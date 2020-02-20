|
По Словакии в поисках снега. Часть 2. Татранская Ломница
20 февраля 2020 | 14:39 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
Мы селимся в персональной мансарде старинного здания, оборудованного под прекрасную гостиницу. Цена вопроса: 25 евро с человека с отличным завтраком. В Микулаше – примерно столько же, но без завтрака. Бронировали как обычно на booking.com. Перед отъездом хозяйка татранского отеля презентовала магнитик с видом своей гостиницы и дала визитку, посоветовав бронировать напрямую – так будет еще дешевле.
На улице так красиво, что нам не сидится в уютном номере. Спешим в закрывающийся супермаркет, берем каких-то вкусяшек, бехеревку и апельсины к ней, а также бутылку местного вина: мы традиционно пьем местные напитки.
Отправляемся в местный парк поблизости. На дорожках персонально для нас светят фонари: ни одной живой души вокруг, метет снег. На мостике над ручьем открываем вино. Нет, это не итальянские и не испанские эликсиры… Но какая к черту разница! Вокруг настоящая зима, мы на мостике в одиночестве пьем то, что смогли произвести словацкие виноделы: спасибо им.
Вернувшись в гостиницу, разболтались с хозяйкой. Вели себя как истинные англичане: говорили о погоде. Прогноз собеседницы был безрадостным: завтра ожидается сильный ветер, могут закрыть подъемники. Сон наш был тревожен…
Утром первым делом выглянул в окно и загрустил: ветер нешуточный. На завтраке худшие ожидания подтвердились: трассы закрыты! Делать нечего: идем гулять по Татранской Ломнице, прекрасной в любую погоду. На улице встречаем таких же как мы прохожих без лыж на плече. Все, словно зомби, неспешно движутся в одном направлении – к станции подъемника. Там, безлюдье, поземка и недвижимые кабинки, которые сегодня никого не поднимут на вершину. На стойке информации подтверждают: покататься сегодня шансов нет.
В голове созревает план действий, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенные дни. Итак, я созваниваюсь с инструктором по ски-туру в соседнем поселке. Каждую нечетную среду месяца он водит группы в вечерний ски-тур. Сегодня нечетная среда! Собеседник на другом конце провода не спешит обнадежить: сейчас трасса закрыта, но возможно к вечеру что-то поменяется.
Тем временем, Наташа узнала о существовании неподалеку в поселке Гребенок сказочного Ледяного дома.
Через полчаса мы уже мчимся на электричке прочь из Татранской Ломницы. Еще через 20 минут мы на месте. Вернее – у подножия горы. Здесь есть подъемник, и он работает. Но лыжников нет, есть туристы, приехавшие полюбоваться Ледяным домом, расположенным на вершине. Билет на подъемник стоит 9 евро. Но зачем словно инвалид ехать на канатке за деньги, когда есть заснеженная тропа, по которой можно дойти к цели совершенно бесплатно и с огромным удовольствием? На всякий случай мы пообщались с тетушкой, только что спустившейся по этой тропе. Замечу, что словаки – народ спортивный, любящий горы и вообще наделенный физической культурой. Повсеместно вы встретите бабушек и дедушек на велосипедах, масса людей самого разного возраста активно занимается ходьбой, в частности нынче модной – скандинавской. Вот эту даму пожилого возраста с палочкой мы встретили в горах: она отправилась покорять вершину.
Ну а наша собеседница подтвердила – да, тропа ведет туда, куда нам нужно. Да, дойти можно, погибнуть в пути от холода нельзя, сбиться с тропы сложно. Мы героически отправляемся в путь.
Это была одна из самых запоминающихся прогулок не только этой зимой, но и за все прожитые мною зимы. Представьте: вокруг снег в неограниченных количествах, светит солнце, нешуточный ветер, бросающий в лицо пригоршни дефицитного нынче снега. А ты такой героический: застегнул гортексовую куртку, в которой не страшен даже ураган, натянул на лицо лыжную маску, воткнул наушники и врубил что-то бравурное вроде военного марша.
Когда через час перед нами замаячила вершина, стало очень досадно, что путь занял всего час. Выйдя из безлюдного леса, мы попали в туристический оазис: разбросанные по вершине сувенирные лавки, несколько баров, какие-то дурацкие фигурки деревянных медведей. И над всей этой нелепостью возвышались две грандиозны полусферы. Вход в них бесплатный, очередей не наблюдается: редкий турист попрется в гору по такой погоде…
Ледяной дом – это, как вы догадались, коллекция фигур, спрятанных под двумя огромными куполами, где постоянно кондиционеры «делают зиму». Все содержимое куполов изо льда. Под каждой подпись – авторы из разных стран сильно старались. И получилось у них здорово.
Всеобщее внимание привлекает ледяной Собор Парижской Богоматери высотой с пятиэтажный дом. Под ним – специальный подиум, на котором можно сфотографироваться, чтобы друзья обзавидовались.
Но мне лично больше понравилась ледяная стойка бара. При виде его я инстинктивно вытянул «Бехеревку» и Наташа успела заснять меня в позе «отзовитесь горнисты».
Пяти минут на обзор ледяных красот оказалось достаточно. Мы поспешили назад: в лесу было намного красивее. При этом ветер дул такой силы, что валил дурацкие фигуры медведей в полный рост.
Внизу наткнулись на нелепые стенды для «фото на память». Естественно, сделали фотографии: красоваться в плавках среди снегов и метели – на это на каждый отважится!
Настало обеденное время. Мы заказали в придорожном барчике по кружке традиционно прекрасного пива и фрагменты еды. Пока жевал и запивал, меня не покидала надежда: моему инструктору должны дать добро на вечерний ски-тур. Дрожащими руками набираю номер. Ответ: «Нет». О, горе мне!
Понуро бредем на станцию, садимся на электричку… Пока ждем отправления я отчетливо чувствую, как вагон раскачивается под порывами ветра. Однако!
Вечер был посвящен допиванию остатков «Бехеровки» и втыканию в телевизор. Я люблю смотреть местное телевидение где бы не находился. Содержание телеканалов страны пребывания свидетельствует о многом. Например, в Индии едва не каждый второй канал тем или иным образом связан с религией. Германские ток-шоу разительно отличаются от наших сдержанностью и какой-то «интеллигентностью» спикеров – там не скандалят, а ведущие не размахивают руками где надо и где не надо.
А в маленьком австрийском городке я смотрел программу местного телевидения про животных: очень добрую, человечную. В словацком Липтовом Микулаше на местном телеканале в течение часа показывали интервью с дамой, чья собачка получила какой-то приз в конкурсе собачьих танцев. И повсеместно очень мало кровавых новостей про изнасилованных старушек, распятых мальчиков, наркоманов и убийц. Что меня удивило в словацком телеэфире, так это наличие аж целого канала гадалок и медиумов. Возможно, это связано с довольно большим процентом цыган в народонаселении…
Местная пресса тоже разительно отличается от украинской. Следует признать, что значительную долю рынка захватили чешские издания. Но, заметим: суммарная численность населения обеих стран – 15 миллионов, это втрое меньше украинского. При этом я насчитал в киоске три журнала, посвященных только собакам. Есть кошачьи журналы и даже журнал по коневодству. Журнал по верховой езде тоже имеется. Также три веложурнала, еще – про футбол, про хоккей и несколько ощеспортивных. Есть, конечно, и всевозможные «сонники», но их доля в общем объеме периодики не столь драматична, как у нас. При этом словаки втычут в мобильники не меньше нашего. Но в отличие от украинцев, они вероятно понимают, что сплетни в соцсетях и информация, добытая профессионалами – это две большие разницы.
Спать ложились под завывания ветра и с камнем на душе… Но утром словно перенеслись в иное измерение. За окном – полный штиль, снег и солнце. Вперед – на гору!
Откатав весь день по неплохим, но не головокружительным трассам Татранской Ломницы, мы к вечеру отчалили в сторону Кошице.
На вокзале нас встречала Арина. К тому времени она купила отцу билет в местную филармонию: национальный оркестр исполнял Чайковского и Рахманинова.
Пока мои девочки болтались по городу, я наслаждался прекрасной музыкой и наблюдал за местной богемой.
Зал филармонии был полон. Непривычно много молодежи. Оркестр весьма приличный. Сразу видно, что поход в филармонию для людей – праздник. Люди выглядят нарядно. Многие дамы приносят в коробках лаковую обувь и переобуваются прямо около гардероба – очень трогательно! Я выглядел белой вороной в джинсах, флиске и кроссовках. Всем видом я давал понять окружающим, что только что спустился с гор и у меня просто нет праздничной одежды. Для убедительности следовало взять с собой лыжи.
В перерыв все дружно отправляются в буфет. Филармония выглядит несколько странно: на каждом этаже все фойе заставлены столами. Люди заказывают напитки и еду и упорно все это употребляют. Любопытно, что многие пьют пиво. Некоторые прямо из бутылки.
Черт, еще утром я гонял с горы на лыжах, а сейчас слушаю великих композиторов...
После концерта случилось воссоединение нашей семьи. Это был последний вечер в Словакии и его захотелось продлить. Мы знали как это сделать. Должен заметить, что отыскать правильный бар на чужбине – непростая задача. Вы можете со мною не согласиться. Но я считаю, что внимания заслуживают не все эти точки для окучивания туристов, а настоящие автентичные заведения, в которых тусят аборигены. К счастью, нас сопровождала аборигенка Арина Ельцова. Она провела экскурсию по нескольким уютным барчикам. Наш выбор пал на заведение под названием «Ежик». Ассортимент в нем был небогат и ограничивался двумя сортами пива «Ежик»: светлого и темного. Напиток оказался божественным! Это было прекрасное прощание со Словакией. Следующим вечером мы уже распаковывали рюкзаки в Киеве.
Подведем черту: не взирая на природные катаклизмы, нам не только удалось целую неделю побывать в настоящей зиме, но также покататься по настоящему снегу на лыжах, что в нынешних природных обстоятельствах можно считать роскошью. На этом ставим крест на нынешней зиме и начинаем готовиться к велосезону.
также читайте
[04.12.2019]
[03.12.2019]
[07.09.2019]
[06.09.2019]
[05.09.2019]
|
по теме
По Словакии в поисках снега.Часть 1. На Хопке
19. 02. 2020 | 11:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
В этом году хотелось кататься как никогда. Если всю зиму нет снега, нет мороза, ты устал просматривать прогноз и с тоской посматриваешь на лыжи – непременно чертовски захочется кататься. В конце января поняли, что в Украине ловить нечего и рванули в Татры. Ниже – отчет о том, как малой кровью добраться до европейского сервиса и дефицитного снега.
На выходные в Париж или Рим
09. 02. 2020 | 09:09 , Виктор Авдеенко
Когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро. Цены авиабилетов в Украине пока выше, чем в ЕС. И вот почему.
Боярка: тут не закалялась сталь
31. 01. 2020 | 09:01 , Виктор Миняйло для «Темы»
Готовясь к поездке в Боярку, что под Киевом, перечитали роман «Как закалялась сталь» Николая Островского и автобиографию писателя. После прочитанного сложилось впечатление, что автор описывает события не совсем так, как было на самом деле. Но оказалось, было совсем не так.
Попсовая Италия. Часть 4. Пиджак, Караваджо, пицца и прекрасные трущобы
06. 12. 2019 | 10:09 , Олег Ельцов. ТЕМА
Я становлюсь вдвое счастливее: в моей жизни появился пиджак! Мы поедаем пиццу в заведении, открытом миру Джулией Робертс. Неаполитанские катакомбы, оказавшиеся базаром и припортовые трущобы, в которых хочется жить. В заключение – реклама Макдональдс.
Попсовая Италия. Часть 3. Неаполь, Капри, опера Сан Карло
05. 12. 2019 | 10:13 , Олег Ельцов. ТЕМА
Неаполь - особенный город, во многом схожий с любым портовым городом, Одессой в том числе, и разительно отличающийся от пафосного Рима. Грязь, бардак, мутные личности, которых без суда можно садить в темницу за связи с мафией. Здесь весело, жизнь бьет ключом. Бережем кошельки, товарищи отдыхающие!
20 февраля 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»