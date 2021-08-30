Наш праздник Независимости: Диловэ-Шибенэ

30 августа 2021 | 15:04 , Олег Ельцов. ТЕМА

Как истинные украинские фашизды 30-летие Независимости праздновали на родине бандеризма и УПА. Прошли неровным строем около 80 км по маршруту Диловэ-Шибенэ.

Решено, что в случае стремительного наступления врага, мы отойдем в Карпаты, закрепимся на местности, подготовим тайные убежища и ловушки для войск врага, станем пускать под откос эшелоны противника. А пока провели рекогносцировку на местности. Местность нам понравилась.

Прежде всего стоило купить билеты в оба конца. На праздничные дни сделать это было ох как непросто! До Франковска ехали в на удивление чистом плацкарте, в котором ни одна пьяная кампания не нарушила наш туристический сон. На привокзальной площади Франковска нас уже ожидал бусик, о котором договорились заранее. Путь Франковск-Диловэ обошелся в 2000 гривен на всех.

Трекинг в этих краях начинается с обязательной регистрации на погранзаставе: маршрут проходит в приграничной зоне. Тем, кто не получил разрешения от погранцов, доведется миновать пограничные кордоны потаенными тропами и далее на маршруте все время прятаться от нарядов пограничников, которые появляются в самых неожиданных местах. Процедура регистрации заняла не больше часа. Выступили.

Подъем – на удивление щадящий, перепад невысок. По дороге встречаются ручьи, посему тащить дневной запас воды не стоит. Неспешно дотопали до величественной полоныны Лисичей. Вид на нее открывается едва выходишь по тропе из зоны леса. Перед путешественником открывается картина грандиозной полоныны, разделенной на несколько «зон» на разных уровнях. Ввиду праздничных деньков и прекрасной погоды людей тут хватает – наверное с сотню человек. Но все равномерно распределены по разным уголкам, никому не тесно.

Некоторые, правда, селятся в три яруса, как вот эта капания счастливых обладателей модных нынче гамаков. Одно не ясно: как добираются до спального места обитателя второго и третьего «этажей»?..

Следующий день, пожалуй, самый интересный. На смену солнечной жаркой погоде пришла дымка, ветерок, снижение температуры. Ландшафт радует глаз весь день. Особенно запоминается выход к штурму Попа Ивана Мармарошского. На небольшой седловине открывается прекрасный вид, тут есть вода, самое время перекусить. Дальше – недолгий путь на вершину.

После мы двинулись по траверзу хребта, хотя в свое время доводилось шагать и по самому хребту, откуда в любую сторону – головокружительный вид. Траверз же большей частью проходит по безлюдной грунтовой автодороге в зарослях лиственных деревьев. Скучновато…

Неспешно добрались до урочища Маслокрут. Здешняя полонына великолепна. Находим укромный уголок, чуть в стороне от оживленных лагерей кампаний. Рядом – ручей, в котором даже удается искупаться.

Еще один день хода. После вчерашнего дня, когда случались продолжительные и крутые спуски, все немного забили мышцы. Но есть и хорошие новости: рюкзаки становятся легче, мы втягивается в походный ритм. В этот день мы прошагали около 21 км.

Останавливались на стоянку уже в сумерках. Место было прекрасное, людей нет. Бросились ставить палатки и сразу после этого пошли за водой. Упс!.. Указанные на карте ручьи пересохли, новых не появилось. Я остаюсь на хозяйстве, остальные вызвались пробежаться около 2 км до полоныны Щивнык. Там вода будет наверняка, поскольку в том месте организован цивильный лагерь, где даже есть душ! Именно последнее обстоятельство погнало наших уставших дам в дальний путь. В душ их не пустили, но те помылись в ручье, а главное – у нас появилась вода.

Пока товарищи накручивали километраж при свете фонариков, я ревностно охранял походное имущество и палил костер. На этом посту меня ожидало недюжинное испытание. В сумерках вдруг мелькнуло что-то большое и белое. Белое кралось, словно пытаясь не выдать себя. Я поближе подобрался к костру, ухватил ветку потолще, приготовившись словно Маугли дать последний бой коварному Шерхану…

Из мрака ночи вдруг показалась громадная голова. Собака размером с теленка! Может дикая, бешеная?.. На шее у нее был страшный металлический ошейник с длинными шипами, торчащими наружу. Такие в здешних краях надевают собакам, чтобы им не перегрызли глотку волки. Меня охватил предсмертный ужас: на меня молча надвигался гигантский алабай. И вдруг я увидел его обрубок хвоста, который дружественно вилял. Захотелось сразу обнять пса, чем-то угостить. Но я отогнал от себя эту мысль. Дай такому сушку – и он поселится у тебя в палатке. Нет, лучше пусть возвращается к своему пастуху.

Но пес никуда не спешил уходить. Он обосновался неподалеку, был ненавязчив. Дождался возвращения основной части нашего отряда, а когда мы начали ужинать, перехватил от нас угощение. После этого все расползлись по палаткам.

Утрам мы обнаружили на лужайке пачку от гречки, которую забыли в темноте убрать в палатку, и она была съедена неизвестным существом. Сначала подозрение пало на пса, но возникли сомнения: собаки не должны есть сырую крупу. Может какая лошадь ночью подкралась? Но мы их не встречали. Одним словом, горячие споры на эту тему не прекращаются между нами по сей день…

Пока собрались, небо затянуло и заморосил дождик, который обещали не раньше вечера. Мы поспешили на тропу, опасаясь, что скоро она может превратиться в мутный поток. Удивительно, но пес, не раздумывая, отправился с нами.

Дорога началась с крутого затяжного спуска. Дождь усиливался. Грунт под ногами становился все больше похожим на скользкий ил, порой приходилось подниматься наверх, карабкаясь по лесному склону. То и дело дорогу перекрывали грандиозные лужи, которые тоже доводилось миновать окольными путями.

Когда мы спустились на более пологую местность и потопали вдоль русла бурной реки, нас ждали очередная неожиданность: броды. Причем, каждый последующий становился все глубже. Впрочем, в воду никто не свалился, лишь некоторые замочили обувь.

Изначально у нас была идея идти на озеро Маричейку и далее на Пип Иван Черногорский. Но усиливавшийся дождь заставил скорректировать планы. Дело в том, что на следующий день нас ждал водитель, чтобы успеть отвезти на поезд. Поэтому решили не испытывать судьбу и свернули на село Шибенэ.

Отыскали приличное место вблизи реки. До села – 3,5 км. Времени оставалось достаточно. Двое членов команды, ранее не бывавших на Маричейке, отправились налегке познакомиться с озером. Путь в оба конца – 10 км, впечатления – ниже средних.

Мы же отправились в село. Главная причина - не попить пивка, как вы подумали, а найти мобильную связь и позвонить водителю, чтобы назначить ему новое место встречи.

Следует заметить, что едва мы приблизились к жилью, наш пес начал исследовать встречные заброшенные дома и даже бесстрашно заглядывал в жилые дворы. Вскоре мы потеряли нашего случайного попутчика. Подумалось: наконец пес нашел себе хозяев и, наверное, даже был накормлен. Каково же было наше удивление, когда мы, явившись в центр села рядом с погранкордоном и сельмагом, встретили нашего псину. Радости не было предела. Я немедленно купил ему полбатона самой дешевой колбасы. Оголодавший пес глотал огромные куски почти не пережевывая. Стало немного тревожно за него: как бы от переедания после голодухи чего не случилось. Но бродяжий желудок, видимо, и не такое испытывал. Тут к магазину подъехал грузовичек, который привез хлеб из пекарни. Нашему отважному путешественнику перепала целая упаковка сладких булочек.

После такой трапезы пес стал похож на небольшого теленка. Его живот округлился, он уже не так резво передвигался, напоминая волка из мультика «Жил был пес». Тут появилась группа туристов, которая полюбила нашего пса и угостила очередной порции колбасы. Я был спокоен за его дальнейшую судьбу. Он утвердился в селе: познакомился с местными собачками, обосновался неподалеку от погранпоста. Под рукой (пардон – под лапой) магазин, место средоточения туристических групп, у которых всегда найдется чем поживиться. Неподалеку располагалась роскошная помойка, в которой при желании всегда найдутся сытные объедки: собачий рай!

Мы в одиночестве отправились в лагерь и на следующий день вернулись на встречу с нашим бусом. Пса мы, к удивлению, не обнаружили. Видно, прибился к очередной тургруппе и отправился в следующий свой поход по бесконечным Карпатам. Собаки, как и люди, все разные. Видно, этот оказался склонен к бродяженью. Не сиделось ему в теплом сытном месте: горы позвали в дорогу, как и нас.

От Шибенэ до Франковска – три часа пути. Первые километров 20 – сущий трэш. Дороги практически нет, скорость передвижения – 20 км\час. Спешите проехаться: скоро таких мест в Украине не отыщешь. В целом дороги в Закарпатье и Прикарпатье изменились до неузнаваемости. Я смотрел в окно и ловил себя на мысли, что вид на обочине мало чем отличается от того, что видишь в Европе. Дороги стали очень хорошие, все вокруг строится, мусора в горах и вдоль дорог стало значительно меньше. Люди выглядят цивилизованнее. Украина меняется в лучшую сторону – однозначно. Тут на днях пани президентша Эстонии дала прогноз: лет через 30 Украина станет такая же, как Эстония сегодня, то есть европейская. У меня нет никаких сомнений, что Украина будет европейской. В одном ошиблась эстонка: уже лет через 10 эту страну будет не узнать. Вот уже к нам туристы потянулись. В Карпатах в некоторых ресторанах и отелях уже меню на арабском. А скоро за туристами подтянутся инвесторы, а потом и украинские заробитчане начнут возвращаться. Кто считает иначе – готов спорить на коньяк.

Франковск стал очередным открытием этой поездки. Помню свои воспоминания от визитов в этот город раньше. Общее впечатление: серый мрачный город с разваливающимися домами, населенный бомжами и пьяницами. На этот раз я попал в совершенно европейский красивый, ухоженный город. Особенно удивил центр: нет ни одного заброшенного здания, фонтаны, прекрасные тротуары, освещение, масса уютных ресторанов на любой вкус.

Мы направились в ресторан «Десятка» в самом центре. Место, прикормленное для туристов. Записываться следует заранее: свободных мест почти никогда нет. Очень стильно, очень вкусно, очень дешево!

По завершении затянувшейся трапезы прошлись по городу до вокзала и на том наш трип завершился.