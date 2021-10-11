В Албанию с алабаем. Часть 4

11 октября 2021 | 08:51 , Виктор Миняйло для «Темы»

Кто и зачем построил 700 тысяч бункеров; безлюдный кемпинг; несанкционированный переход границы и нудистский пляж. В этой части отчета заканчивается путешествие по Албании и начинается Черногория.

Утром погулял с Пушистиком, сварил ему кашу, а нам суп с куриным филе и картошкой. Когда купались, увидели голубого краба, но пока я сбегал в машину за подсакой, он ушел на глубину. В море видели еще много крабов, но они оказались шустрее наших крымских и поймать их не удалось.

После обеда выдвинулись на дикие пляжи Велипойи, которые протянулись на 20 км от границы с Черногорией. По дороге осмотрели крепость в Леже. Памятуя печальный опыт с пробками в Дурресе, довольствовались только наружным осмотром издалека.

На албанских форумах пишут, что из крепости открывается очень красивый вид на еще одну достопримечательность — бункеры, к которым мы подкатили непосредственно близко.

Многолетний албанский лидер Энвер Ходжа очень боялся нападения недругов социализма, и обязал трудящихся строить себе бетонные укрытия. С 1975 до 1985 годов их было возведено около 200 тысяч. Сейчас они используются не по назначению, под кафе, рестораны, дачи, сараи. В Албании даже существуют фирмы, специализирующиеся на демонтаже бункеров. Выкорчевать одну штуку в среднем стоит около 1000 евро. Непонятно, почему так дорого и зачем их вообще убирать? Очень полезная вещь в сельском хозяйстве: можно прятаться от солнца или дождя, хранить садовый инвентарь или просто бухать пиво!

Пляжи в Велипойи оказались не совсем дикими, вернее совсем не дикими. Кемпинг — это просто обычная стоянка под палящим солнцем, но и там не было мест. Так что мы поехали в сторону Скадорского озера в поисках более подходящего места.

Еще дома вычитали, что в городе Шкодра кроме центральной пешеходной улицы и крепости Розафа осматривать особо нечего. Сама крепость, хотя и выглядит со стороны внушительно, представляет собой одни развалины, кроме видов города и окрестностей ничего интересного там нет. Так что мы и тут довольствовались только внешним осмотром.

За Шкодрой проехали около 5 км по узкой горной дороге, где очень тяжело разминуться двум машинам и доехали до места, гордо именуемом кемпинг “Bilal”.

Покупались, вкусно поужинали в соседнем ресторане, а когда вернулись поздно вечером, оказалось, что в кемпинге нет душа и туалета. Правда была кухня, бар и холодильник, которым активно пользовались. Отсутствие элементарных удобств компенсировали завораживающие виды, а самое главное: мы там были в гордом одиночестве — совершенно одни.

Цена — 5 евро за ночь, но ночь оказалась не совсем удачной. Постоянно лаяли собаки, как недорезанное орало какое-то животное. Точку во всей этой какофонии поставил душераздирающий крик муэдзина «Алах акбар» и мы пошли варить утренний кофей.

Утром, гуляя с Пушистиком, незаметно забрели в Черногорию. Навигатор показывал 500 метров от границы, которая в натуре никак не была отмечена. Когда пытался сфотографировать отсутствие границы, потерялась тропинка. Куда бы не шел, везде натыкался на колючий кустарник.

Понял, что окончательно заблудился, паниковать не стал, а скомандовал Пушистику: «Ищи Олю! Где Оля?» Собака стразу куда-то рванула. У нас с алабаем существенная разница в росте, и чтобы пробраться через колючий кустарник приходилось сильно нагибаться, а иногда ползти на карачках. В конце-концов поцарапанного и окровавленного Пушистик вывел меня к воде. Шли вдоль берега, пока не нашли дорогу к дому. Радости Оли от встречи с Пухом не было предела!!!

Днем просто отдыхали. Я вычитал, что на озере водятся кучерявые пеликаны. В бинокль действительно увидел множество этих птичек, но они были очень далеко, и определить — кучерявый пеликан или не очень, не представлялось возможным. Вечером, когда кормили Пушистика, к нему в гости пришло 2 местных обжоры. Пришлось с ними поделиться.

Албания как-то быстро закончилась, а домой еще не хотелось, решили заехать на пару дней в Черногорию. Границу прошли за 5 минут. В городе Ульцинь поменяли 200 долларов на евро. Курс 1-8.4. Кстати, обменников в Черногории нет, валюту меняют только в банках, но там низкий курс. По совету земляка, деньги меняли на базаре, он заверил, что в Черногории на деньги не кидают. Как только получили на руки евро, вспомнили, что на банковской карточке осталось много сэкономленных в Албании денег, там эта услуга не пользуется популярностью. А тут картой можно было расплачиваться даже за вход на пляж. Закупив в супермаркете продукты, поехали на юг вдоль моря искать красивое место для остановки. Самым красивым оказался нудистский пляж возле самой границы с Албанией. Тут мы поняли, что находимся в Европе. Въезд на пляж стоил 5 евро, за кемпинг заплатили еще 18. Поставили машину в тени и пошли c Пушистиком купаться. Фотографировать на нудистских пляжах запрещено, поэтому этот снимок сделали рано утром.

Наша собачка всем очень понравилась, только одна телка с накачанной силиконом грудью пожаловалась работнику пляжа, и тот деликатно попросил нас выйти за территорию. Мы не очень расстроились и пошли гулять дальше вдоль моря. Уже закончились все нудисты, а пляж никак не кончался. Так незаметно подошли к реке Буна, которая отделяет Черногорию от Албании, и вернулись в кемпинг.

Вечером настроение испортили комары, массово слетевшиеся на уже одевшихся нудистов. Заблаговременно купленная польская лампа от насекомых N'OVEEN оказалась обычной лампой: светит хорошо, но комары на жаровню на летят. Нас спасли спреи.

Утром, пока нудисты спали, сфотографировав кемпинг из окна палатки, поехали вдоль моря в сторону дома, решив где-нибудь остановиться еще на одну ночку.

Окончание следует