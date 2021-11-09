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Садиби та млини півдня Житомирщини. Частиина 3
09 ноября 2021 | 10:41 , Віктор МІНЯЙЛО для «ТЕМИ»
Занедбані млини та зруйновані садиби на шляху до дому. На закінчення свого звіту розкриємо таємницю, що саме уночі трапилося в Попільні.
Ранком погуляли з Пухнастиком, доїли шашлик й рушили в Стару Котельню дивитися костел Антонія Падуанського.
Навіть не очікували серед забутого Богом і людьми села зустріти таку велич. Як сповіщає табличка на храмі, “будівництво костелу розпочалось в 1763 році і тривало понад 20 років. Споруда справляє враження благородної пам’ятки архітектури високого мистецького щаблю”, чого не скажеш про наступну пам’ятку, яку оглянули в сусідній Івниці. Від маєтку Шодуарів залишилися одні ворота.
Родина Шодуарів відома колекцією старожитностей, яка, за деякими оцінками, була найбільшою в Європі. Ще в маєтку була величезна бібліотека, книги з якої нині зберігаються в багатьох книгарнях України і Росії. Схоже, що в Івниці сподобалося лише Пухнастику, який активно знайомився з місцевою кобилою.
Наступна садиба Раціборовських у Волиці хоча і збереглася, теж особливо не вразила.
На відміну від Терещенків, Раціборовські не надто чемно ставилися до своїх кріпаків. Проти власниці маєтку поміщиці Терези в 1849 році навіть порушили справу за жорстке поводження з селянами. Суди тривали понад 10 років, але про вирок історія замовчує.
Далі в Ходоркові оглянули церкву Пресвятої Богородиці і пам'ятник гетьману Лівобережної України Івану Самойловичу, який тут народився в родині священика і мав прізвисько “попович”.
“Із Полісся шляхта лізе,
А гетьман-попович
Із-за Дніпра напирає —
Дурний Самойлович. З Ромоданом”, - писав Шевченко.
Якщо дуже коротко, то Самойлович проводив лояльну до Москви політику, хотів стати гетьманом обох берегів Дніпра. Для цього йому разом з російськими військами під командуванням Григорія Ромодановського довелося воювати проти гетьмана Правобережжя Петра Дорошенка. Врешті решт, за невдалий Кримський похід Самойловича вислали аж в Тобольськ, де він і помер.
Одразу за Ходорковим несподівано в'їхали в село з такою приємною назвою Бухалівщина.
Нагадаємо, що в Україні ще є місто Бар, селище міського типу Брага та село Бухалівка під Полтавою. Добре, що ці назви не потрапляють під декомунізацію і ці населені пункти не перейменували в часи Горбачовської боротьби з пияцтвом алкоголізмом і самогоноварінням.
А ми поїхали в Липки до готичного млина у вигляді замку, побудованого поміщиками Подгорськими. Ця родина мала хист до оригінальних споруд. Так вони побудували усипальницю-зіккурат в Антонові, Сквирського району, про який розповімо іншим разом. Нині млин у приватній власності, але реставраційні роботи чомусь припинилися і все заросло бур'яном.
Інший приватний млин розташований в сусідньому селі Квітневе, раніше Жовтневе, а ще раніше - Жидівці.
Ще в липні тут мали відкрити готельно-ресторанний комплекс, але щось пішло не так. Пильний сторож дозволив нам фото лише з однієї точки, яку, за його словами, не бачать відеокамери.
Охочі ще можуть подивитися млини в сусідньому Корнині та в Строкові на кордоні з Київською областю.
Ми їх бачили раніше, тому поїхали прямо в райцентр Попільню. У цьому містечку єдина справді цікава будівля, крім обшитого вагонкою вокзалу 1870 року — це старовинний пакгауз (склад). Якщо стояти обличчям до станції з боку селища, він праворуч.
Ну, і на вокзалі логічно відповісти на запитання, поставлене на початку розповіді. Читайте гумореску Степана Олійника “Сам себе перехитрив”:
“Поїзд Київ-Станіслав уночі в Попельні став,
З напівтемного перону втиснувсь дядько до вагону.
«Хоч людей і тьма, та їх одурю я геть усіх,
Улаштуюсь! — мислить дядько.— Я ж не тюхтя-безпорадько».
Хитруватий склавши план, зиркнув дядько в чемодан,
- Що шукаєте ви там? — знявся лемент, шум і гам.
- Кицьку ловите свою? — Та не кицьку, а змію!
Вчувши дику новину, зникли люди — в мить одну! …
Спить він смачно, аж хропе: сам-один — на всі купе!
“А чи скоро Станіслав? Не проїхав, не проспав?”
“Де там скоро! Спи й не бійсь. Вчора йолоп тут якийсь
От і кукаєм «ку-ку!» У Попельні в тупику!”
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