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Украина криминальная: Кировоград, Херсон, Николаев, Одесса
12 августа 2020 | 08:56
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Если внимательнее вчитаться в списки авторитетов, положенцев, смотрящих, законников, которые старательно составляли спецы ДСР МВД, возникает стойкое подозрение, что либо спецы не очень спецовые, либо все эти схемы сознательно составлены лишь для того, чтобы начальство отвязалось. А может все это - лишь для того, чтобы показать самому высокопоставленному лоху в нашей стране.
Как иначе чем непрофессионализмом или сознательной ложью можно объяснить появление во главе криминальной пирамиды Николаевской области Игоря Науменко по кличке "Наум"?
Все дело в том, что 16 июля решением Заводского районного суда города Николаева к пяти годам лишения свободы был приговорен местный бизнесмен, «положенец» Игорь Науменко, более известный в узких кругах, как "Наум".
А ведь на вершину следовало бы поставить отнюдь не Науменко, а Михаила Титова, он же - "Мультик". Этот персонаж известен не только всей Николаевщине, но и всей Украине. Когда генпрокурор Юрий Луценко назначал нового прокурора Николаевской области, он дал новоназначенцу несколько месяцев, чтобы в области не было никаких "мультиков", кроме детских. С тех пор сменилось два генпрокурора, а "Мультик" как правил Николаевщиной, так и правит. А "Наума" наверное занесли в схему для отвода внимания от "Мультика"... или просто для отчетности.
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