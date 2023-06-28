ЄДАПС повертається

28 июня 2023 | 18:28

Арахамія посприяв розвитку бізнесу скандального власника ЄДАПС, що переховується в Еміратах.

Як Офіс президента заробить разом з колишніми менеджерами ЄДАПС на голографічній стрічці для акцизних марок

Уряд вимагає у виробників сигарет та горілки з вересня купувати нову акцизну марку з голограмою, інтелектуальні права на яку належать компанії з колишнього консорціуму ЄДАПС

Кабмін 19 червня затвердив постанову №618, яка вносить зміни в дизайн акцизної марки для тютюнової та горілчаної продукції. Тепер на акцизах має бути голографічна стрічка.

Таке рішення уряду дивне, тому що в Раді в першому читанні прийнятий проєкт закону 8287, який передбачає запровадження електронного акцизу з 2026 року.

Друкована акцизна марка з того часу не буде застосовуватись.

Вважається, що голографічна стрічка підвищить захист акцизної марки від підробки для протидії тіньовому ринку.

Насправді ж тіньовий ринок просто не використовує акцизну марку. Сигарети продаються без акцизів з рук, або з поміткою Duty Free (без акцизу).

Горілка взагалі продається в пластикових або картонних паках – теж без акцизу.

Вимога до голографічної стрічки вже існувала з 2004 по 2013 рік для заробітку приватного консорціуму ЄДАПС Юрія Сидоренка.

Сьогодні ЄДАПС перетворився на Інноваційно-індустріальну групу (ІІГ), якою володіють Ірина Обиденко – колишній керівник ЄДАПС та громадянин ОАЕ – Таріям Матар Мохамед.

В кінці 2021 року компанія Vector Energy Innovation Таріяма здійснювала імпорт електроенергії з Білорусі.

Цікаво, що саме в ОАЕ збіг власник ЄДАПС Сидоренко.

Як буде працювати схема з голографічною стрічкою на акцизі?

Виробники цигарок і горілки купують акцизні марки у державного поліграфкомбінату "Україна".

Його очолює Тетяна Бондаренко, подружка Обиденко з ЄДАПС.

Інтелектуальні права на виробництво голографічної стрічки належать ТОВ СП "Голографія, яке входить в ІІГ Обиденко та Таріяма.

Державний поліграфкомбінат збільшить вартість акцизної марки для виробників.

Але більшу частину від суми буде виплачувати приватній "Голографії" за право використовувати голографічну стрічку.

На сьогодні вартість акцизної марки складає 0,16 грн для сигарет, 0,25 грн для алкоголю.

В 2013 році, коли уряд востаннє запроваджував голографічні знаки на акцизах, їх вартість збільшилась в три рази.

Серед бенефіціарів схеми називають голову фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію, який зконтактував ОП з ЄДАПС.

А також заступника голови ОП Ростислава Шурму, який опікується економікою.

Саме Шурма наприкінці 2021 року організував імпорт електроенергії з Білорусі через Таріяма та колишнього менеджера ДТЕК Віталія Бутенко, який згодом очолив держмонополіста – Енергетичну компанію України (ЕКУ).

Виробники сигарет та горілки організували заяву Європейської бізнес асоціації (ЄБА), порозносили "заказушки" по ЗМІ, але це навряд їм допоможе.

Ходили до Мінфіну, Мінекономіки, Мінцифри. Всюди кажуть: "Ну ми розуміємо, що це схема, ми проти. Але що ми тут поробимо?"

Монополіст