Кремль не виноват

27 ноября 2023 | 08:02 , Олег Ельцов. ТЕМА

На границах с Польшей и Словакией – транспортный коллапс. Что-то подобное назревает на границе с Румынией. Удивительно, что до сих пор не подключилась Венгрия – но она безусловно может… И что тогда?

Блокирование границы уже отражается на ценах и порождает дефицит топлива на заправках. Украинцы в шоке: поляки со словаками ударили в спину, это происки Кремля! Две недели спустя наконец отреагировал Зеленский: «На границе есть сложности. Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей». Как выяснилось, «у нас есть план» и уже работают правительство, МИД, Мининфраструктуры.

На границе в очереди уже умерли два наших водителя… Украинские власти негодуют. Помимо упоминания приверженности дружбы с Россией главы польского профсоюза, организовавшего блокирование, иных «политических» признаков не заметно. И президент их не озвучивает. Также не поясняет почему правительство начало «работать над решением проблемы» через полмесяца после ее возникновения. Ведь предупреждения о блокировании со стороны польских перевозчиков звучали много раньше. И Зеленский перед встречей с Дудой в апреле, когда он целовался с коллегой в десны посреди Варшавы, заверил, что претензии к Украине в связи с экспортом украинского зерна через Польшу решены. А потом началось… И сегодня продолжается в бОльших масштабах. Все в Польше – агенты Кремля и предатели? Но зачем тогда они устанавливают туалеты для украинских водителей, стоящих в очереди и раздают им еду?..

Меня долго мучал этот вопрос, пока не услышал экспертное мнение человека, которому близки и международные транспортные перевозки, и тема блокирования границы.

Никто в Украине не обсуждает причин блокирования и аргументов польских перевозчиков. Никто даже не знает перечня требований польских профсоюзов. А в нем, между тем, один из пунктов касается предоставления доступа к украинской системе «Шлях». А это зачем? Система успела засветиться в громких скандалах по переправке за кордон украинцев, которым путь за границу закрыт по умолчанию.

Но «Шлях» - не только способ заработать на дезертирах, это много больше! Фактически эта система объединяет все передвижения через украинские границы. Польских перевозчиков в данном контексте волнует единственный аспект: пересечение границы автоперевозчиками. Пересечение границы регистрируется через «Шлях» - как украинских, так и польских автомобилей. И в бесконечных очередях на границе стоят фуры обеих стран. Разница в одном: в отличие от поляков, у наших перевозчиков больше возможностей найти возможность «подмазать», чтобы пройти границу вне очереди. Да-да: платишь взятку (счет идет на сотни долларов с машины) и беспрепятственно проезжаешь границу, минуя многодневную очередь. Если учесть потом транспорта на границе, то речь идет о миллионах – нет: о сотнях миллионов долларов! Вот это и стало причиной блокирования границы, а не любовь главы профсоюза польских перевозчиков к русскому миру. Поляки понимают наши проблемы, возникшие с потерей морских путей сообщения с миром. Но они не могут понять, почему они должны две недели стоять в очереди на границе, наблюдая, как едут фуры, минуя эту очередь.

Сущестующая система «Шлях» - это не инструмент решения проблемы, это коррупционный механизм. Но мало кто понимает, что «Шлях» - лишь вывеска, которая не стоит выеденного яйца. Наш законодатель по сложившейся традиции не предусмотрел никакой юридической ответственности за нарушение провозглашенных правил. То есть: фура пересекает границу вопреки электронной очереди в «Шляхе», но никто не может быть наказан за ее пропуск. Зато те, кто ее пропускают, безнаказанно получают несколько сотен евро с каждой машины. Естественно – не «кэшем» и не напрямую.

В этом и состоит суть проблемы, а не в приверженности какого-то профлидера Польши русскому миру. Но украинское руководство настаивает: это политические демарши Польши, еще более обостряя отношения мужду нашими странами. На встрече с представителями блокирования границы с участием чиновников ЕС Украина не пожелала вести речь о наведении порядка, она продолжила бросаться обвинениям в адрес страны, которая содержит миллионы наших беженцев, передала нам вооружения и материальные средства на миллиарды евро. Я могу понять украинских коррупционеров, стоящих на потоках этой схемы – счет идет на миллионы, если не на миллиарды. Но я не могу понять позицию руководства страны: они «в доле» или «не в теме»?

В этой связи люди посвященные постоянно упоминают Мустафу Наема. Что мы знаем об этой персоне? Многое. Журналист, активист, реформатор, видный государственный и политический деятель… С дипломом киевского политеха успел проявить свои таланты не только на ниве журналистики, но и в реформировании полиции, и на должности заместителя Мининфраструктуры, и «Укроборонпрома»… А еще он в 2013-м приглашал на Майдан с чаем и с хорошим настроением. А потом, после победы Революции достоинства, он приглашал на Майдан с трибуны на улице Банковой, требуя отставки генпрокурора Шокина, который заинтересовался деятельностью компании «Бурисма» с участием Байдена-младшего… Правда, в этот раз народ почему-то на Майдан не пришел, поставив под сомнение способность Мустафы собирать майданы.

Способности Наема управлять государством тоже не выдержали испытания. Реформа МВД, в которой он активно участвовал, оказалась провальной, реформа «Укроборонпрома» показала чего она стоит в ходе войны с Россией… Нет, я не могу обвинять Наема в участии в коррупционных схемах системы «Шлях». Но зачем он банит тех, кто критикует деятельность министерства инфраструктуры и возглавляемого им агентства? Он демократ и либерал или как?..

И меня давно мучит вопрос: а какое отношение в принципе имеет Наем к полиции, министерству инфраструктуры, к оборонной промышленности, к международным перевозкам?... Он хоть день работал в этих сферах, имеет хоть какое-то базовое образование? Не работал, не имеет. И только это не позволяет обвинить его в коррупции. Вполне вероятно, что творящееся сегодня на границе с Польшей – это не следствие крышевания Наемом тех, кто делает миллионы на схматозах с «Шляхом». Вполне вероятно, что деньги делают без его ведома: квалифицикация Наема просто не позволяет понять что вообще происходит.

Да черт с ним, с Наемом! Проблема в том, что руководство державы ничерта не понимает, заявляя, что все это – не следствие дилетантства и коррупционных схем украинских чиновников, а некие «политические шаги» польской стороны. Таким образом мы не только не решаем остро стоящей проблемы, но лишь усугубляем ее.

Волнует не только сама блокировка границы, но системное отношение политического руководства к решению перманентных проблем. И тут снова хочется вспомнить Мустафу Наема. Меня шокировала реакция общества на мегапроблему ценой в миллиарды (!) долларов, связанная с возведением защитных сооружений вокруг энергетических объектов. Вернее – полное отсутствие адекватной реакции.

Как указывает активист и эксперт энерогоотрасли Виктор Куртев, сегодня запущена мегаафера по сооружению укрытий энергообъектов с невиданным бюджетом и нулевым обоснованием. Речь идет о возведении защитных саркофагов над энергоообъектами, преимущественно – электроподстанциями. Счет – на сотни, бюджет – на миллиарды долларов. Эффективность – близка к нулю. Суть: на магистральных подстанциях НЭК "Укрэнерго" (всего в стране 85 таких подстанций) решено возвести защитные железобетонные конструкции. Из них 22 – в ведомстве «Агентства восстановления», возглавляемого Наемом остальные - в НЭК «Укрэнерго».

Для понимания налогоплательщиков, сбрасывающихся на дроны для бойцов, стоимость одного «панциря», к примеру для подстанции 750 кВ "Киевская", составляет 500 млн.грн (это для понимания – полмиллиарда долларов\полдивизиона ЗРК «Пэтриот»). И еще для понимания: это примерно то же самое, что накрыть железобетонным куполом футбольное поле. И таких полей аж восемь! А еще куча объектов размером поменьше. А после этого еще следует демонтировать\перемонтировать подстанцию в этот «купол». Это дополнительные расходы. Но проблема в том, что не существует никаких нормативов по возведению подобных конструкций. А значит нет гарантий, что они выдержат удар дрона (удар «Искандера» они точно не выдержат). Если бы я находился по иную сторону линии фронта на истощение, то непременно приветствовал бы подобное строительство. Не говоря уже о стандартных 30% отката при проведении бетонных работ, в Кремле могут только аплодировать возведению подобных многомиллиардных объектов, которые в лучшем случае выдержат удар дрона в несколько тысяч долларов.

Является ли Наем агентом Кремля? Не уверен. Я склонен считать, что он просто – дилетант с хорошо подвешенным языком. Но меня не волнует причина, по которой моя страна терпит ужасающие убытки. Важен результат: дилетанты захватили власть в этой стране, истекающей кровью. А поскольку верховная власть ничем не отличается от Мустафы Наема, то подобная ситуация складывается буквально во всех сферах госуправления. Как результат – тотальная деградация государства, рост напряжения в украинском обществе. Кремль об этом может только мечтать.