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ЄДАПС повертається
28 июня 2023 | 18:28
Арахамія посприяв розвитку бізнесу скандального власника ЄДАПС, що переховується в Еміратах.
Як Офіс президента заробить разом з колишніми менеджерами ЄДАПС на голографічній стрічці для акцизних марок
Кабмін 19 червня затвердив постанову №618, яка вносить зміни в дизайн акцизної марки для тютюнової та горілчаної продукції. Тепер на акцизах має бути голографічна стрічка.
Вважається, що голографічна стрічка підвищить захист акцизної марки від підробки для протидії тіньовому ринку.
Вимога до голографічної стрічки вже існувала з 2004 по 2013 рік для заробітку приватного консорціуму ЄДАПС Юрія Сидоренка.
Як буде працювати схема з голографічною стрічкою на акцизі?
Державний поліграфкомбінат збільшить вартість акцизної марки для виробників.
На сьогодні вартість акцизної марки складає 0,16 грн для сигарет, 0,25 грн для алкоголю.
Серед бенефіціарів схеми називають голову фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію, який зконтактував ОП з ЄДАПС.
Виробники сигарет та горілки організували заяву Європейської бізнес асоціації (ЄБА), порозносили "заказушки" по ЗМІ, але це навряд їм допоможе.
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28 июня 2023
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