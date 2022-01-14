На Занзибаре не только в баре. Часть 1

14 января 2022 | 08:55 , Віктор МІНЯЙЛО для «ТЕМИ»

Впервые о Занзибаре узнали в раннем детстве из стихотворения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». А в молодости с ночи до утра все уши прожужжала песня Валерия Меладзе “Лимбо”, где фигурировал этот остров. Не долго думали и купили путевку, чтобы своими глазами посмотреть, что там творится на этом Ханзибаре.

“Он идёт от Занзибара,

Он идёт к Килиманджаро -

И кричит он, и поёт он:

"Слава, слава Айболиту!

Слава добрым докторам!" - писал Чуковский. Он, наверное, в школе плохо изучал географию и не знал, что Занзибар — это остров, и к горе Килиманджаро можно или плыть, или лететь, но никак не идти. А еще всегда волновал вопрос: почему во всех детских поликлиниках висят портреты доктора Айболита? Он же ветеринар!

«Мой папа в жизни не был на Занзибаре,

И мама не была на Занзибаре.

Откуда же ты парень такие видишь сны.

Как будто я скучаю в шикарном баре,

А первая красотка на Занзибаре

Играет на гитаре мотив своей страны», - пел Меладзе. Понимая, что этой информации об острове маловато, прошерстили интернет, проложили маршруты по острову и купили путевку на 11 дней.

Сначала нашли гостиницу за 42 тыс. грн. но решили еще подумать, а пока доехали домой все туры на этот день резко раскупили. Пришлось заплатить на 10 тысяч дороже с посадкой на часовую дозаправку в родной Хургаде. Наша гостинница “Sun Sea Bar” находилась в городке Кендва (Kendwa) на севере острова, где минимальные отливы. А ведь в некоторых местах, преимущественно на востоке Занзибара, при отливах вода уходит на несколько километров. Гостиница в одних турагентствах показана как 3 звезды, в других, как 4, а по факту не дотягивает до 2-х.

Первой неожиданной достопримечательностью на нашем пути стала та самая гора Килиманджаро, к которой из Занзибара «шел» добрый доктор Айболит.

Перелет оказался намного легче, чем ожидали. Таможню прошли за 20 минут, за визу заплатили по 50 долларов, остальные документы заполнили еще в Киеве. В аэропорту забыли поменять деньги, хотя еще дома вычитали, что там один из лучших курсов. Также часть наших купюр была выпущена до 2011 года, их принимают по заниженному курсу на 10 процентов дешевле. Трансфер из аэропорта в гостиницу 65 км. особенно не напрягал.

Сначала поселили в номер с названием «Румыния». Там чем-то сильно воняло и не работал кондиционер. После длительных переговоров с администрацией нас переселили ближе к океану в номер «Россия» с работающим кондиционером, но протекающим унитазом, который пообещали заклеить в ближайшее время. В номере был электрочайник, но отсутствовали чашки и стаканы. В надежде добыть тару пошли пить пиво в ресторан на 4-й этаж с красивым видом на океан.

Платили карточкой, цена за поллитровую бутылку - 2 доллара, пить можно. На Занзибаре только два вида местного пива - «Килиманджаро» и «Сафари». По вкусу и цене они особо не отличаются. Затем попросили у бармена пару стаканчиков со льдом и пошли употреблять свой виски непосредственно на пляж. Тут следует отметить, что лед желательно морозить самому, поскольку не известно, какую воду используют местные. Нас пронесло в хорошем смысле этого слова. День завершили торжественным ужином из морепродуктов: креветки, осьминоги, кальмары и лобстер.

После виски утро на Занзибаре оказалось не очень добрым, но холодный душ, теплый океан и бассейн быстро вернули мозги на место.

Завтраки в гостинице ничем особенным не отличались: вареные или жареные два яйца, какой-то блин, пара кусочков арбуза или ананаса и масло, которое постоянно пытались стырить местные птички.

Наплававшись в океане, пошли в город искать пункт аренды машин. В одном из турагентств договорились за 25 долларов в сутки + 12 долларов за разрешение на вождение, которое на Занзибаре просто необходимо. Рядом в алкомаркете купили пива по 1,5 доллара бутылка и пошли обедать в соседний ресторан. За 6 долларов съели порцию осьминога на двоих, в эту сумму входят также картофель фри, рис и какая-то тушеная капуста.

На улице было очень жарко, поэтому вторую половину дня читали в номере под кондиционером, а когда солнце скрылось за горизонтом пошли на пляж купаться и пить пиво.

На следующий день знакомство с островом продолжили походом вдоль океана в сторону городка Нунгви (Nungwi) в надежде найти лагуну с морскими черепахами. Прошли около двух километров и повернули назад. Очень жарко, перед нами маячила реальная опасность сгореть под экваториальным солнцем. К тому же мы еще не успели загореть, было видно, что только приехали и к нам постоянно приставали «бич бои», предлагая сувениры или массаж.

А некоторые даже предлагали легкие наркотики и плод дерева дуриан с галлюциногенными свойствами. От плода пришлось отказаться, он не совместим с алкоголем. Если водку или виски закусить дурианом, это может стать последней закуской в жизни. Наркотики не употребляем принципиально.

Днем заплатили за машину, сдали бутылки по 25 центов за штуку и купили еще пива.

По дороге домой зашли в ресторан напротив гостиницы откушать суп из морепродуктов по 4 доллара за тарелку. Ждали около часа, в результате Оле принесли холодный суп, а обо мне совсем забыли. Причем супы оказались не только с морепродуктами но и с огромным количеством разных сортов перца.

Времяпровождение после обеда ничем особенным не отличалось от предыдущего дня: плавали с маской, рассматривали рыбок, любовались разноцветными морскими звездочками и загорали.

Вечером старожилы нашей гостиницы показали магазинчик, где, если сильно торговаться, пиво будет стоить по доллару. Подумали, что если еще сдавать бутылки, то цена будет совсем приемлемая для отдыха. С такими мыслями довольные пошли спать.

После утреннего купания в абсолютно прозрачном и теплом океане и традиционного завтрака яйцами сразу пошли за машиной. Нам пригнали обещанный «Сузуки-эскудо» с коробкой автомат. Возраст автомобиля не назвали, но в нем были входы для USB и зачем-то подогрев сидений. Чтобы привыкнуть к коробке-автомату и левостороннему движению поехали с представителем агентства на ближайшую заправку. Он показал как водить, где открывается бензобак и как объезжать лежачих полицейских, которые в Занзибаре непропорционально высокие. Привыкли быстро. Цены на бензин как у нас - около доллара за литр.

Тренироваться поехали за 10 км. в ближайшие пещеры-близнецы (Tazari Caves). Вход - 10 доларов с человека. Очень понравилось, но мы еще не знали, что увидим такие пещеры, по сравнению с которыми эти окажутся обычными норами.

Затем поехали на пляж на другой (восточный) берег острова. Очень красиво, белый песок, голубое небо, синий океан и зеленые пальмы. Как будто попали в рекламу «Баунти».

К сожалению, как раз был отлив и к глубине нужно было пройти несколько километров. Мы переоделись под коралловой скалой и немножко поплюхались в лужицах по колено, которые оставил после себя океан.

Обедали в Нунгви: смешные цены, очень вкусно и в достаточном количестве.

Тазик супа с морепродуктами — 2.5 доллара, миска салата из морепродуктов в такую же цену, собственно морепродукты с рисом и картошкой фри - по 5 долларов. Сначала ели на улице под навесом, но огромное количество мух заставило перебраться во внутрь, под вентиляторы, которые на Занзибаре заменяют кондиционеры. Пожалели, что не взяли с собой емкости для пищевых продуктов, чтобы остатки еды забрать с собой на ужин.

После обеда поехали за 10 километров осматривать руины португальского форта (Portuguese fort mvuleni). Не успели выйти из машины, как подбежал молодой человек и потребовал деньги за осмотр. Мы решили, что 10 долларов за осмотр неизвестно чего пригодятся и нам, сфоткали руины и поехали дальше.

Та же история произошли с руинами Фукучани (Fukuchani Ruins). Там дежурили несколько местных, которые с радостью подбежали к нам, и ссылаясь на какое-то решение правительства требовали очередные 10 долларов. Мы так и не поняли, за что нужно платить, денег не дали, а о руинах прочитали в интернете. Это остатки португальского дома 16 века, который имел остроконечные каменные арки и прорези для ружей в стенах. Все эти развалины не впечатлили и мы поехали домой. На следующий день была запланирована поездка в столицу Занзибара с одноименным названием и в ее сердце — Стоун-таун.

Продолжение следует