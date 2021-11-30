По Вене в ритме вальса. Часть 3

30 ноября 2021 | 09:22 , Олег Ельцов. ТЕМА

А не сходить ли нам в библиотеку? Испанская школа верховой езды – это прекрасно! Всякая всячина в музее Альбертина, много Модильяни и еще больше американской фотографии. Мы управляем Венским симфоническим оркестром и музыканты аплодируют нам всем составом. Фрики и живой джаз в прославленном «Туннеле».

Вчера нашим девочкам очень понравилось в Национальной библиотеке. Нет, они там не читали книжки, и мы читать не собираемся. Во-первых, наши знания немецкого ограничиваются фразами «хэндэ хох» и «Гитлер капут»; во-вторых, журналисты – не читатели, а писатели.

Библиотека, как и все достопримечательности расположена в центре города. Шагаем вдоль ограждения дворца Хофбург и понимаем, что Австрия еще не до конца рассталась со своим фашистским прошлым. Подобные архитектурные элементы ограждения не оставляют сомнений когда они появились и что олицетворяют.

Но в этом ограждении меня больше заинтересовало иное. Внимание: перед вами элемент ограды.

Обратите внимание: каждая шишечка и прибамбасик на ограде выкрашены отдельно: золотом по черной краске. Чтобы был понятен масштаб работы, сообщу, что этот участок ограды длиной в несколько десятков метров. Сколько человеко-часов ушло на выполнение покраски ограды даже страшно представить.

Наконец мы добрались до библиотеки. Монументальное здание-музей.

Само помещение библиотеки мало чем отличается по масштабам и богатству от дворцов и костелов. Фактически это один огромный зал высотой метров в 50 с книжными полками во всю высоту, всяческими колоннами, фигурами каких-то кайзеров и массой интересных вещей.

Здесь стоят огромные старинные глобусы звездного неба и земли. Причем, глобусы настолько древние, что вместо Австралии обнаруживаем какое-то невнятное пятнышко. Антарктида и вовсе отсутствует. Еще выставлена масса интереснейших карт, роскошные издания рукописных Библий, которые скорее представляют предметы искусства, нежели источник информации.

У нас же есть одна любимая книга. И это не то, что вы подумали, это электронная книга, в которую поместится все, что представлено в Венской библиотеке.

Следующий пункт нашего маршрута – музей Альбертина. Путь к нему пролегает через замок Хофбург. В проходе на соседнюю улицу замечаем оживление. Народ толпится у экрана, на котором показана тренировка прекрасных лошадей в манеже, богатство оформления которого мало отличается от венской оперы. Здесь находятся конюшни и манеж легендарной Испанской школы верховой езды. Попасть на выступления лошадей непросто и очень дорого. Да и проходят они не каждый день. А вот посетить тренировку можно всего за 20 евро. Но это не входит в наши планы на этот раз. Проходя по улице, останавливаемся. Некий мужчина в форме жокея перекрыл движение автомобилей и пешеходов. Из конюшен, расположенных на противоположной стороне улицы, наездники выводили в манеж красавцев лошадей.

Музей Альбертина славен крупнейшей в мире коллекцией графики. Но она большей частью хранится в запасниках, а зачастую работы, которые порой выставляются - это очень точные копии, тогда как оригиналы надежно спрятаны, дабы не подвергать их малейшим воздействиям окружающей среды.

В здании музея очень интересно было пройти по анфиладе парадных комнат эпохи Габсбургов, каждая из которых оформлена в оригинальном стиле. Роскошь буквально выпирает во всем, как и положено в обители управленцев империей. К слову, часть здания была разрушена в ходе американских бомбардировок, хотя американцы старались бомбить исключительно нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, которых вокруг Вены в избытке. В одном из восстановленных залов вдруг натыкаемся на несколько графических работ головокружительной красоты. Ух ты: Дюрер, да Винчи, Босх, Брейгель Старший…

Собственно, в Альбертину можно идти уже ради одного Красного зала, где выставлены несколько этих работ. Культурный шок вам обеспечен. Но мы пошли дальше.

В многочисленных залах музея чего только нет. Музей - сборная солянка всего что ближе к нашему времени. В частности, тут представлена экспозиция из коллекции Батлинера, подаренная музею. Среди 500 работ - Сезанн, Моне, Ренуар, Ларионов, Малевич, Синьяк, Матисс, Кандинский, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Явленский, Гончарова, Родченко, Пикассо, Пуни, Попова, Экстер. Недурно, но по-правде сказать, после Национального музея искусств все это смотрится пресновато. А наличие явных поделок из категории современного искусства наводит тоску. Как вот этот вот безмозглый бюст, например.

И вот такие «поробки»...

Но Альбертина интересен еще и тем, что там перманентно проходят временные выставки самого разного свойства. В наш приезд тут было представлено богатейшее собрание работ Модильяни из коллекций многих музеев мира. Впечатлило! Но в восторг не повергло. Кажется, этот плохо кончивший пьяница, наркоман, гуляка и безответственный отец всю недолгую жизнь рисовал одну картину. Но рисовал он ее хорошо!

А в подвале музея была выставлена коллекция совершенно иного свойства: «Американская фотография». Десяток залов с огромным числом разноплановых фоторабот от прославленных мэтров до авторов, известных лишь знатокам. Если читать сопроводительные тексты и угадывать замысел авторов, можно получить недюжинное удовольствие от знакомства. И, кстати, прийти к выводу, что лет 50 назад американцев волновали те же проблемы, что и современное украинское общество. Что будет волновать цивилизованный мир к тому времени, пока мы дорастем до их сегодняшних проблем, остается только гадать: мы живем словно в разных временных отрезках. И то, что мы носим те же джинсы и покупаем те же автомобили, что и современные американцы, не делает нас такими же, как представители современного просвещённого мира.

В целом Альбертина понравился, хотя бы тем, что в нем всегда можно подыскать что-то себе по вкусу. Хотя его звание самого популярного венского музея вызывает недоумение.

Мы не собирались понижать свою туристическую планку «не менее двух музеев в день» и отправились прямиком в Музей музыки. Здесь нас уже ожидали две девицы, успешно прослушавшие утренние лекции онлайн. Одна из девиц, к слову, получает степень бакалавра хормейстера, посему посещение этого очага культуры было для нее обязательным. Но даже мне, обладателю диплома инженера путей сообщения в музее понравилось. Он весь интерактивный и совершенно необычный. Здесь можно побарабанить по гигантскому бубну, поиграть на разных инструментах и измерить свой звуковой порог. А еще исполнить незатейливую мелодию, прыгая по ступеням лестницы.

Апофеозом экспозиции, по единогласному мнению нашей команды, является стенд, где каждый может подирижировать Венским симфоническим оркестром. Нет, не каждый. Ибо если дирижер из вас окажется никудышний, то из оркестра может подняться первая скрипа – седовласый дедушка – и прямо тебе сказать: «Я тридцать лет играю этот вальс и каждый раз плачу. Но сегодня я плакал от того, как ты дирижируешь»… Это, конечно, позор. Поэтому подойдите к процессу ответственно. Главное – не сбиваться с ритма: это звучит ужасно! Не стану углубляться в персоналии, замечу лишь, что большая часть нашей команды удостоилась похвалы музыкантов, они доиграли произведения до конца и не вышли из зала, освистав дирижера, как у некоторых.

Ну все: хватит классики и высокого искусства. Мы помним, что каждый турист должен попробовать в Вене сосиску, шницель, штрудель и торт Захер. Все кроме Захера мы успели выкушать. Вообще, этот сладкий символ Вены принято употреблять в одноименном кафе напротив Оперы, но есть еще одно место, которое хотелось посетить. Классическое венское кафе «Централь» в старинном здании со столь же старинной атмосферой.

Находится оно, как вы догадались, в самом центре и попасть в него не просто. Не смотря на карантинное безлюдье сюда всегда стоит очередь. Впрочем, движется она живо, благо само кафе представляет из себя огромный зал с непременными хрустальными люстрами, картинами всяческих кайзеров и их дам. Тапер за роялем радует публику бодрыми попурри, включая мелодию их Чебурашки.

Кофе здесь больше чем кофе – это какое-то кулинарное блюдо. Захер оказался чем-то слегка напоминающим Пражский торт, только хуже. Я рекомендую последовать моему примеру и нарушив традицию заказать просто «торт». Какой именно - вы сможете выбрать на витрине и сообщить название официанту.

Кроме кофе и пирожных в Вене, как нам показалось, что очень хорошо обстоит с коноплей. Нередко встречаются специализированные лавки, но можно обратиться и к услугам бездушного автомата.

Планируя поездку, мы также мечтали послушать джаз в кафе. Таких заведений в Вене достаточное количество. Самое мощное, пожалуй, «Джазленд» - там концерты проходят ежедневно. Но расположено оно немного в стороне от центра, а наши силы уже изрядно истощились. Можно было, конечно, воспользоваться общественным транспортом. Но мы решили передвигаться по Вене исключительно пешком, набегая до 20 км в день. Существует, правда, еще одна альтернатива: велосипед. Дело в том, что вы можете катать по всей Вене и окрестностям фактически бесплатно. Просто следует ввести данные своей карты на стойке муниципального проката велосипедов. Со счета снимут один евро – и все. Далее алгоритм таков: первый час поездки не тарифицируется. Затем делаем 15-минутный перерыв и снова едем на велосипеде. Так можно кататься круглые сутки. Если будете ездить дольше одного часа за раз, с карты снимут плату, впрочем, незначительную. Главное, ни в коем случае не бросайте велосипед где попало. Его следует непременно заблокировать на оборудованном месте стоянки. В противном случае с вас спишут жуткий штраф в несколько сотен евро.

Увы, ввиду карантинных ограничений и отсутствия туристов, многие кафе закрылись, джазовые в том числе. Неподалеку от нашей гостиницы обнаружили джаз бар «Майз смайл». Увы, концерты там проходят лишь несколько раз в неделю. И в этот вечер представления не было.

Что ж, мы отправляемся в легендарный бар «Тоннель», который тоже в пяти минутах ходьбы от гостиницы. Там все у нас сложилось. Пришлось потратиться на билеты: 15 евро. Зато в уютном подвальчике бара нас развлекал джазовый квартет, в котором солировала и играла на трубе дама. На лицах некоторых фанатов джаза отчетливо просматривалась печать многолетнего употребления алкоголя. Некоторые были изрядно нетрезвы и вели себя расковано. Но никто на них не шикал. Фрики и лузеры украшают жизнь законопослушных бюргеров и офисного планктона. В этот тихий венский вечер мы отдохнули на славу.

Окончание следует