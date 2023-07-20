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США решили поделиться Фирташем с Украиной
20 июля 2023 | 13:55
“*бите его сами” решили в Вашингтоне и перепоручили дальнейшую судьбу Дмитрия Васильевича украинским властям. В конце концов, за 9 лет с ареста олигарха в Вене он успел стать “бумажным тигром”. А после того, как 19 июля ракеты рашистов разнесли в хлам портовую инфраструктуру Фирташа в Одессе, приобретенную на кредиты "Газпромбанка" (заявленный ущерб - 1 млрд дол.), Фриташ уже не интересен никому: ни США, ни россии, ни по большому счету и Украине. Единственым заинтересованным лицом остается "Газпромбанк", выдавший Фирташу за все время кредиты на 11 млрд.дол. для скупки предприятий по всей Украине. Но шансы вернуть кредиты хоть в денежном, хоть в натуральном виде у банкиров близки к нулю.
Австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США по обвинению его в коррупции. Изначально обвинения, выдвинутые Штатами в 2014 году, выглядели “притянутыми за уши”. Было очевидно, что главная цель Вашингтона: хоть как-то помешать на тот момент весьма могущественному украинскому олигарху принять участие в разделе постмайданного политического пирога.
Этот куш Фирташ сорвал в результате резкого охлаждения отношений с Януковичем, начиная примерно с конца 2012 года. Несмотря на то, что владелец Group DF наряду с Ринатом Ахметовым был одним из ключевых спонсоров Партии регионов, стало очевидно, что взращенные тогдашним президентом “младоолигархи” (и прежде всего Сергей Курченко) уже нацелились на дерибан активов Фирташа в 2015 году — как только Янукович во второй раз станет главой государства.
Фирташ и его главный младший политический советник-партнер Сергей Левочкин решили сыграть на опережение. Тем паче, что у них был в кармане такой перспективный политик как Виталий Кличко (“Удар”), который согласно соцопросам, при правильных обстоятельствах, мог стать реальной альтернативой ВФЯ. Близкий к Левочкину журналист Мустафа Найем опубликовал 21 ноября 2013 года знаменитый пост “берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей” и заверте…
В итоге к моменту бегства Януковича из страны, 23 февраля 2014 года, у Фирташа и Левочкина на руках был потенциальный будущий президент Украины. С другой стороны, непосредственное участие боксера в руководство Евромайданом придавало ему в глазах большинства избирателей чрезмерный налет радикальности.
Несмотря на огромную роль в инициации цепочки событий, которые в итоге привели к победе Революции достоинства Госдеп США, прекрасно отдавал себе отчет, кто такие Фирташ и Левочкин. Что для этой парочки все происшедшее было элементом контрбатарейной борьбы внутри окружения Януковича, а вовсе не желанием построить демократию в отдельно взятой стране.
К тому же Фирташ оставался главным контрагентом “Газпрома” в Украине. И было очевидно, что даже инициировав по глупости Евромайдан, он все равно должен рассматриваться как элемент разветвленной агентуры Кремля со всеми отсюда вытекающими. И вот такой персонаж не ровен час мог стать главным акционером будущего постмайданного президента.
Поэтому в марте 2014 года Фирташ был задержан в Австрии по запросу США, которые обвнили его в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях (более чем надуманное обвинение). В итоге Фирташа все-таки выпустили под залог в 125 миллионов евро, которые внес за него партнер главного решалы “Газпрома” Алишера Усманова, российский миллиардер Василий Анисимов. С тех самых пор Фирташ с разной степенью успешности оспаривает свою экстрадицию в США.
Несмотря на задержание в Вене Фирташ таки сумел принять активное участие в избрании нового украинского президента. В ходе ряда встреч в Вене (последняя из которых состоялась в конце марта 2014 года) газовый барон подписал “понятийку” со своим кандидатом Кличко и будущим президентом Порошенко. Боксер получал Киев, а Фирташ с Левочкиным — учет их кадровых и бизнес-интересов Петром Алексеевичем. Взамен троица обещала всячески помогать “шоколадному” в его президентской кампании. В итоге это были первые за всю историю страны (и пока последние) выборы такого уровня, которые прошли в один тур.
В свою очередь, пусть и не идеально, но монополия Фирташа прошла “пятилетку Пороха” без больших потерь. Они наступили с приходом Зеленского, и обострились до крайности — с началом полномасштабной войны. Год назад облгазы Фирташа реквизировали в пользу “Нафтогаза”. А уже 15 мая этого года Фирташ получил подозрение от СБУ и Бюро по экономической безопасности, в котором его обвиняют в присвоении государственного газа на 18 млрд гривен. Аналогичное подозрение получили 8 топ-менеджеров его компаний.
В этой ситуации необходимость в экстрадиции Фирташа в США пропала сама собой. Он может без проблем наслаждаться Веной, покуда его украинский бизнес “множат на ноль”. Впереди объявление в международный розыск по линии Интерпола и слушания по экстрадиции Дмитрия Васильевича, но уже в Киев.
"Укррудпром"
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