|
Зеленский и война
31 октября 2023 | 03:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Зеленский думал: чтобы победить, нужно просто начать стрелять; чтобы владеть информацией нужно назначить Баканова и Данилова; чтобы подготовиться к войне – упорно асфальтировать, а не выпускать ракеты; чтобы отбить врага и вернуть территории - просто раздавать населению автоматы и положиться на добровольцев, которые не устанут и не закончатся; чтобы обеспечить новые волны мобилизации и победить коррупцию - нужно просто разогнать военкомов; чтобы гражданские не гибли под бомбами - нужно просто представить, что города полны такими же бункерами, как в правительственном квартале на Грушевского; чтобы не страдали миллионы перемещенных лиц, нужно просто положиться на волонтеров; чтобы в бюджете были деньги - просто чаще выступать в западных парламентах; чтобы народ одобрял все, что творится,, нужно просто организовать телемарафон; чтобы бойцы не гибли в окопах, нужно просто мечтать о появлении линий фортификаций; чтобы решить проблему импорта зерна, нужно просто чаще выступать на митингах в Варшаве; чтобы управлять государством, нужно просто сколотить команду из деятелей шоу-бизнеса и одного свадебного фотографа, запостить фото президента с шаурмой на заправке и министра юстиции в носках на рабочем столе; чтобы хватало вооружений, нужно чаще требовать их от партнеров, а не заниматься запуском собственного ВПК, за которое работает СБУ и Минцифры; чтобы народ верил в неминуемую победу, нужно чаще пилить видосы и выпускать сборники собственных речей; чтобы появились деньги на дроны, минометы, пикапы нужно организовывать сборы среди населения и не притеснять нелегальных торговцев подакцизом; чтобы не потерять власть, нужно задавить оппозицию, прекратить политические дискуссии и отменить подотчетность перед электоратом; чтобы укрепить стойкость народа, нужно чаще запускать в телевизор Данилова с Будановым.
Но тут вышла статья в «Тайм»…
также читайте
[16.09.2023]
[04.09.2023]
[28.08.2023]
[27.08.2023]
|
по теме
Арестович и выборы
25. 10. 2023 | 16:34
Зеленский, Ахметов, Госдеп или ФСБ. Кто ведет на выборы Алексея Арестовича?..
Яркий Арестович против блеклой власти
17. 10. 2023 | 21:07 , Олег Ельцов. ТЕМА
То, что Арестович собрался в политику, я заподозрил несколько недель назад. Он стал намного интереснее в высказываниях, перестал сдерживать себя в критике власти, чего раньше не бывало… На днях он заявил о своих политических планах германскому Berliner Zeitung, а сегодня украинская власть наконец отдуплилась и погрозила пальчиком опасному конкуренту.
Сектор Газа: два народи в заручниках своїх керманичів
16. 10. 2023 | 18:38 , Олег Ельцов. ТЕМА
У трагедії в Газі здивували обидві сторони. Хамасівці, вчинивши напад, прирекли понад два мільйони населення Гази на неминучі жорстокі страждання. Це було очевидно після перших звісток про напад. Що цікаво: ініціатори напевно свідомо «накручували» градус звірства, демонструючи знущання над полоненими військовими, цивільними жінками, фільмуючи єврейських дітей в собачих клітках.
Рассредоточиться!
05. 10. 2023 | 23:11 , Олег Ельцов. ТЕМА
Харьковская область: очередная ужасная трагедия. Рашисты единственной ракетой убили буквально население половины села. Такое случается не впервые, но к этому невозможно привыкнуть. Единственное, что стало привычным – клясть «братский народ» за массовое убийство украинцев.
Питання руба від Білого дому
26. 09. 2023 | 01:37 , Олег Ельцов. ТЕМА
Ну от і все: чекати закінчення війни не доводиться: або починаємо реформи просто зараз, або підтримка нашої країни й нашої війни згортається, Україна передбачувано програє все: війну, державність... Партнери вирішили розпочати український план Маршала просто зараз. Чи приречений цей план на успіх? Ні. Нам дають шанс й лише від нас залежить чи ми здатні його реалізувати.
28 октября 2023
27 октября 2023
[08:57]
26 октября 2023
[09:02]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»