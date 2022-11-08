Как мы бродяжили по Намибии. Часть 7

08 ноября 2022 | 09:16 , Олег Ельцов. ТЕМА

Божественная пустыня, железнодорожная святыня, безлюдный городишко, прекрасна сигара, город-призрак и мраморная ванна в песках.

Железнодорожный артефакт в пустыне

Утром еще до рассвета, едва проснувшись, запрыгиваем в машину и отъезжаем от кемпинга на пару километров. Вскоре оказываемся около второй рощи колчанных деревьев, которая также принадлежит хозяину нашего кемпинга. Заезжаем на территорию. Мы снова одни. Снимать рановато. В ожидании рассвета завариваем кофе, наблюдаем за изменениями пейзажа. Вам приходилось с утра в полном одиночестве пить ароматный кофе, сидя в нереальном сказочном месте с видом на зреющий не менее сказочный рассвет? Если приходилось – вы нас поймете: это именно тот случай. На горизонте несмело начинает светлеть. Мы приступаем к своим фотоэкзерсисам.

Вокруг настолько красиво, что перехватывает дух. Впечатление, что нас занесло на Марс, на котором вдруг выросли колчанные деревья. Пейзаж помимо диковинных деревьев дополняется красивейшими вулканическими глыбами. С каждой минутой картина меняется при изменении положения солнца на небе. Серега начал мечтать, как он обязательно вернется сюда со съемочной группой, дабы снять на этой натуре какой-то экзотический фильм.

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Вернувшись после съемки в лагерь, завтракаем и собираем шмотки. Сегодня нам предстоит долгий путь через пустыню Намиб. Конечная цель – город немецких колонистов Людериц на берегу Атлантики. Это 340 км прекрасного почти безлюдного шоссе. Весь путь проходит по классической пустыне – только песок с редкими деревцами и высокими холмами тут и там. Кому-то этот пейзаж может показаться унылым, мы же в полном восторге. Цвет пустыни переливается всеми цветами радуги и на скорости 100 км\час это выглядит как в калейдоскопе.

Никаких поселков и признаков жизни вокруг. Вдруг замечаем съезд с трассы к неким полуразвалившимся строениям и непонятным техническим сооружениям. Выходим из машины, обвешанные фототехникой. Становится понятно, что мы прибыли на старую давно заброшенную железнодорожную станцию. Здание вокзала наполовину развалено, но выглядит очень привлекательно. Засохшее дерево рядом лишь усиливает эффект заброшенности.

Благодаря пустынному климату все сохранилось в идеальном состоянии. Складывалось впечатление, что с момента, когда станцию покинули железнодорожники, здесь никто кроме нас не появлялся: следов туристического мародерства мы не заметили. Я не мог устоять и привез оттуда в Киев древний диковинный шуруп. Обследование территории позволило обнаружить массу артефактов: банки от консервов, бутылки из помутневшего от времени стекла, олдскульные британские замки на железнодорожных стрелках. А над всем этим зависли эпические баки, в которых находилась вода для наполнения паровозов.

Сохранился даже гудрон в бочках. От времени и от жары он превратился в асфальт. Для меня – дипломированного железнодорожника – это место показалось священным.

Импровизированная экскурсия заняла не больше часа и оставила неизгладимое впечатление с сотней снимков.

Людериц – безлюдный город с вкусными сигарами

На подъезде к сегодняшней конечной точке - городу немецких колонистов Людерицу - вновь сворачиваем с главной дороги к странному городку невдалеке. На этот раз нам прекрасно известно куда мы приехали. Это город-призрак собирателей алмазов – одна из туристических жемчужин Намибии.

В городе проводят экскурсии. Но приезжать нужно до обеда. Мы приехали поздно и уточнив у охранника расписание работы, отправились в Людериц.

Городишко симпатичный, чистенький, напоминает типичный курортный город с одним отличием: мы здесь не встретили туристов, да и жителей крайне мало. В городе действует порт и здесь обосновались рыболовецкие суда. На окраине обнаруживаем живописный мыс с красивым маяком. В туристический сезон на мысу работает кемпинг. Мы же гуглим жилье на ночь и отправляемся в хостел поблизости. Увы, он закрыт. Пробиваем номер телефона, звоним. Через десять минут появляется барышня, которая задешево селит нас в прекрасный номер, показывает холодильник, в котором выстроились ряды пива – пей сколько хочешь, только заплатить не забудь. Барышня предупреждает, что после девяти по городу лучше не гулять. Оставив ключ от ворот, отправляется домой. Мы остаемся хозяевами хостела, окруженного высоким забором с колючей проволокой. У нас есть еще пару часов на безопасную прогулку. Хотя что здесь делать – не ясно. Выезжаем со двора и колесим по городишке. Нашли единственный бар в округе – не понравился. Немножко давит на психику почти полное отсутствие людей. Впрочем, в Намибии вообще малолюдно – всего-то 2,5 млн. С учетом территории, которая превышает площадь Украины, не сложно догадаться, что людей тут совсем не густо.

Поскольку два часа на осмотр города – это слишком много, я попытался отыскать здесь фигурку слоника для своей коллекции. Заметил открытый сувенирный магазинчик. Кроме продавщицы – никого. Слонов тоже нет. Зато там обнаружился на удивление солидный набор сигар. Это меня удивило и любопытства ради я прикупил сигарилку для пробы. Вечером раскурил ее под пиво и был приятно удивлен. Позже мне объяснили, что Намибия не производит сигар, хотя продавали мне ее как намибийскую.

Вечернее пиво с орешками, сигарила – что еще нужно утомленному страннику, очутившемуся на атлантическом побережье Африки…

Кегельбан, холодильники, газировка и ежедневная касторка

Утром мы с радостью покинули Людериц и отправились в город-призрак Колманскоп.

В принципе, Намибия расположена на территориях бывшей германской колонии.

В 1905 году немцы начали строительство железной дороги из Людерица, на одной из станций которой мы побывали днем ранее. В 1908-м железнодорожный рабочий обнаружил в песке на станции мелкий алмаз. Находку рабочий отдал дорожному мастеру – минерологу-любителю Августу Штауху, у которого даже была лицензия на разведку. Штаух взял крупицу в руки и провел по стеклу своих наручных часов. На стекле появилась отчетливая царапина. У него возникло подозрение, что он ухватил бога за бороду. Происхождение алмаза он пояснил так: ветер несет песок и мелкие алмазы из долины реки Оранжевой, в которую они попадают из примыкающей пустыни Намиб. Дальше Штауху не хватило знаний и он отдал находку на исследование профессионалу – геологу Зёнке Ниссену. Тот подтвердил наилучшие подозрения. Дополнительно обследовав в тайне территорию, Штаух и Ниссен выкупили право на добычу алмазов на площади 75 квадратных километров. Затем без лишнего шума провели тщательную подготовку – закупили оборудование, построили городок, набрали рабочих и лишь после этого объявили о своём открытии. Уложились в пять месяцев.

Началась «Алмазная лихорадка». На территории вдоль железной дороги Людериц — Зехайм правительство создало запретную зону для борьбы с контрабандой алмазов. Через несколько лет в городе были большие дома, школа, больница, магазин, почта, пекарня, скотобойня с коптильней, клуб с рестораном, баром и библиотекой и даже концертный зал, в котором были спортзал и кегельбан. Что любопытно: кегельбан и поныне действует. Хотя все в нем изготовлено из дерева. В клубе – орган и пианино. Денег хватало всем, хозяева не скупились на комфортные условия для рабочих.

В городе было всего две улицы. По одной из них прямо под окнами домов проходила первая в Африке конка. Каждое утро на ней подвозили к домам обязательный набор: мясные изделия из собственного цеха, ледяные блоки, которые помещались в обитые цинком тумбочки-холодильники. Также каждому работнику полагалось ежедневно два литра отменного холодного лимонада.

Вы спросите: откуда же брался лед и вода для него? В городке построили угольную электростанцию и в 1911 году во всех зданиях появилось электричество. С его же помощью опресняли воду, варили пиво, изготовляли лед на постоянной основе. Все цеха сохранились, у нас была возможность изучить весь технологический процесс. В просторном клубе Колманскопа выступали оперные и театральные труппы из Европы. Здесь появился первый в Южной Африке рентгеновский аппарат.

Была у всех без исключения обитателей городка одна неприятная обязанность: каждый, кто покидал рабочую зону, а также те, кто выезжали за территорию городка, обязаны были выпить изрядную долю касторки. После этого, как можно догадаться, они стремглав мчались в туалетные кабинки, которые мы обнаружили в городке в изрядном количестве. Причем, их внешний вид и оборудование мало отличались от современных. Вы догадываетесь для чего приходилось терпеть эту унизительную процедуру? Правильно – это был способ борьбы с хищением алмазов. У жулика, проглотившего камни, не было ни одного шанса донести их дальше унитаза… Как не сложно догадаться, рабочие вынуждены были проделывать эту процедуру ежедневно. Это было записано в их двухлетних контрактах.

После Первой мировой добыча алмазов по разным причинам значительно упала, в 1920-м немцы продали здешнее предприятие De Beers, созданному Оппенгеймером. На то время в Колманскопе жило 344 белых поселенца и 800 местных рабочих- контрактников. В 1926 году в 270 км от Колманскопа было открыто второе богатейшее месторождение алмазов, тогда как в старом залежи начали иссякать. Туда стали мигрировать работники Колманскопа. А в 1956 году городок окончательно бросили. Некогда цветущий поселок начала пожирать пустыня. В 1980 небедная De Beers его почистила и отреставрировала. Сегодня городок – это музей под открытым небом, где есть все для любопытного туриста: заброшенные жилые здания, отреставрированные магазины, конторы, клуб, производства… На окраине за ограждением несложно увидеть нечто современное и недоступное туристу. Как проговорился гид – там налажено некое производство. Но что именно – нам доподлинно не ведомо, как это обычно бывает, когда речь идет про алмазную индустрию.

Крайне интересно было послушать гида. Их тут два – немецкоязычный и англоязычный. Музей прекрасен. В нем масса всяческих хитромудрых приспособлений для хищения алмазов. Еще есть большая фотография, явно сделанная ночью. Посреди пустыни лицом вниз лежит с десяток человек. Кто же они? Ни один из посетителей не разгадал эту загадку. Но гид знал ответ: запечатлен процесс поиска алмазов. Ну, хоть теперь вы догадались?.. Суть такова: на шее у каждого рабочего – сумочка. На небе – полная луна. Человек ползет по пустыне и внимательно высматривает отблески лунного света на поверхности. Увидел – хватай песчинку и прячь в сумочку: это и есть алмаз, в котором преломляются лунные лучи!

Мы неспешно ходили по общежитиям рабочих, которые наполовину занесены песком, затем добрались до дома бухгалтера – это уже было роскошное двухэтажное здание. Но еще круче оказался особняк управляющего поблизости. Что в нем удивило больше всего – это ванна. Она очень толстая, тяжелая, вырублена из цельного камня. Доставлена в Африку из Европы. Но зачем?!! Я нахожу лишь одно объяснение: при тамошней жаре управляющий мог утром наполнять ванну свеженамороженым льдом. Лед постепенно таял, камень ванной охлаждался, и драгоценная прохлада сохранялась целый день, а может и дольше. Вы никогда не принимали прохладную ванну в Африке при 50-градусной жаре? Я тоже. Не могу себе этого позволить. А вот управляющий в 1920-м мог.

Я лазил по всем закуткам города-призрака-музея и пытался представить тамошнюю жизнь сто лет назад. Если честно, получалось, что быт старателей не сильно отличался от нашего, если только заменить мобилки на газеты. Пиво, ситро, немецкие колбаски, клуб, кегельбан, оперные дивы по вечерам… Эх, если бы не нужно было каждый вечер пить эту проклятую касторку!..

Через несколько часов мы сидели в нашем кондиционированном «Судзуки», разрезавшем пустыню Намиб по кратчайшему пути к Китманскопу. За окном был 21 век, мы мчались под сень колчанных деревьев.