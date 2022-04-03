«ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-9: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЯДЕРНОЕ

03 апреля 2022 | 23:37 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

ПАРАДОКС «ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ «ХИРОСИМЫ». Почему от поражения в войне с Украиной россию не спасет даже применение ядерного оружия. Представим на минутку, что кровавый карлик все же на это решится…

…Со стороны московских болот все чаще и громче разносится вой, мол война рашистов с Украиной носит «экзистенциальный» характер. Отсюда логически проистекает, что в случае явного военного, политического, информационного и психологического поражения в ней русским останется последний шаг – применение ядерного оружия.

И это не просто предположение. Об этом говорят Песков, Соловьев, Симоньян, уроженец Черкасс Мединский… О применении ядерного оружия в случае «экзистенциальной угрозы» Песков говорил еще в первые дни войны.

Так что, следует признать: риск применения ЯО вполне реален. Более того, с каждым днем и с каждой нашей победой на фронте такая вероятность только растет.

Позволю привести абзац из моей же предыдущей статьи на ТЕМЕ «Письма из горящего танка»-8»:

«И отнюдь не стоит исключать, что обезумевшие от ужаса русские нацисты перед лицом своей катастрофы попытаются переломить ситуацию серией точечных, т.н. " субстратегических" ядерных ударов оперативно-тактическим ядерным оружием. Тем более, что их концепция так называемой "контролируемой ядерной эскалации с целью общей деэскалации" является официальной даже не секретной частью действующей ядерной доктрины РФ. А это будет означать многие десятки тысяч погибших. К тому же, нет полной уверенности, что у руССких вообще есть ядерные боеголовки регулируемой мощности. Может, американцы и британцы это знают, мы - нет. А взрыв над плотной многоэтажной городской застройкой "спецБЧ" даже старой и небольшой БР "Точка-У" — это...

Использование "Точка-У" с ядерным зарядом в поле скосит максимум мотопехотный батальон, при надлежащих мерах предосторожности. А в современном мегаполисе, да еще при внезапном ударе число жертв возрастает на порядки.»

Но может ли применение ЯО помочь русским выиграть войну с Украиной? Нет, и вот почему.

Представим себе ситуацию 6 и 9 августа 1945-го с Хиросимой и Нагасаки. В абсолютной точности. Допустим даже, что вторая А-Бомба, сброшенная американцами на Японию, была, как и планировалось изначально, успешно сброшена и поразила город Кокуру (Нагасаки был запасной целью, менее выгодной с точки зрения ожидаемого эффекта). То есть, допустим, что людские и материальные жертвы, а также военно-промышленный ущерб японской империи от американских ядерных ударов оказался бы даже больше, чем имело место быть.

Внесем лишь одно принципиальное изменение: пусть эти ядерные удары «произойдут» не 6 и 9 августа 1945-го, а, например, 6 и 9 мая 1942-го. То есть до событий на Гуадалканале, до Мидуэя. То есть в то время, когда Япония одерживала успех за успехом, нанося врагам все новые сокрушительные удары.

Пусть ядерные удары по японским островам «произойдут» в то время, когда «Неукротимый Божественный Дух Нашей Священной Великой Нации Ямато – невероятно, как никогда высок!!» (с) Эти слова тогдашнего премьера генерала Тодзио Хидэки – не пафосный штамп, а трезвое отражение японской ральности мая 1942-го.

Полагаю, значительная часть читающих эти строки догадалась, что было бы, сбрось американцы тогда бомбу. Соединенные Штаты и их союзников на Тихом океане (прежде всего Британскую Империю с доминионами и чайнкайшистскую Китайскую Республику) постигла бы страшная катастрофа.

Японская нация моментально встала бы на дыбы, озверела от высокотехнологического варварства врага и превратила последующие события в тотально-истребительную бойню. И не факт, что тихоокеанские союзники смогли бы не то что победить, но даже устоять под японским натиском.

Локальный ядерный геноцид дает желаемый эффект лишь при соблюдении одного из обязательных условий:

- война начинается ядерным ударом, представляющим психологическую неожиданность для руководства страны, армии и народа противника;

- ядерным ударом «дожимают», «доламывают» тех, кто войну к тому времени в сущности уже проиграл. Принципиально важно, чтобы противник при этом ясно понимал: «Да, я проиграл эту войну». И вопрос лишь в сроках и цене окончательного и бесповоротного поражения.

- удары наносятся (обязательно – за короткий промежуток времени) такой колоссальной общей мощности, числа, беспощадности и жестокости, что общий счет жертв для страны с сорока миллионным населением пойдет буквально на миллионы людей. Но это уже не локальная, а масштабная стратегическая ядерная война. Вся инфраструктура, критически важная для жизнеобеспечения гражданского населения при этом должна быть выведена из строя.

Нетрудно заметить, что для случая нынешней фазы руSSко-украинской войны первые два варианта уже в принципе нереализуемы. А третий… На третий они тупо не решатся. Кишка у этого генетического мусора тонка. Да и последствия для них же самих непросчитываемо непредсказуемы. Самый мягкий и невероятно удачный для них вариант - мгновенное превращение в КНДР v. 2.0. Но с одним важным нюансом: без Китая за спиной, который держит на плаву режим КНДР. Без Китая КНДР давно уже повторило бы судьбу ГДР.

Правда, есть небольшая доля неопределенности: понимают ли эти последствия рашисты, принимающие решение? Ибо за последний десяток лет они успели многократно продемонстрировать свою полнейшую неадекватность и нахождение в плену фашистских иллюзий.

А пока продолжаем с полной самоотдачей воевать с нацистской нечистью…

Автор - в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)

Потери, понесенные русскими нацистами за период войны против Украины на 8.00 по Киеву (UTC+3:00) 02.04.2022 г. (в скобках - потери за последние сутки):

Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – примерно 17800 чел. (до 200 чел.)

Основные боевые танки – 631 (6) ед.

Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 1776 (25) шт.

Пусковые установки баллистических ракет – 4 (0) ед.

Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 317 (1) ед.

Реактивная артиллерия (РСЗО) – 100 (4) установки

Огневые средства ПВО – 54 (0) ед. (потери по огневым средствам ПВО приводятся без учета 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)

Боевые самолеты (включая и только подбитые) – 143 (0)

Тяжелые и средние ударные, разведывательно-ударные и разведывательные БПЛА – 87 (2)

Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов, и не считая колесных тягачей и тракторов) – 1236 (16) ед.

Автоцистерны и цистерны-прицепы с ГСМ – 76 (0)

Разнообразная самоходная военная спецтехника – 24 ед. (0)