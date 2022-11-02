Как мы бродяжили по Намибии. Часть 5

02 ноября 2022 | 09:00 , Олег Ельцов. ТЕМА

Этоша: слоны, львы, жирафы, зебры, газели и Большой Куду.

Следующим утром мы раненько встали, еще раз прошвырнулись с камерами по центру городка, чего-то прикупили в дорогу в единственном супермаркете и засобирались в путь. На выезде со двора Серега не заметил огромное бревно, лежавшее позади машины и конкретно так в него въехал. У меня в голове сразу включился калькулятор: во сколько нам обойдется ремонт бампера. Но наша малышка-Свифт оказалась крепким орешком. Вогнутый бампер быстро принял привычную форму. Итого: за неделю мы чуть не въехали в городской автобус, чуть не разбили бампер, чуть не сорвали защиту днища в основательной болотистой колее. Результативно путешествуем! Впереди у нас оставалась большая часть пути… Теория вероятности подсказывала: многое еще сможет случиться. И она не обманула. Но это все было впереди, а сегодня нас ждали жирафы-слоны-парнокопытные…

Африканские заповедники – это фирменный знак континента. Попасть в Африку и не отправиться в место концентрации диковинной живности – это преступление.

Серега успел объехать континент вдоль и поперек, побывать в многочисленных заповедниках в качестве оператора. Ему приходилось спасаться от разьяренного слона, его авто атаковала стая жестоких и смертельно опасных бабуинов… Я же впервые открывал для себя Африку и мне тоже хотелось, чтобы за мной кто-то гнался, дико рыча. Итак, мы отправляемся из прекрасного Опуа в Этоша - заповедник на краю пустыни Калахари в Намибии. Дорога – 300 км отличного асфальта. Населенных пунктов почти не встречается. В паре придорожных сел пытаемся отыскать локальный барчик, чтобы выпить пивка. Неудачно. Жарко: Калахари в полдень – это вам не шутка.

В Этошу существует несколько заездов. Сворачиваем с трассы в ближайший. Прекрасная инфраструктура, сразу видно: все заточено под поток туристов. Но на входе – всего пара машин. Разболтались с двумя служительницами. Говорят - до обеда сегодня заехало шесть машин. Во-первых – не сезон, во-вторых – ковид. Покупаем билет, фотографируем схему дорог на входе и отправляемся в направлении кэмпинга на территории заповедника.

Во всех заповедниках правила типовые: передвигаться только по дорогам, покидать территорию до заката, ночевать – только в кемпингах. Ночевка на территории хороша тем, что на фотосафари можно отправляться очень рано, когда не наступила дневная жара и животный мир проявляет максимальную активность. В сезон все места на территории заповедника бронируют сильно заранее и цены там олигархические. Но в несезонье все иначе.

Вскоре по прекрасной грунтовке добираемся до кэмпинга. Там стоит одинокий джип туристов и скучающая девица на ресепшене. Это была единственная африканка, которая мне не понравилась. Она ничего толком не могла объяснить и отбила желание оставаться на ночевку. А нужно ли нам здесь ночевать? У нас были несколько часов до заката. Кэмпинг не сулил никакого веселья вечером… Можем успеть.

Отправляемся по дороге, ведущей от одной точке для наблюдения за водопоем до другой. Вскоре нам улыбается удача: на месте водопоя наблюдаем за стадом саванных слонов.

Молодняк играет в свои слонячьи игры, которые выглядят как тренировка по борьбе сумо. Матерые слоны ведут себя степенно.

Любоваться и фотографировать можно только из машины, двигатель при этом не следует глушить. Слону может что-то не понравиться и тогда вас спасет только быстрый старт и мощный двигатель.

Едем дальше. Вдоль дороги то тут то там встречаем достойные для сьемки обекты. То гигантский термитник, то стадо зебр Хартмана прямо среди дороги. Любопытные как дети: стоят и таращатся на нас, будто раньше туристов не видели.

Едем дальше неспеша, крутим головами по обочинам. Удача: замечаем под деревом львиное семейство. Такое случается нечасто. Осторожно останавливаемся, снимаем, стараясь потише щелкать затворами. Тут мне очень кстати пришелся «Фуджи ЕХ-4», который мне дало на тест представительство «Фуджи» в Украине. Камера очень скоростная, фокус цепкий, есть бесшумный режим затвора. Камера легкая, компактная, имеет откидной экран. А качество картинки «Фуджи» не нуждается в представлении. Одним словом – мечта путешественника.

Время близится к закату, а до выхода из парка километров 20. Ускоряемся. По пути в качестве бонуса нападаем на стадо газелей. В нас они не видят опасности: сколько на их веку проехало этих странных парней с фотоаппаратами… А на противоположной стороне дороги красуется словно монумент Большой Куду. Хорош!

Так за полдня мы выполнили полноценную программу фотосафариста. Вот и славно: сэкономили время, деньги. А фоточек – больше чем достаточно. Возвращаемся в кэмпинг Карманьяка. Тут есть главное – душ, один из главных источников получения радости при путешествии по Африке. А если после освежающего душа принять бутылочку хорошего юаровского красного – можно остаток вечера с удовольствием просматривать сегодняшнюю фотосьемку. Отличный был денек! Кажется сегодня я даже не вспоминал о существовании "Люфтханза", горе клиенту несущей...

продолжение следует