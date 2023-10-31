Зеленский и война

31 октября 2023 | 03:46 , Олег Ельцов. ТЕМА

Зеленский думал: чтобы победить, нужно просто начать стрелять; чтобы владеть информацией нужно назначить Баканова и Данилова; чтобы подготовиться к войне – упорно асфальтировать, а не выпускать ракеты; чтобы отбить врага и вернуть территории - просто раздавать населению автоматы и положиться на добровольцев, которые не устанут и не закончатся; чтобы обеспечить новые волны мобилизации и победить коррупцию - нужно просто разогнать военкомов; чтобы гражданские не гибли под бомбами - нужно просто представить, что города полны такими же бункерами, как в правительственном квартале на Грушевского; чтобы не страдали миллионы перемещенных лиц, нужно просто положиться на волонтеров; чтобы в бюджете были деньги - просто чаще выступать в западных парламентах; чтобы народ одобрял все, что творится,, нужно просто организовать телемарафон; чтобы бойцы не гибли в окопах, нужно просто мечтать о появлении линий фортификаций; чтобы решить проблему импорта зерна, нужно просто чаще выступать на митингах в Варшаве; чтобы управлять государством, нужно просто сколотить команду из деятелей шоу-бизнеса и одного свадебного фотографа, запостить фото президента с шаурмой на заправке и министра юстиции в носках на рабочем столе; чтобы хватало вооружений, нужно чаще требовать их от партнеров, а не заниматься запуском собственного ВПК, за которое работает СБУ и Минцифры; чтобы народ верил в неминуемую победу, нужно чаще пилить видосы и выпускать сборники собственных речей; чтобы появились деньги на дроны, минометы, пикапы нужно организовывать сборы среди населения и не притеснять нелегальных торговцев подакцизом; чтобы не потерять власть, нужно задавить оппозицию, прекратить политические дискуссии и отменить подотчетность перед электоратом; чтобы укрепить стойкость народа, нужно чаще запускать в телевизор Данилова с Будановым.

Но тут вышла статья в «Тайм»…