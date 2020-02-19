По Словакии в поисках снега.Часть 1. На Хопке

19 февраля 2020 | 11:30 , Олег Ельцов. ТЕМА

В этом году хотелось кататься как никогда. Если всю зиму нет снега, нет мороза, ты устал просматривать прогноз и с тоской посматриваешь на лыжи – непременно чертовски захочется кататься. В конце января поняли, что в Украине ловить нечего и рванули в Татры. Ниже – отчет о том, как малой кровью добраться до европейского сервиса и дефицитного снега.

Готовь сани летом: эту мудрость мы прекрасно помнили и летом с мегаскидкой купили годовые абонементы на катание на всех без исключения горнолыжных курортах Словакии, а также нескольких чешских и польских. Цена вопроса: 230 евро. С таким скипасом вы можете круглый год не вылазить с Татр. Для сравнения: недельный скипас при покупке в сезон для катания на одном курорте – около 200 евро.

Увы, погода не предоставила нам шанса хотя бы дважды съездить в Татры. Зато мы решили одну покатушку разбить на две: четыре дня – на курорте Ясна около городка Микулаш в Низких Татрах, еще два – в сказочной Татранской Ломнице, Высокие Татры.

В обоих местах мы уже катались раньше. Нет, это не Альпы, но тоже неплохо.

О добирании следует позаботиться заранее. На экспериментах с поездками в Европу на авто мы давно поставили крест. К черту стояния в очередях на границе и толкания у окошка таможенника! Увы, дешевые билеты на самолет до Попрада, откуда рукой подать до Микулаша, нужно покупать сильно заранее. Мы же не представляли, когда будет снег, поэтому от самолета отказались. С поездом повезло больше. Чудом купили билеты на очень дешевый поезд Лисичанск-Мукачево. 300 гривен за место в весьма пристойном купейном вагоне – что еще нужно невзыскательному катальцу?..

На выходе из Мукачевского вокзала, украшенного фигурами сталевара, доярки и еще какого-то труженика неясного рода деятельности, переходим площадь и посещаем прекрасный супермаркет «Spar». Здесь варят отличный кофе и подают круассаны.

Перекусив, навьючиваем рюкзаки и топаем с полкилометра вдоль железнодорожных путей к отдельной платформе, где обнаруживаем комфортабельную словацкую электричку. Билет на нее стоит около 200 грн. Четыре часа неспешной езды – и мы в Кошице. Никаких пограничных мук. Все проверки – не вставая с места. Таможенники и пограничники как наши, так и словацкие – чертовски любезны, шмоны не устраивают.

Кошице – второй по величине город Словакии. Компактный, несуетный. В городе ездит такси с единым тарифом 3 евро. За эти деньги вас доставят откуда угодно куда угодно. На перроне нас встречает дочь Арина – она здесь живет. Бросаем у нее вещи и стремительно мчимся в фитнес-зал. Дочь фанатеет от всяческих активностей и хочет приобщить нас к физическим упражнениям в замкнутых помещениях.

Тренировка не стоит нам ни цента – первое посещение бесплатное. Тренировку ведет Аринина подруга Наама: она из Израиля, в Словакии работает на скорой и попутно получает второе образование, а в перерывах между этими занятиями инструкторит в фитнес-зале. Мы отскакали целый час, после чего уже в опустевшем зале еще 20 минут Арина персонально для нас провела фрагмент тренировки по новомодному «Боди-комбату»: она только что получила сертификат инструктора и мечтает наконец научить чему-то родителей. Мне понравилось, но заниматься в зал я никогда не пойду. На велосипеде в лесу куда интересней.

На следующий день отправляемся на хоккей. В маленькой Словакии это не спорт, это - религия. Бились кошицкие с попрадскими. Прекрасный ледовый стадион полон! Команды играют как на чемпионате мира: накал страстей нешуточный, то и дело происходят удаления.

В перерывах – пиво и попкорн. Да, алкоголь здесь разрешен, в том числе на трибунах. При этом пьяных не обнаружили, агрессии тоже. Что тому причиной – общая культура или мягкое незлое словацкое пиво, мы так и не разобрались. Итоговый счет: 2-1, хозяева выиграли. Вывод: пиво и хоккей в Словакии всегда отменные!

Следующим утром садимся на первую электричку и отправляемся в Микулаш. Всего два часа неутомительного пути. Вагоны в прекрасном состоянии, часто оборудованы вай-фай и розетками.

Около вокзала Микулаша замечаем загадочную конструкцию, расположившуюся около жилого дома. Не поленились подойти и рассмотреть ее. Оказалось – это камера хранения для великов. Велодорожки тоже повсюду. Этой весной собираюсь с дочерью катануть на великах по Словакии.

Ну а пока на бесплатном «Скибасе» доезжаем от вокзала до нашей гостиницы. Бросаем вещи, и – на гору!

В Демановой Долине на горе Хопок и окрестностях весьма разнообразные трассы, хватает «красных», есть «оффроуд», сервис пристойный. На вершине Хопка высотой 2040 метров почти не бывает хорошей погоды, поэтому часто ее закрывают для катания. Зато если уж откроют – драйв вам гарантирован: ураганный ветер, температура градусов на 10 ниже, чем у подножья, крутые спуски: полный фарш! Трассы с вершины протянулись на две стороны горы. Тут главное не прозевать последний подъемник, ибо «Скибас» ходит только с северной стороны горы. Помнится, попав впервые на этот курорт, мы в первый же день прокатались по южному склону, а когда собрались под вечер домой, выяснили, что подъемник на вершину уже закрыт, а на общественном транспорте нам домой не попасть. В итоге больше двух часов с лыжами в лыжных ботинках с тремя пересадками добирались на поездах до апартаментов.

Погода прекрасная, солнце, снег есть: что еще нужно? С вершины горы мы видим, как на южной стороне ниже нас плывут облака. Стремительно бросаемся туда и вскоре оказываемся в самой утробе тучи: видимость почти нулевая, с трудом обнаруживаешь вешки, обозначающие трассу. Прелесть!

Увы, на следующий день погода резко испортилась. Трассу с вершины горы Хопок закрыли ввиду ураганного ветра. Повалил снег. При этом температура близка к нулю, снег подтаивал и легко разбивался лыжниками. После обеда приходилось скакать по накатанным буграм, вспоминая родное Славское.

Дальше – хуже: на третий день полил жуткий дождь вперемешку с мокрым снегом. Уже к обеду я вымок насквозь. К этому времени Арина успела уехать в Кошице на работу, а Наташа благоразумно вернулась в номер.

А вот на такой машине наши соседи по номерам приехали отдыхать из солнечной Литвы. Интересно: а больных они с собой захватили или по дороге выбросили?..

В последний день погода окончательно испортилась, почти все трассы закрыли. Мы неспеша вернулись на «Скибасе» домой. Собрали вещички и отправились на остановку – настала пора менять курорт. Автобус на железнодорожную станцию в Микулаш отправлялся только через час. Мы решили провести его продуктивно. Рядом с остановкой облюбовали совкового вида бар по названию «Стекляшка». В нем было очень душевно, беспонтово, разрешалось курить. Пиво, как всегда в Словакии, восхитительное. Из «Стекляшки» вышли в благостном расположении духа и вскоре сели на поезд. Снова две пересадки и через пару часов мы в Татранской Ломнице.

Здесь совсем другая история: ни капли дождя, морозец, порывистый ветер со снегом… Станция, кажется, столетней давности или украдена из павильона Голливуда. На перроне тускло светят фонари, рельсы замело снегом, бредут редкие прохожие, закрываясь воротниками. Все это сказочно красиво!

Окончание следует