшем восторге.

Под вечер вернулись в Неаполь. Дождило основательно, но мы не сдались. Бесцельно бродили по городу: улицы узкие, заставленные транспортом, всюду гоняют сумасшедшие мотороллеры, чудом не сбивая пешеходов. Грязь, белье повсюду трепещет над головами прохожих словно хоругви: прелесть!

Впрочем, у нас еще оставалось одно неотложное дело. Мы обнаружили здание оперы, в нем – кассу. Прежде чем покупать билеты, долго демонстрировали себя со всех сторон милой девушке-кассиру. Она даже привстала из кресла, чтобы выглянуть из окошка и оценить внешний вид наших кроссовок. Дело в том, что существует определенный дресс-код при посещении итальянской оперы. А уж старейшую европейскую оперу неаполитанскую Сан Карло мы не хотели оскорбить внешним видом. Но поскольку ехали налегке, то и фраков, туфель на каблуках и фамильных бриллиантов не захватили. Благо, кроссовки не белые. Кассирша одобрила наш внешний вид и продала билеты по 30 евро на балкон на завтрашнее представление.

Следующим утром встали рано, взяли все теплые вещи и выдвинулись к порту. Там вместе с другими туристами бродили по кругу, пока наконец не обнаружили порт, откуда отправлялись паромы на Капри. Порт большой, указателей – никаких. Паром уже собрался отправляться, когда мы, купив билеты, заскочили на борт.

На пароме несколько палуб, одна открытая, есть бар. Но мы просто сидим на свежем воздухе, любуемся видом удаляющегося Неаполя и приближающегося Везувия, высматриваем на горизонте остров Капри. В небе – специально для нас радуга. Все пассажиры счастливы. Пока.

Вскоре начинает покачивать, волны усиливаются, качка становится ощутимой. В гальюны выстраиваются очереди. Особенно нелегко приходится женщинам. Наблюдаю, как парень в красной куртке медика (вероятно, он трудится здесь на постоянной основе) ведет стайку женщин с гримасой страдания на лицах к наветренной стороне палубы, рекомендует глубоко дышать, смотреть вперед. Кажется помогает. Через пару часов все без потерь высаживаемся в порту Капри. Кажется, это единственное место на острове с выходом к морю. В остальных местах мы встречали лишь отвесные скалы, где порой наблюдали особняки с вертолетными площадками на крышах. Нет, Капри создан не для купания на песчаных пляжах.

Прямо из порта наверх ведет извилистая дорога. Но можно подняться и на фуникулере, что мы и делаем. Наверху обнаруживаем мелкие лавчонки, несколько кафе и массу очень крутых бутиков. Все они закрыты: не сезон. Туристов немного. Но по всему чувствуется: летом их на порядок больше. И они особого сорта. Капри – остров недешевого отдыха. Дорогие бутики тут перемешаны с не менее дорогими виллами, не редкость – бассейны, вдоль улочек повсюду барные стойки и ресторанчики. Чистота идеальная! Повсюду урны, поилки, указатели с направлением и расстоянием до местных достопримечательностей.

Мы рассчитывали предпринять какой-то щадящий трекинг. Но в действительности это оказалось прогулкой. Все тропы превращены в вымощенные плиткой тротуары с бордюрами.

Остров очень красивый, на каждой обзорной площадке хочется остаться навсегда, нежась под незлобивым ноябрьским солнцем Средиземноморья. За несколько часов обошли большую часть острова. Больше здесь делать нечего. В сувенирной лавке прикупили бутылку Лимончеллы, о которой давно мечтали наши дамы – это местная довольно вкусная наливка.

В порту я обнаружил подход к воде и пытался склонить товарищей к купанию, благо вода была изумительно теплая. Но они отвергли эту идею. А зря: ведь я мог бы сейчас написать, что бесстрашно купался в ноябрьском Средиземном море.

Капри нам сильно понравился. Вождь мирового пролетариата и буревестник революции знали, где скрываться от кровавого царизма. Говорят, на острове находится бюст Ленину, но указатели об этом умолчали. Впрочем, нам и без Ильича было хорошо.

Вернувшись в Неаполь, причесались и отправились в прославленную оперу Сан Карло. Давали "Гермиону" Россини. Здание оперы очень красивое, да и каким еще может быть итальянская опера?! Я насчитал шесть ярусов. Люстры нет, зато свод в росписи. Сидели, как в церкви.

Напротив сцены – королевская ложа, а в ней – мужчины в дорогих пиджаках и дамы с голыми плечами в бриллиантах.

У меня был одноразовый опыт посещения итальянской оперы на Сицилии. Это был культурный шок. Тогда я понял, что опера – это не только собственно музыкальное произведение и его классное исполнение. Опера – это микс вокального искусства, музыки, сценического оформления и богатейших изысанных костюмов. И театральная атмосфера в придачу.

В Неаполе впечатление немного подпортило стремление режиссера визуально осовременить оперу. Сцена была оформлена по спартански, артисты – в современных «деловых» костюмах. Это диссонировало с атмосферой театра – старейшего, очень красивого. Но зато оркестр играл восхитительно, певцы все до единого были выше всяческих похвал, а собственно Гермиона буквально «сделала» большую часть концерта. Обладательница совершенно неземного голоса, вся светящаяся внутреней энергией, она довела зал до состояния экстаза. Без излишнего пафоса констатирую: мы выходили с оперы потрясенными. Вообще, всем, кто не слушает Винника и Белоножек, при попадании в Италию настоятельно рекомендую посещать оперу. Тем, кому не понравится, обещаю вернуть стоимость билетов.

Окончание следует