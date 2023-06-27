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Кремлевский киднеппинг
27 июня 2023 | 01:54 , Олег Ельцов. ТЕМА
То, что Пригожин был радикально настроен идти воевать Москву, сегодня не вызывает сомнения. Но нечто непреодолимое заставило его отменить свой план за 200 км от столицы, не взирая на неминуемое падение рейтинга и перспективу лишиться жизни от употребления «Новичка» или прочих гэбистских штучек. Имидж он себе уже изрядно подпортил, что, в частности подтвердила «предъява» сидельцев из «Шторм зет», которые днем раньше в том же составе выразили поддержку Пригожину и готовность присоединиться к великому пригожинскому кровопусканию.
Я с самого начала рассматривал три возможные причины, которые могли заставить Пригожина включить заднюю.
Кроме того, нельзя исключить, что при подготовке штурма существовала договоренность с командирами неких подразделений, пообещавших примкнуть к повстанцам, но когда дошло до дела, как это часто случается у заговорщиков, что-то пошло не так.
Помимо денег существует еще один весьма эффективный способ воздействия на оппонента: жизнь близких ему людей. Википедия сообщает нам, что у Пригожина есть супруга и две дочери. Члены его штаба тоже вероятно не сироты и у них тоже есть родственники. А что если их взять заложники, как это любят делать террористы. А то, что руководство россии – самые грозные террористы на планете сегодня мало кто сомневается. Однако существует одна закавыка. Как нам сообщают западные разведки, свой марш на Москву Пригожин готовил давно и тщательно. Значит, по логике вещей, должен был учесть все сопутствующие обстоятельства, обезопасить близких. Ведь то, что Путин способен их похитить и даже при необходимости каждый час присылать Пригожину по посылке с очередной конечностью горячо любимой жены или дочки – не вызывает ни малейшего сомнения. Итак, Пригожин по логике должен был это предусмотреть и принять меры. Но мне показалось, что либо западные разведки нас дезинформируют и пригожинский бунт был чистой импровизацией, либо Пригожин хреновый планировщик. Судите сами: совершенно очевидно, что при любых непонятках в офис «Вагнера» в Петербурге немедленно наведаются грозные парни и устроят маски-шоу. Так почему же великий стратег Пригожин не вывез из офиса 4 млрд рублей наличности, 6 кг золотых слитков, 6 пистолетов и 5 кг кокаина (цена партии – около 1 млн.дол)?
Нет, великим стратегом Пригожина после этого не назвать. По той же причине можно предположить, что он не позаботился не только о безопасности своих капиталов, но и о безопасности близких. И вот уже различные источники сообщают, что вероятно вагнеровцев заставила отказаться от задуманного именно опасность, которая нависла над их близкими. И такое развитие событий весьма вероятно, а эффективность такого киднепинга чертовски высока.
Коль так, можно предположить, что Пригожин и его окружение отныне полностью контролируются путинской кодлой и ничего с этим не поделать. Но это не так. Вернее, у Пригожина есть реальный шанс спасти родственников и завершить задуманное. Не уверен, что решение пришло ему в голову. Ну да ничего, я подскажу – чего не сделаешь ради продолжения так нескстати оборвавшегося шоу!
Итак, что бы я делал, будь таким же отморозком и убийцей, как Пригожин, оказавшись в его ситуации? Да очень просто – копировал бы действия врага. У путина, как и у пригожина, тоже имеются две дочки. Правда, у него еще есть Кабаева, но та наверное защищена лучше чем госказначейство. Так же проблематично будет похитить живущую в Москве дочурку бункерного сморчка. Все что можно сделать – расстрелять из гранатометов принадлежащую ей клинику.
А вот ее сестра живет в Нидерландах! Ах, какой скандал может случиться, если российскую гражданку похитят злые россияне на территории европейского государства. Но, думаю, пригожинскую братву это мало волнует. Так что я не удивлюсь, если вскоре мир узнает про исчезновение одной из дочерей путина, а вагнеровцы вновь двинут на Москву. Правда, это случится при условии, если путин такой же простофиля, как и пригожин, и считает, что его-то родственников никто похищать не осмелится.
А вот я бы на его месте не был столь самоуверен…
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