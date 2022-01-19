На Занзибаре не только в баре. Часть 4

19 января 2022 | 15:05 , Виктор Миняйло для «Темы»

Ферма специй с дегустацией, жилище рабов и бункеры Второй Мировой, поиск коралловых пещер, остров черепах и исчезающий остров Накупенда, который никуда не исчезает. Продолжаем рассказывать о двухнедельной поездке на остров Занзибар.

Утром шел дождь, но мы не привыкли менять планы и поехали в ближайшую так называемую «Ферму специй» за 15 км. Сразу подошел довольно прикольный одноглазый экскурсовод. Когда ему пожаловались, что забыли дома зонтик, он сказал, что у него есть. Куда-то убежал и принес два листа банана. Оригинальные зонтики по-африкански. Гид около часа водил нас между зарослей ванили, корицы, гвоздики, мускатного ореха, десятков сортов перца, куркумы, шафрана, имбиря и других незнакомых растений, обязательно давая их понюхать и попробовать. Особенно поразил гигантский ствол хлебного дерева или Джекфрута.

Когда мы до отвала наелись разных сортов перца и других специй, гид сжалился, мастерски с 5 раза сбив палкой огромный грейпфрут и срезал 5-ти килограммовый Джекфрут, чтобы мы закусили всю эту прелесть. Гид сообщил, что Джекфрут содержит клейкий латекс, поэтому разделывал его в резиновых перчатках. Он кормил нас, выковыривая из плода мякоть ножиком. А мы вспомнили наших соседей по гостинице, которые ели Джекфрут на пляже голыми руками, у них все склеилось, пришлось вызывать администрацию. Их долго чем-то оттирали.

Уже после дегустации сделали вывод, что на Занзибаре можно оградить любой участок леса и назвать его «Фермой специй». Впервые на вопрос сколько стоит экскурсия гид ответил: «Сколько дадите». Сошлись на 15-ти долларах за двоих, которые экскурсовод честно отработал. Еще на 15 прикупили специй и мыла родным и близким, а себе кофе в зернах местного производства.

Наевшись и нанюхавшись специй, сытые и довольные поехали в деревню Мангапвани (Mangapwani) смотреть место, где содержали рабов. Ничего интересного, но 5 долларов с нас содрали.

Бункеры Второй мировой войны осматривали бесплатно. Правда, ни в украинском, ни в русском, ни даже в английском сегментах интернета про эти сооружения ничего не нашли. Тема «Занзибар во Второй мировой войне» в поисковиках также полностью отсутствует. Так что нам остается только процитировать в переводе с английского информационную табличку на входе: “Эти бункеры построены Британией во время Второй мировой войны (1939-1945), как оборонительные военные крепости. Бункеры иногда использовались под госпитали для раненых солдат. Тут есть башня, построенная британскими солдатами, как стратегический пункт для обнаружения нападения на сушу с моря. Бункеры также предназначены для защиты стратегических объектов, таких как правительственные здания в городе и гавань Занзибара».





Осмотрев все эти сооружения, так и не поняли, как их можно было использовать на практике. У нас в каждом райцентре на базаре так выглядят общественные туалеты.

Дальше поехали искать коралловые пещеры, которые также должны быть в Мангапвани. Навигатор привел на набережную, дальше дороги не было, пришлось идти пешком.

Следует отметить, что в деревне сильно воняло протухшей рыбой и другими испорченными морепродуктами. Местные, вместо радостного «Джамбо!» косо смотрели из-под лба. Стало как-то не по себе. Прогулялись вдоль берега, но пещер, к сожалению, так и не нашли. Быстренько завели машину и покинули это ужасно пахнущее и совсем не гостеприимное село.

Пришло время обедать и в поисковике нашли за 7 километров ближайший ресторан под названием «Занзибар». Это заведение было расположено на огромной территории пятизвездочной гостиницы: везде чисто, аккуратно, вокруг ни души. Немного дороговато, но не критично. Очень вкусно, и еду, в отличии от других занзибарских ресторанов, приготовили довольно быстро.





Вечером сдали машину, а когда пришли в гостиницу на “Вайбер” прилетела приятная новость: нам продлевают отпуск на три дня, причем переселяют в гостиницу выше классом. Мы были в полном восторге! По этому торжественному случаю пришлось завалиться в ресторан с такими же счастливчиками, как и мы, выпить много местного джина «Konyagi», разведенного спрайтом. Вкусный напиток, стоит не дорого, в магазине примерно 125 гривен за пол литра. Цену в ресторане не помним.

На следующий день было запланировано посещение острова черепах или Prison island, куда машиной доехать невозможно. На пляже за 30 долларов с человека взяли экскурсию под названием «Три в одном». Кроме черепах в стоимость также входило посещение исчезающего острова Накупенда (Nakupenda) и Стоун-тауна. В машине было всего 4 пары, включая нас. Около часа ехали в Стоун-таун, столько же плыли на моторной лодке 5 с половиной километров к острову.

Черепах привезли с Сейшельских островов. Им тут понравилось, они начали активно размножаться, иногда даже на глазах у туристов. Теперь их около пол тысячи. Черепахи свободно гуляют по острову, очень огромные и похожи на динозавров, которых можно кормить и чухать. Особенно они любят, когда им гладят шею и чешут под лапками.





Рядом с черепахами обнаружили совсем карликовое парнокопытное неизвестной этиологии. Как и все животные на этом удивительном острове нас оно не боялось.





Здесь также содержали рабов, пока искали на них покупателей. Нам показали тюрьму, которая никогда не использовалась по назначению. Пока ее строили, отменили рабство. Теперь тут гостиница и ресторан, в который мы не пошли, поскольку был запланирован обед на острове Накупенда.





Исчезающий остров Накупенда разочаровал, хотя многим такое нравится. Туалета нет, очень много людей, которые под навесами что-то активно жевали. Нас также очень хорошо накормили: огромный тазик экзотических фруктов + рис, салаты, пожаренные на гриле кальмары, осьминоги, креветки и какая-то рыба, пара больших лобстеров так и остались недоеденными.





А вот как этот остров исчезает, мы не увидели, даже засомневались, исчезает ли он вообще. Экскурсоводы втюхивают доверчивым туристам, что остров исчезает во время отливов. Конечно, можно помечтать, как мы садимся в лодку, отплываем, и за нами остров исчезает под водой. А так это просто выглядит, как «развод лохов».

Дальше была прогулка по Стуон-тауну, но мы там уже были и ничего нового не увидели, кроме закрытого железом развалившегося Дома чудес. Зачем гид привел нас сюда, мы так и не поняли.





Гуляя по городу, вдруг сообразили, что лодку на Остров черепах надо было арендовать во время посещения столицы Занзибара. Тогда эта услуга стоила бы в 2 раза дешевле.

На следующий день впервые вообще никуда не поехали. Целый день купались в океане и басейне, лежали на пляже и в номере, читали книги. Так разленились, что даже не бухали. А впереди был переезд в новую гостиницу.

Окончание следует