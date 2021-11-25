По Вене в ритме вальса. Часть 1

25 ноября 2021 | 18:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Культурная жизнь в Украине традиционно отсутствует, если не считать выступлений Олега Винника и шоу «зеленых» в парламенте. Привыкнуть к этому нельзя, тяга к прекрасному не умирает. И тут «Визэйр» объявляет смешные цены на рейс Киев-Вена. Хватит таскать рюкзаки по горам – летим культурно отдыхать в Европу!

Все, что нужно для такой поездки – минимум денег, справка о вакцинации (достаточно кьюар кода в «Дие») и 3-4 дня свободного времени. Хоть вся семья уже обзавелась иммунитетом против коварного вируса, мы поступились принципами и укололись «Пфайзером», который признан, кажется, всеми странами. Покупаем билеты по 570 грн, бронируем жилье рядом с центром (около 20 евро в сутки + отличный завтрак за 9 евро).

Внимательно изучаем антиковидные требования на сайте перевозчика. Нужен не простой медицинский намордник, а респиратор типа FFP2. Ок, отправляемся в «Эпицентр» и выбираем из огромного ассортимента самый дешевый за 10 гривен. Все как положено: надпись FFP2 присутствует, красный клапан в наличии.

А что там со страховкой? Нет, речь не про экономию в сто гривен, тут вопрос принципиальный. Мы свободные люди и вправе самостоятельно принимать решение: страховаться или нет. Но вдруг страховка обязательна для пересечения границы ЕС? Бросаю клич в ФБ, обращаюсь к страховикам в их тематической группе. Удивительно: даже профессионалы не могут дать однозначного ответа. Они лишь убеждают меня, что страхование – это для собственной безопасности, финансовой в том числе. Камон, гайз! Что может случиться с человеком, который планирует в течение нескольких дней цивильно лазить по театрам, выставкам и барам Вены? Да, пожалуй, и там его может сбить шальное авто (которых в Вене на порядок меньше, чем в Киеве). Но в таком случае тем, кто живет в Украине нужно иметь пожизненную и самую полную страховку на время проживания в нашей стране. Здесь вы ежесекундно рискуете быть сбитым на остановке укуреным мажором, избитым пьяным ментом, задавленным обломками упавшего балкона… Мы отправляемся без страховки. При влете-вылете никто ее не требовал. В самой Австрии тоже всем наплевать на вашу страховку.

А вот с масочкой случился сюрпризззз! В «Жулянах» на стойке регистрации предъявляем посадочные талоны. Милая девушка требует предъявить маски, после чего объявляет, что требуются маски «без клапана» и отправляет в сувенирную лавку, где их можно купить. Я требую показать, где указано, что намордник с клапаном не подходит? Требование на сайте перевозчика выполнено: на маске четко написано - FFP2. Упоминания про клапаны не было. Но дама за стойкой непреклонна. Мы покупаем в сувенирной лавке маски по цене 80 грн (такие же в Австрии продают за 56 центов (около 15 гривен). Что любопытно: через два дня, когда мы еще находились в Вене, «Визэйр» прислал на почту уведомление, что для полета требуются маски FFP2 БЕЗ КЛАПАНА. Финансы и нервы тысяч клиентов авиакомпании были сохранены. Не исключаю, что это произошло благодаря моему микроскандалу, который я устроил в аэропорту.

По прилету в венский аэропорт – один из самых уродливых и провинциальных из тех, что доводилось посещать – стремительно проходим контроль. Никаких вопросов нам не задают, радостно ставят штампики в паспорт (у меня их насчитывается 50 с 2017 года): здравствуй, Вена!

Почти без труда находим платформу электрички S7, которая ведет в центр города. Что удивило: в отличие от прочих цивилизованных наций, австрийцы не любят указатели. Порой доводится долго искать выходы в терминалы, ориентироваться в музеях, даже выход из общественных зданий и путь к к спасительному ватерклозету строго засекречены.

Еще одна особенность Вены: здесь повсюду – в шаговой доступности – супермаркеты «Спар» и изредка «Билла». Уже в самом аэропорту натыкаешься на «Спар». Покупаем коллу, устраиваем в полупустой электричке пир горой, доедая домашние бутерброды. В поезде работает интернет. Решаем сойти на станцию раньше, чтобы пройти до гостиницы через весь центр.

Дело близится к вечеру, будний день, но на улицах подозрительно малолюдно… Ах, да, в Австрии объявлен «полулокдаун»: непривитые граждане имеют право выходить из дома лишь при крайней необходимости – к врачу, в магазин, на пробежку.

Нас это радует: меньше толкотни. Туристов критически мало, хотя на центральных площадях и около костелов уже открылись рождественские ярмарки. Там так же малолюдно. На входе грозный дядя со сканером. Открываем Дию, предъявляем код международного сертификата: работает!

Поболтавшись пару часов по городу, перекусили сосисками с пивом у какого-то симпатичного киоска, оборудованного стойкой с подогревом. Очень мило, но эйфории от венских сосисок не случилось.

Заглянули в центральный собор Святого Стефания. Тут никакого контроля на входе, хотя людей достаточно. Требование простое: шляпу снять-маску надеть. Красиииво!

В одном из центральных парков обнаруживаем городок борцов с вакцинацией. Пара плакатов, десяток палаток, у столика с примусом сидят в шезлонгах граждане хипповской наружности. Им весело. Их никто не разгоняет газом и брандспойтами. Кстати, мы не обнаружили в Вене вообще никаких признаков усиления контроля со стороны властей в столь непростой час эпидемиологической опасности. За все время попалась пара полицейских патрулей, никто не цеплялся к нам на улице с требование предъявить сертификат.

Парки в Вене большей частью миниатюрные, зато рассыпаны повсюду. Все содержатся в идеальном порядке и очень уютны. В них без труда отыщешь скамеечку, чтобы отдохнуть, какой-нибудь памятник, детское колесо обозрения, симпатичную новогоднюю инсталляцию.

В одном из парков я даже завязал беседу с двумя представительными мужчинами, но вскоре обнаружил, что один из них – Штраус, после чего воспитанно отошел в сторонку, чтобы не мешать беседе знаменитостей.

А вот странную конструкцию с приборной доской миновать не смог. Долго изучал приборы, придав лицу умное выражение. Жена осторожно поинтересовалась: «Что там на приборах?..» «Приборы – 50!» - по-военному отрапортовал я.

Так мы неспешно добрели до нашей гостиницы. При входе на коврике значилось название нашей гостиницы «Экселент» и четыре звезды в придачу. Это было очень нахально. Никаких звезд у нее быть не могло, да и название явно не соответствовало уровню комфорта. Но мы остались очень довольны за свои 20 евро\ночь с человека. Номер большой, интернет работает, сантехника функционирует как положено. К тому же мы обнаружили весьма пристойные завтраки «а ля бюфет» за 9 евро, после чего отказались от идеи завтракать в венских кафе.

Прикупили каких-то вкусняшек в «Билле» под домом, я извлек вискарь, купленный за 9 долларов в жулянском дюти-фри (крепкий алкоголь в Вене дорог) и мы немного уставшие отметили победоносное пересечение границы, предвкушая завтрашний штурм Вены. В качестве снотворного включили телек, пощелкали по каналам… Что вам сказать: в австрийском телеэфире – все тот же трэш, что и в украинском. Только местные кивы, комаровские и ляшко говорят по-немецки. Интонации – те же, содержание скрыто языковым барьером.

Продолжение следует