Кремлевский киднеппинг 27 июня 2023 | 01:54 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] То, что Пригожин был радикально настроен идти воевать Москву, сегодня не вызывает сомнения. Но нечто непреодолимое заставило его отменить свой план за 200 км от столицы, не взирая на неминуемое падение рейтинга и перспективу лишиться жизни от употребления «Новичка» или прочих гэбистских штучек. Имидж он себе уже изрядно подпортил, что, в частности подтвердила «предъява» сидельцев из «Шторм зет», которые днем раньше в том же составе выразили поддержку Пригожину и готовность присоединиться к великому пригожинскому кровопусканию.

Я с самого начала рассматривал три возможные причины, которые могли заставить Пригожина включить заднюю. При стремительном продвижении к столице пригожинские могли с удивлением не обнаружить всенародной поддержки их рывка на Москву. В действительности нет сколько-нибудь внятных сообщений о примкнувших к повстанцам воинским гарнизонам. Все почему-то радостно ссылаются на «всенародную поддержку» вагнеровцев в оккупированном Ростове. Я внимательно пересмотрел появлявшиеся в сети видео с братаниями ростовчан с ЧВК-шниками и особенно – их проводами при отступлении ЧВК «на заранее подготовленные позиции». Пригожин, безусловно, матерый пиарщик и умеет подать информацию в выгодном ключе. Но суровая видеоправда грустна: на центральной площади миллионника после без малого суток «братаний» ОПГ Пригожина провожали от силы 1000 горожан. Кроме того, нельзя исключить, что при подготовке штурма существовала договоренность с командирами неких подразделений, пообещавших примкнуть к повстанцам, но когда дошло до дела, как это часто случается у заговорщиков, что-то пошло не так. Возможно, с приближением к Москве противная сторона доказала Пригожину, что на подступах к столице его отряды будут встречать отнюдь не анемичные вояки по образу ростовских и воронежских, а злые ФСО-шники, спецназовцы и пр. Думаю, вряд ли передовые отряды «Вагнера» на подступах к Москве насчитывали больше 5000 бойцов. И их ресурсы наверняка были ограничены. А уж в метрополии наверняка наскребли бы воинство на порядок превышающее численность наступающих. Да и не взирая на отличную результативность пригожинского ПВО, у противника наверняка осталось еще чем полетать и пострелять. Одним словом, исход битвы был неочевиден. Прикинув свои возможности, Пригожин решил не героически погибнуть в битве за Москву, а позорно выжить в минской гостинице. Наконец, и наиболее вероятно, путин со товарищи могли приготовить Пригожину и его приближенным некий сюрприз, поставив тех перед очень мучительным выбором. Наверняка это был не Лукашенко-миротворец. Что же тогда? Иногда полезно встать на место другого человека, чтобы угадать его образ мыслей и действий. Итак, как бы я спасал свою шкуру, если бы был таким же людоедом, мудаком и спецслужбистом, как путин? На какую гадость я бы пошел, чтобы заставить остановиться матерого зэчару и убийцу Пригожина с его братвой? Безусловно, можно пригрозить оппоненту отлучением от миллионов и миллиардов, которые Пригожин годами качал из бюджета Минобороны. Это и обеспечение питанием, и капстроительство и обслуживание военных городков и казарм. Но ведь в случае победы перед Пригожиным открылись бы куда более радужные финансовые перспективы. Он смог бы пилить не бюджет Минобороны, а бюджет всей страны! Нет, деньги его бы не остановили. Помимо денег существует еще один весьма эффективный способ воздействия на оппонента: жизнь близких ему людей. Википедия сообщает нам, что у Пригожина есть супруга и две дочери. Члены его штаба тоже вероятно не сироты и у них тоже есть родственники. А что если их взять заложники, как это любят делать террористы. А то, что руководство россии – самые грозные террористы на планете сегодня мало кто сомневается. Однако существует одна закавыка. Как нам сообщают западные разведки, свой марш на Москву Пригожин готовил давно и тщательно. Значит, по логике вещей, должен был учесть все сопутствующие обстоятельства, обезопасить близких. Ведь то, что Путин способен их похитить и даже при необходимости каждый час присылать Пригожину по посылке с очередной конечностью горячо любимой жены или дочки – не вызывает ни малейшего сомнения. Итак, Пригожин по логике должен был это предусмотреть и принять меры. Но мне показалось, что либо западные разведки нас дезинформируют и пригожинский бунт был чистой импровизацией, либо Пригожин хреновый планировщик. Судите сами: совершенно очевидно, что при любых непонятках в офис «Вагнера» в Петербурге немедленно наведаются грозные парни и устроят маски-шоу. Так почему же великий стратег Пригожин не вывез из офиса 4 млрд рублей наличности, 6 кг золотых слитков, 6 пистолетов и 5 кг кокаина (цена партии – около 1 млн.дол)? Нет, великим стратегом Пригожина после этого не назвать. По той же причине можно предположить, что он не позаботился не только о безопасности своих капиталов, но и о безопасности близких. И вот уже различные источники сообщают, что вероятно вагнеровцев заставила отказаться от задуманного именно опасность, которая нависла над их близкими. И такое развитие событий весьма вероятно, а эффективность такого киднепинга чертовски высока. Коль так, можно предположить, что Пригожин и его окружение отныне полностью контролируются путинской кодлой и ничего с этим не поделать. Но это не так. Вернее, у Пригожина есть реальный шанс спасти родственников и завершить задуманное. Не уверен, что решение пришло ему в голову. Ну да ничего, я подскажу – чего не сделаешь ради продолжения так нескстати оборвавшегося шоу! Итак, что бы я делал, будь таким же отморозком и убийцей, как Пригожин, оказавшись в его ситуации? Да очень просто – копировал бы действия врага. У путина, как и у пригожина, тоже имеются две дочки. Правда, у него еще есть Кабаева, но та наверное защищена лучше чем госказначейство. Так же проблематично будет похитить живущую в Москве дочурку бункерного сморчка. Все что можно сделать – расстрелять из гранатометов принадлежащую ей клинику. А вот ее сестра живет в Нидерландах! Ах, какой скандал может случиться, если российскую гражданку похитят злые россияне на территории европейского государства. Но, думаю, пригожинскую братву это мало волнует. Так что я не удивлюсь, если вскоре мир узнает про исчезновение одной из дочерей путина, а вагнеровцы вновь двинут на Москву. Правда, это случится при условии, если путин такой же простофиля, как и пригожин, и считает, что его-то родственников никто похищать не осмелится. А вот я бы на его месте не был столь самоуверен…



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте «Непомітний» екс-заступник міністра РФ в Києві Ганьба Украинская победа во славу американского оружия Тютюновий туман Дмитро Разумков: все – всім! Увага: повітряна тривога й чиновницьке свавілля!