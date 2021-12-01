По Вене в ритме вальса. Часть 4

01 декабря 2021 | 10:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сецессион – образчик венского модерна, рынок Нашмаркт, фашистская башня, дом и музей Хундертвассера, ночной поход в библиотеку. Вена готовится к локдауну, а я уезжаю домой без штанов.

Этот день содержал всего один музей, но нам пришлось изрядно побегать по городу – километров до тридцати.

По нашему скромному мнению, одним из интереснейших мест в цивилизованных Европах являются блошиные рынки и прочие места собраний неформалов. Поэтому утро решили начать с похода на сельзозрынок Нашмаркт, ибо блошиный рынок в будние дни закрыт. Рынок расположен рядом с зданием Сецессиона – образцом венского модерна в архитектуре, созданным силами и на деньги группы венских художников в конце 19 века. Здание оригинальное, но мы воздержались от его посещения. Вблизи встретился странный монумент, который совершенно дико выглядел на фоне бездушной стекляшки века нынешнего.

Увы, рынок нас не порадовал. Всему виной австрийская основательность и тяга к порядку во всем. Чистые почти безлюдные ряды торговцев и больше ничего.

Решили искать впечатления в другом месте. В моем блокнотике значилось упоминание о нескольких фашистских башнях ПВО, которые были призваны защитить небо над Веной от налетов британско-американской авиации. В километре от рынка была обнаружена ближайшая башня. Это вне сомнения монументальное сооружение подавляет. Многометровая груда бетона завершается наверху четырьмя площадками, на которых размещались артустановки ПВО.

Сегодня в башнях организованы океанариум и террариум. А сама зловещая конструкция доработана: одна из стен засажена зеленью, остальные частично скрыты остеклением. Рядом на стенде находим описание предназначения башен. Также раскрыта причина, по которой этот зловещий образчик фашистской архитектуры не был демонтирован. Оказывается, это почти невыполнимая задача. Железобетонные стены огромной толщины, нерушимый фундамент… Решили все оставить как есть.

От этого бетонного ужаса мы устремились в противоположную часть старого города – к куда более веселому дому Хундертвассера.

Жил в Австрии такой экстравагантный художник. По его проекту в 1986 году и был построен этот необычный жилой дом, в котором полсотни жилых квартир, из окон растут деревья, и в здании нет ни одной ровной поверхности. Стены раскрашены как попало, плитка на стенах и на полу расколота и приклеена в хаотическом порядке. Здание украшено невообразимыми фигурками, здание поддерживают колонны в фирменном стиле, покрытые глазурью.

В самых неожиданных местах строение украшено православными куполами. Впрочем, никакого отношения к церковным культам они не имеют.

Смотрится все это очень непривычно. Чем-то напоминает архитектурные фантазии Гауди. Но если последний не имея образования мучал своими фантазиями строителей, Хундертвассер привлек к реализации профессионала – архитектора Йозефа Кравину. Изначально результат их сотрудничества так и назывался: домом Хундертвассера-Кравины. Город поддержал проект, поскольку следовало как-то спасать эту часть Вены, над которой высилась труба мусоросжигательного завода. Она осталась по сей день, но так умело скрыта, что ее существование не угадывается. К тому же на заводе установили современные очистные механизмы и жить здесь стало чище и веселее.

Внутрь дома попасть нельзя – он жилой. Но напротив стоит такое же здание, вход в которое свободный. Здесь разместилась масса сувенирных лавок и кафе с барной стойкой. Посещение обязательно!

А в нескольких сотнях метрах на соседней улице расположено здание в том же стиле. Там находится музей Хундертвассера. Это четыре этажа выставочных пространств очень странного архитектурного сооружения. Помимо работ Хундертвассера – довольно однотипных картинок с растаманским привкусом, мы попали на несколько любопытных фотовыставок, макет целого микрорайона все в том же стиле, ожидающем своей реализации.

В здании в самых неожиданных местах обнаруживаем удивительные фонтаны, в которых вода сочится, капает, течет вспять. Даже туалет оформлен так, словно его архитектор находился в затяжном наркотическом трипе.

Во дворе дома-музея расположилось симпатичное кафе. Через него можно пройти на соседнюю улицу, на тротуаре которой установлена фирменная хундертвассеровская арка.

На обратном пути мы долго шли вдоль набережной притока Дуная. Многоводная река отделяет старый город от современных новостроев. Нам предоставилась отличная возможность оценить достижения современного градостроительства последних 50-70 лет. Эти достижения не порадовали. Жуткие гигантские кирпичи офиса «Райфайзенбанка», представительства «Самсунга» и прочие творения из стекла и бетона удручают и подавляют.

Создается впечатление, что архитекторы сознательно проектировали бетонных уродцев, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры минувших столетий. Это было слишком, мы поспешили домой.

И вот что еще бросается в глаза на улицах Вены: масса родителей с двойняшками. Спаренную детскую коляску тут встретишь чаще, чем одиночную. Вероятно среди австрийцев стало модным рожать двойни используя последние достижения медицины в искусситвенном оплодотворении. Зачем они это делают - ума не приложу. Может им так удобнее: отмучились за один раз - и на работу!

Чуть не забыл: в каждом приличном путеводителе нынче должен содержаться раздел «шопинг». Для чего люди занимаются шопингом в турпоездках – этот вопрос долго меня мучал. Наконец я догадался. Есть масса людей, которым скучно в музеях, которых не радует музыка. Что им остается делать? Некоторые, конечно, дни и ночи напролет шатаются по барам. Но ведь есть те, кто не пьет! А их нужно чем-то занять. Можно, конечно, взять обзорную экскурсию типа «посмотрите налево-посмотрите направо». Но что делать на следующий день? А шопинг затягивает, в нем все привычно: те же торговые центры, в которых те же бренды, что и на родине…

Нас такой туризм не возбуждает. Но нужно быть в трэнде. Поэтому, шатаясь по центру Вены, то и дело останавливались у витрин дорогущих бутиков. Высматривали что-то подороже. Подбирали Саше самую дорогую сумочку. Нашли за 2500 евро. Такие у нас на Троещине продают по 300 гривен. Наташе выбрали что-то из золота-бриллиантов за пять тысяч. Мне присматривали часы, но ничего больше трех тысяч не попадалось. Я очень расстроился и решил купить джинсы. Да, признаюсь: мои любимые джинсы потеряли товарный вид, а все, что нравится в киевских магазинах стоит заоблачные сто долларов. Грабеж! В Европе не должно быть такого надувательства.

В наших блужданиях мы попали на улицу торговых центров и заглянули в один из них. Торговый зал напомнил цех мощного завода: огромное пространство заставлено столами до горизонта. На столах – стопки джинсов самых разных брендов. Все они на один манер. Такое впечатление, что шьют их на одной швейной фабрике где-то в Камбодже. Там же лепят на них бирки разных фирм. На каждом столе – один и тот же ценник: 89-99 евро. Вокруг – ни одного продавца, никто не спешит тебе помочь с выбором, впарить какую-то тряпки для плана. Всем на тебя и твои деньги наплевать. Между столов бродят грустные покупатели, копаются в этом неликвиде и даже что-то несут на кассу.

Что-то с европейским шопингом не так. Как-то производители и продавцы сильно расслабились и откровенно забили на потребителя. Кажется, их девиз: бери что дают и не выпендривайся. Грустное зрелище. Скоро покупателя с 50 евро в кармане будут молча бить в морду. Что не удивит. Ведь никого не удивило, когда на волне коронапсихоза США напечатало 2 триллиона долларов, а Евросоюз – 1,2 триллиона. Все надеялись, что сразу станут богатыми. А в итоге просто подорожали джинсы. Больше мне нечего вам рассказать про шопинг в Вене.

В гостинице нас встретили две студентки, с которыми у нас был план на этот вечер. Наташа его не поддержала, поэтому мы отправились втроем. Вам может показаться странным почему туристы, приехавшие в Вену на несколько дней, посвящают свой последний вечер походу в библиотеку.

Дело в том, что это необычная библиотека. Ее мы заприметили еще вчера, когда возвращались из бара «Тоннель» в гостиницу. Мы проходили мимо удивительного бара. Вероятно, это был очень старый бар. По крайней мере, все что в нем находилось выглядело очень старым. Стены обшиты деревом, вокруг на полках – модели кораблей, какие-то удивительные безделушки, книги в кожаных переплетах, которые кажется напечатал сам Гуттенберг. Мы решили во что бы то ни стало заглянуть в эту библиотеку. Так и сделали.

Вместе с меню официантка принесла некую бумажку и попросила выполнить антиковидную формальность: заполнить формуляр. В нем следовало указать свои адреса и подтвердить наличие вакцинации. Эта процедура – чистая формальность. В одних кафе формуляры дают, в иных – нет. И нигде не проверяют указанную в них информацию. Мы решили подойти к вопросу творчески. Я написал, что живу на улице Слава Украине, Саша – на улице Героям слава!, а Настя поселилась на проспекте Смерть ворогам. Девицам эта выходка очень понравилась, и они начали дико ржать. И тут к нам подошла другая – русскоязычная - официантка и вместо «здрасьте» поприветствовала: «Слава Украине»! Девицы заржали еще громче.

Потом мы выпили по кружечке пивка, поболтали ни о чем и отправились в номера. Завтра – домой.

Утром, позавтракав, отправились с вещичками на прощальную прогулку по городу.

На площади у центрального городского Собора Святого Стефания обнаружили очередь человек в сто. Подумалось: неужто святые мощи показывают или Святой Стефаний замироточил? Но нет: это была очередь на вакцинацию.

Через день в стране анонсировали глухой локдаун. Кафе, гостиницы, музеи – под замок. Невакцинированных граждан – тоже. Мы сильно обрадовались, что уезжаем. Страшно было представить, как нас выбросили бы из отеля, и мы голодные и неприкаянные ночевали в аэропорту в ожидании своего самолета…

Еще мы хотели забраться на шпиль собора – это чуть больше трехсот ступеней, но за это с нас хотели содрать 6 евро, а мы думали, что за такой подъем следует доплачивать и отказались от этой идеи.

По пути на ж\д вокзал замечали нешуточные очереди в хлебные магазины. Кажется, венцы с австрийской основательностью готовились к локдауну. И снова – никаких скандалов, толкотни и драк. А на следующий день горожане вышли на антиковидный митинг…

Прощальный взгляд в иллюминатор на вечереющую Вену: все как под линеечку, здания в идеальном состоянии, этажность соблюдается, никаких следов хаотической застройки и рейдерских захватов земли. Стало скучно.

Перед посадкой в Киеве наблюдаем совсем иную картину: хаотичное сплетение улиц, дикая застройка, небоскребы и уродливые жилмассивы вперемешку с частным сектором, пустырями, базарами, пятнами несанкционированного самостроя… Здравствуй, Родина!