По Словакии в поисках снега. Часть 2. Татранская Ломница

20 февраля 2020 | 14:39 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мы селимся в персональной мансарде старинного здания, оборудованного под прекрасную гостиницу. Цена вопроса: 25 евро с человека с отличным завтраком. В Микулаше – примерно столько же, но без завтрака. Бронировали как обычно на booking.com. Перед отъездом хозяйка татранского отеля презентовала магнитик с видом своей гостиницы и дала визитку, посоветовав бронировать напрямую – так будет еще дешевле.

На улице так красиво, что нам не сидится в уютном номере. Спешим в закрывающийся супермаркет, берем каких-то вкусяшек, бехеревку и апельсины к ней, а также бутылку местного вина: мы традиционно пьем местные напитки.

Отправляемся в местный парк поблизости. На дорожках персонально для нас светят фонари: ни одной живой души вокруг, метет снег. На мостике над ручьем открываем вино. Нет, это не итальянские и не испанские эликсиры… Но какая к черту разница! Вокруг настоящая зима, мы на мостике в одиночестве пьем то, что смогли произвести словацкие виноделы: спасибо им.

Вернувшись в гостиницу, разболтались с хозяйкой. Вели себя как истинные англичане: говорили о погоде. Прогноз собеседницы был безрадостным: завтра ожидается сильный ветер, могут закрыть подъемники. Сон наш был тревожен…

Утром первым делом выглянул в окно и загрустил: ветер нешуточный. На завтраке худшие ожидания подтвердились: трассы закрыты! Делать нечего: идем гулять по Татранской Ломнице, прекрасной в любую погоду. На улице встречаем таких же как мы прохожих без лыж на плече. Все, словно зомби, неспешно движутся в одном направлении – к станции подъемника. Там, безлюдье, поземка и недвижимые кабинки, которые сегодня никого не поднимут на вершину. На стойке информации подтверждают: покататься сегодня шансов нет.

В голове созревает план действий, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенные дни. Итак, я созваниваюсь с инструктором по ски-туру в соседнем поселке. Каждую нечетную среду месяца он водит группы в вечерний ски-тур. Сегодня нечетная среда! Собеседник на другом конце провода не спешит обнадежить: сейчас трасса закрыта, но возможно к вечеру что-то поменяется.

Тем временем, Наташа узнала о существовании неподалеку в поселке Гребенок сказочного Ледяного дома.

Через полчаса мы уже мчимся на электричке прочь из Татранской Ломницы. Еще через 20 минут мы на месте. Вернее – у подножия горы. Здесь есть подъемник, и он работает. Но лыжников нет, есть туристы, приехавшие полюбоваться Ледяным домом, расположенным на вершине. Билет на подъемник стоит 9 евро. Но зачем словно инвалид ехать на канатке за деньги, когда есть заснеженная тропа, по которой можно дойти к цели совершенно бесплатно и с огромным удовольствием? На всякий случай мы пообщались с тетушкой, только что спустившейся по этой тропе. Замечу, что словаки – народ спортивный, любящий горы и вообще наделенный физической культурой. Повсеместно вы встретите бабушек и дедушек на велосипедах, масса людей самого разного возраста активно занимается ходьбой, в частности нынче модной – скандинавской. Вот эту даму пожилого возраста с палочкой мы встретили в горах: она отправилась покорять вершину.

Ну а наша собеседница подтвердила – да, тропа ведет туда, куда нам нужно. Да, дойти можно, погибнуть в пути от холода нельзя, сбиться с тропы сложно. Мы героически отправляемся в путь.

Это была одна из самых запоминающихся прогулок не только этой зимой, но и за все прожитые мною зимы. Представьте: вокруг снег в неограниченных количествах, светит солнце, нешуточный ветер, бросающий в лицо пригоршни дефицитного нынче снега. А ты такой героический: застегнул гортексовую куртку, в которой не страшен даже ураган, натянул на лицо лыжную маску, воткнул наушники и врубил что-то бравурное вроде военного марша.

Когда через час перед нами замаячила вершина, стало очень досадно, что путь занял всего час. Выйдя из безлюдного леса, мы попали в туристический оазис: разбросанные по вершине сувенирные лавки, несколько баров, какие-то дурацкие фигурки деревянных медведей. И над всей этой нелепостью возвышались две грандиозны полусферы. Вход в них бесплатный, очередей не наблюдается: редкий турист попрется в гору по такой погоде…

Ледяной дом – это, как вы догадались, коллекция фигур, спрятанных под двумя огромными куполами, где постоянно кондиционеры «делают зиму». Все содержимое куполов изо льда. Под каждой подпись – авторы из разных стран сильно старались. И получилось у них здорово.

Всеобщее внимание привлекает ледяной Собор Парижской Богоматери высотой с пятиэтажный дом. Под ним – специальный подиум, на котором можно сфотографироваться, чтобы друзья обзавидовались.

Но мне лично больше понравилась ледяная стойка бара. При виде его я инстинктивно вытянул «Бехеревку» и Наташа успела заснять меня в позе «отзовитесь горнисты».

Пяти минут на обзор ледяных красот оказалось достаточно. Мы поспешили назад: в лесу было намного красивее. При этом ветер дул такой силы, что валил дурацкие фигуры медведей в полный рост.

Внизу наткнулись на нелепые стенды для «фото на память». Естественно, сделали фотографии: красоваться в плавках среди снегов и метели – на это на каждый отважится!

Настало обеденное время. Мы заказали в придорожном барчике по кружке традиционно прекрасного пива и фрагменты еды. Пока жевал и запивал, меня не покидала надежда: моему инструктору должны дать добро на вечерний ски-тур. Дрожащими руками набираю номер. Ответ: «Нет». О, горе мне!

Понуро бредем на станцию, садимся на электричку… Пока ждем отправления я отчетливо чувствую, как вагон раскачивается под порывами ветра. Однако!

Вечер был посвящен допиванию остатков «Бехеровки» и втыканию в телевизор. Я люблю смотреть местное телевидение где бы не находился. Содержание телеканалов страны пребывания свидетельствует о многом. Например, в Индии едва не каждый второй канал тем или иным образом связан с религией. Германские ток-шоу разительно отличаются от наших сдержанностью и какой-то «интеллигентностью» спикеров – там не скандалят, а ведущие не размахивают руками где надо и где не надо.

А в маленьком австрийском городке я смотрел программу местного телевидения про животных: очень добрую, человечную. В словацком Липтовом Микулаше на местном телеканале в течение часа показывали интервью с дамой, чья собачка получила какой-то приз в конкурсе собачьих танцев. И повсеместно очень мало кровавых новостей про изнасилованных старушек, распятых мальчиков, наркоманов и убийц. Что меня удивило в словацком телеэфире, так это наличие аж целого канала гадалок и медиумов. Возможно, это связано с довольно большим процентом цыган в народонаселении…

Местная пресса тоже разительно отличается от украинской. Следует признать, что значительную долю рынка захватили чешские издания. Но, заметим: суммарная численность населения обеих стран – 15 миллионов, это втрое меньше украинского. При этом я насчитал в киоске три журнала, посвященных только собакам. Есть кошачьи журналы и даже журнал по коневодству. Журнал по верховой езде тоже имеется. Также три веложурнала, еще – про футбол, про хоккей и несколько ощеспортивных. Есть, конечно, и всевозможные «сонники», но их доля в общем объеме периодики не столь драматична, как у нас. При этом словаки втычут в мобильники не меньше нашего. Но в отличие от украинцев, они вероятно понимают, что сплетни в соцсетях и информация, добытая профессионалами – это две большие разницы.

Спать ложились под завывания ветра и с камнем на душе… Но утром словно перенеслись в иное измерение. За окном – полный штиль, снег и солнце. Вперед – на гору!

Откатав весь день по неплохим, но не головокружительным трассам Татранской Ломницы, мы к вечеру отчалили в сторону Кошице.

На вокзале нас встречала Арина. К тому времени она купила отцу билет в местную филармонию: национальный оркестр исполнял Чайковского и Рахманинова.

Пока мои девочки болтались по городу, я наслаждался прекрасной музыкой и наблюдал за местной богемой.

Зал филармонии был полон. Непривычно много молодежи. Оркестр весьма приличный. Сразу видно, что поход в филармонию для людей – праздник. Люди выглядят нарядно. Многие дамы приносят в коробках лаковую обувь и переобуваются прямо около гардероба – очень трогательно! Я выглядел белой вороной в джинсах, флиске и кроссовках. Всем видом я давал понять окружающим, что только что спустился с гор и у меня просто нет праздничной одежды. Для убедительности следовало взять с собой лыжи.

В перерыв все дружно отправляются в буфет. Филармония выглядит несколько странно: на каждом этаже все фойе заставлены столами. Люди заказывают напитки и еду и упорно все это употребляют. Любопытно, что многие пьют пиво. Некоторые прямо из бутылки.

Черт, еще утром я гонял с горы на лыжах, а сейчас слушаю великих композиторов...

После концерта случилось воссоединение нашей семьи. Это был последний вечер в Словакии и его захотелось продлить. Мы знали как это сделать. Должен заметить, что отыскать правильный бар на чужбине – непростая задача. Вы можете со мною не согласиться. Но я считаю, что внимания заслуживают не все эти точки для окучивания туристов, а настоящие автентичные заведения, в которых тусят аборигены. К счастью, нас сопровождала аборигенка Арина Ельцова. Она провела экскурсию по нескольким уютным барчикам. Наш выбор пал на заведение под названием «Ежик». Ассортимент в нем был небогат и ограничивался двумя сортами пива «Ежик»: светлого и темного. Напиток оказался божественным! Это было прекрасное прощание со Словакией. Следующим вечером мы уже распаковывали рюкзаки в Киеве.

Подведем черту: не взирая на природные катаклизмы, нам не только удалось целую неделю побывать в настоящей зиме, но также покататься по настоящему снегу на лыжах, что в нынешних природных обстоятельствах можно считать роскошью. На этом ставим крест на нынешней зиме и начинаем готовиться к велосезону.