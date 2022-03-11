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«ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-1: Истинная проблема русского национализма
11 марта 2022 | 12:53 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"
Национализм – именно чтоб «автоматически» и сам по себе - еще не является проблемой. Даже «жесткий» национализм» - именно вот чтоб «автоматически-обязательно-всегда» - такой проблемой еще не является. Но есть один специфический тип национализма...
«Твою ж мать!! Как служить – так все были больные! А как воевать – так все сразу здоровые!!!»
(Неизвестный врач военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования (это бывшие райвоенкоматы г. Киева)
Нарцисс-национализм — это то, чем поражены почти все русские. Кстати — и почти все американцы. А еще - индийские индусы (именно индийские – это важно!). А еще – евреи (правда, тут есть своя очень и очень серьезная специфика). И это – отнюдь не исчерпывающий список.
Интересно, что как правило при этом сами нарцисс-националисты — националистами себя не считают. И чем более "кончеными" нарцисс-националистами - носители его являются, тем менее склонны они себя националистами вообще хоть какими-то считать. Они могут позиционировать себя даже как "космополиты". Причем, опять же как правило, - это ниразу не лицемерие - это вполне искренняя самоидентификация таких националистов, как "ни разу "не "националистов".
Нарцисс-национализм — это национализм по психотипу избалованного необоснованной верой в свою исключительность ребенка. Убежденного, что его должны любить, что бы он ни делал и ни говорил! (именно любить, а не просто считаться с ним, пусть даже очень серьезно и уважительно считаться). И считающего, что если к нему испытывают отторжение, а тем более отвращение и/или враждебность — это вопиющая несправедливость. Причем - преступная несправедливость.
Причем в ситуации с нарцисс-националистически нациями – тут можно подставить любую другую такую нацию и любые другие страны и народы. Например, в случае с индийским нарцисс-национализмом – Пакистан, т.н. «КНР», Бирму, Бангладеш и Шри-Ланку (Цейлон). И даже Непал (сколько Индии – и сколько того Непала - но однажды, когда Непал в 1980-е «осмелился» закупить несколько десятков зенитных пушек образца конца 1940-х у т.н. «КНР» - что бы-ы-ыло!... Информационная война, торговые и визовые санкции и пр. и пр.
Некоторые умудряются заносить в список «постоянно желающих Индии только зла» – Бутан и не имеющие армии как таковой Мальдивы с их четвертьмиллионным – меньше чем в моем, Голосеевском, районе Киева населением. «Желание зла» Индии со стороны Бутана заключается в том, что этот султанат периодически пытается пересмотреть соглашение еще с Индийским Союзом, что он имеет право устанавливать с кем-либо кроме ООН и постоянных членов СБ ООН дипотношения только с согласия Индии…
Искренне занять даже "негативную, но конструктивную" позицию в духе "Да пусть сколь угодно ненавидят — лишь бы боялись и подчинялись!!" — нарцисс-националистическое общество и государство неспособны в принципе. Даже если они и декларируют такую позицию. Для обретения ими такой способности их следует переформатировать по образцу переформатирования Германии в 1945-м и позже. А то и вовсе как Великий Парагвай (Первую Парагвайскую Республику) в ходе Великой Парагвайской войны в позапрошлом веке. Тогда Парагвай всего за несколько лет стал малой нищей страной. А ведь до начала войны он являлся одним из сильнейших (по некоторым оценкам - вторым по реальной мощи в регионе после Бразильской Империи) и крупнейшим государством тогдашней Латинской Америки. И потерял погибшими на войне, вырезанными победителями и погибшими от непосильного труда и плохого содержания в рабстве у победителей по разным оценкам от 80% до 96% мужского населения в возрасте то-ли от 12-ти, то-ли от 10-ти лет.
Так что да – нам предстоит куда более тяжелая война, чем даже сейчас большинство из нас, включая, вероятно, и большинство в нашем национальном руководстве полагает. И самое тяжелое еще впереди.
Ибо русские, именно как народ в целом, поддаются лечению только, скажем политкорректности для, ну очень и очень «радикальным путем»…
Потери, понесенные русскими нацистами в ходе войны против Украины и Украинского Народа с 8.00 кск 10.03. по 8.00 кск 11.03.2022 г.:
Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный медпункт и выше – несколько сотен человек (не менее 266, возможно до 400)
Основные боевые танки – 18
Другие боевые бронированные машины (БМП, БТР, БРМ, БРДМ, боевые машины поддержки танков (БМПТ), самоходные ПТРК) – 60
Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 2 единицы
РСЗО – 2 ед.
Огневые средства ПВО – 2 ед. (не считая 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)
Самолеты - 8 (включая подбитые)
Вертолеты – 2
- несколько единиц малых БПЛА
Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов) – 32 ед.
Автор Сергей Гончаров
- в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)
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