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О чем молчит Люфтганза
26 января 2022 | 07:16 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вчера СМИ сообщили удивительную новость: Люфтганза меняет расписание рейсов в Киев ввиду "политической ситуации". Сделано это якобы для того, чтобы уберечь пилотов компании от ночевки в Украине. То есть, днем у нас ситуация нормальная, а по ночам обостряется. А еще, как видим, интересы пилотов на первом месте, а пассажиров - уж как придется.
К тому же, доверчивым , которые проведут лишние 8 часов в транзитной зоне Франкфурта, никаких компенсаций не заплатят, хотя это четко определено правилами, которые компания сама же разместила на своем сайте. Но это цветочки, лишние восемь часов в зале ожидания как-то перетерпеть можно. А вот если вы решили воспользоваться услугами Люфтганзы, чтобы добраться до Намибии, ваши дела плохи. 21 января мы с товарищем прилетели в Африку бортом Люфтганзы, а 23го мне на почту пришло сообщение, чтобы я немедленно позвонил в колл-центр в Германии с припиской "будем решать проблемы вместе". Никаких объяснений! Дозвониться туда оказалось невозможно, да и связи у меня практически нет – мы мотаемся по таким медвежьим углам, где нет не только мобильной связи, но и одежды на людях нет. Прошу жену выяснить из Киева что от меня хотят, связавшись с украинским представительством. Там несут какую-то чушь про некие сбои системы, утверждают, что наше заявление будут рассматривать долго и рекомендуют купить новый билет... То есть, компания в нашей стране представлена, билеты нам продает, но проблемы клиентов решать не хочет. Мало того, на странице моей регистрации на официальном сайте Люфтганзы вообще исчез мой обратный билет из Намибии через Германию в Украину! Сумма за полет в оба конца указана, а сами билеты и регистрация отсутствуют. Как сообщили в Люфтганзе, в этом случае меня на самолет не посадят! Даже при наличии всех подтверждающих документов и билетов, присланных мне компанией после покупки и бронирования. На мои письма в службу поддержки компании с требованием объяснить куда исчезли мои билеты – тупо не отвечают. Что любопытно: у товарища, с которым брали билет одновременно, все нормально. Итого: отличная немецкая компания отвезла человека за 12000 км и отказывается везти обратно, предлагая купить билет повторно и по более высокой цене. Без объяснений, с требованием похерить отдых и безнадежно названивать в ее колл-центр по роуминг-тарифу 6 долларов/минута. Если сопоставить эту дикость с новостью о том, что одновременно компания срочно меняет время рейсов в Киев, чтобы защитить своих очень ранимых пилотов, возникает подозрение, что причина не в идиотизме менеджеров авиагиганта, а в сознательном стремлении гибридно напакостить украинцам, попутно подзаработав деньжат. Кстати, возможно какому-то украинскому медиа требуется собкор в Намибии? Готов к сотрудничеству на долговременной основе.
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