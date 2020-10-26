Из Мармаросов в Мармарис. Часть 2

26 октября 2020 | 12:20 , Виктор Миняйло для «Темы»

На следующее утро в голове долго крутилась песня: «Как омерзительно в Турции по утрам!» поэтому поехали бороться с похмельем на почти безлюдный пляж в заливе Кумлубук, за античним городом Амос.

Сначала прогулялись чистенькими, узенькими улочками курортного городка с таким же названием и полюбовались его растительностью.

Встретили молодую парочку, а у парня на пузе красовался огромный трезубец. «Слава Украине!» - воскликнул я. «Героям слава!», - ответил парень. Поболтав с земляками, поехали непосредственно на пляж.

Поплавав часик в теплой, прозрачной водичке, со множеством красивых рыбок и морских ежиков, остатки джина окончательно и бесповоротно выветрились из организма.

После обеда поехали за Мармарис осматривать пещеру Нимара, расположенную вдалеке от толп туристов на Райском острове. Оставили машину на стоянке и полкилометра прошли по узкой горной тропе с нависающими скалами и земляничными деревьями, которые в народе называют бесстыдница. Летом они сбрасывают не листья, а кору. Преодолев подъем, обнаружили, что подход к пещере преградил высокий забор с закрытой на замок калиткой. Но мы не привыкли отступать!

Пещера оказалась огромной, со всех сторон торчали сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые можно было не только потрогать, но и взять в качестве сувенира. Мы там были совсем одни, никто не мешал осматривать нерукотворную красоту. В этой прекрасной, огромной, а главное – прохладной пещере незаметно прошли два часа. На обратной дороге любувались великолепными видами Мармариса и его бухтами.

Следующий день начали с шопинга в Мармарисе, но купили только мне бандану. Несмотря на все усилия потратить деньги, больше ничего интересного не нашли. Решили проигнорировать бесплатный обед в гостинице и поели за 60 долларов в ресторане в центре города. Вкусно, много, дорого. После поехали осматривать местные достопримечательности в окрестностях Мармариса. Дорога была с прекрасными видами.

Примерно в 10 километрах южнее поселка Селимие осмотрели руины маленькой османской крепости.

Далее поехали в бухту Бозбурун, которая, по данным путеводителей, издавна привлекает хиппи и удалившихся от дел бизнесменов. Ни тех, ни других не увидели, зато прикупили две пары немецких вьетнамок по цене 30 долларов за пару.

На обратном пути, чтобы не ехать дважды по одному маршруту, свернули на проселочную асфальтированную горную дорогу, которая со временем сузилась до неприличных размеров. По нашим подсчетам, ширина шоссе была около 3-х метров, без обочин с крутыми обрывами по сторонам. Мы с ужасом думали, что будем делать, если на встречу будет ехать машина. Назад пути не было. Задним ходом ехать опасно, было немножко страшно. Но, видимо, кроме таких туристов как мы, по этим дорогам никто не ездит. Ближе к дому, выехав на нормальную дорогу, встретили только мирно пасущихся лошадей, козлов и ослов.

На центральной площади деревни Байир растет 200-летнее дерево, по нашим данным - чинара или платан. Существует поверье, что нахождение в тени этого гиганта удлиняет жизнь. Еще туристам рассказывают, что если обойти его семь раз, то на следующие семь лет удача обеспечена.

Мы попытались все это сделать, но оставили машину в неположенном месте. Звуковые сигналы нервного водителя не дали обеспечить себе удачу на следующие 7 лет.

В последний день отдыха пересели с автомобиля на корабль. Пошли смотреть морских черепах, которые откладывают яйца на пляже, недалеко от городка Дальян в устье одноименной реки. Билеты, как обычно, покупали не в гостинице, а в уличном турагентстве.

Дальян примерно 100 километров от Мармариса, так что плыли мы несколько часов. Сначала на полчасика остановились покупаться в какой-то бухте, затем нас высадили на пляже черепах. Погуляв по пляжу, накупавшись в реке и в море, пересели на лодку, где нас накормили голубыми крабами. Когда уплетали крабов, кто-то крикнул: «Смотрите!» Все бросились к борту и увидели гигантскую черепаху, которая мирно проплывала мимо. Животное иногда высовывало из воды голову, и было похоже на маленького динозавра. Затем приплыли сородичи. Черепахи появлялись в поле зрения на очень маленький срок, поэтому фотографировать их было трудно. Но у нас получилось, хоть не совсем удачно.

Дальше по реке Дальян поплыли к Ликийским гробницам. Тут следует немного углубиться в историю древнего мира. Ликия – это страна на территории турецких провинций Мугла и Анталья. С середины 6 века д.Р.Х. находилась под властью персов, потом вошла в состав государства Александра Македонского и римской империи.

Ликийцы хоронили умерших в высеченных в скалах гробницах, которые очень хорошо видны именно из реки Дальян, по которой мы плыли. По одним версиям там похоронены цари, а по другим – это простые семейные гробницы. По мнению археологов, выковырять отверстие в туфовой мягкой породе было намного легче, чем выкопать яму в земле.

Как пишут путеводители, внутри гробниц есть небольшой зал с полочкой, куда клали тело усопшего. По найденным внутри надписям на латыни историки делают вывод, что помещения активно использовались во времена римской империи. В наше время гробницы пришлось закрыть, ибо там селились далекие от истории бомжи, которые портили археологический памятник.

А завершило экскурсию купание в очень полезных для здоровья грязях. Сначала к этой грязи относились довольно скептически, но потом очень понравилось ощутить себя поросятами. Насчет улучшения здоровья сказать сложно, но настроение улучшилось.

Подводя итог уже не первого пребывания в Турции подтверждаем: это интересная страна, в которой памятников периода Римской империи больше, чем в самой Италии. А если брать в аренду машину, то абсолютно не имеет значения в какой гостинице жить, и сколько там звезд. Это просто место для ночлега.