В оточенні ворогів й корисних ідіотів

29 ноября 2023 | 09:25 , Олег Ельцов. ТЕМА

Пару місяців тому почав відзначати, що народ «закипає». Гасло «не на часі» вже не спрацьовувало. Дедалі частіше лунали скарги на владу – центральну передусім, з вуст цивільних й військових. Напевно весь потенціал угамування внутрішньої тривожності через плетіння захисних сіток, перейменування вулиць й повалення пам’ятників було використано. Залишалося мовне питання, яке вміло довела до абсурду пані Фаріон. До цього додалися кепські справи на зовнішній арені й визнання провалу літнього наступу ЗСУ…

Й отут очільник РНБО Данілов запускає у суспільний простір лякалку про кремлівський план «Майдан-3». Ні, я не заперечую існування підривної діяльності російських спецслужб й їхні численні плани. Але я трохи втомився від пустопорожніх заяв Данілова й вирішив дізнатися детальніше про коварний задум Кремля.

Прослухав на ютюб-каналі державного агентства інтерв’ю, де співрозмовники докладно розбирали конкретні десять пунктів цього плану. Було багато балаканини про єдність, про активізацію прихованих агентів Кремля й «корисних ідіотів». Уважно примірював на себе всі десять пунктів й дійшов висновку, що мав би давно сидіти під слідством. Бо є корисним ідіотом, адже маю нахабство роз’єднувати націю, вступаючи в полеміку навколо різних питань, висловлюю невдоволення діями влади й корупцією, тощо.

Але я закриваю очі не втрату пильності спецслужб щодо моєї підривної діяльності. В мене до них одне запитання: де бодай один «розконсервований» агент, який розносить зраду, де оті вороги нації, чия співпраця з інформаційними кураторами з-за Порєбріку виявлена грізними органами? Врешті-решт звідки Данілов взяв список з десяти конкретних пунктів плану Кремля, за яким має статися повалення законної влади. Й хоча дата повалення була анонсована, воно чомусь не сталося. Але то таке: напевно схибили кремлівські агенти.

А вам не цікаво: як здобув Данілов цей план й чому суспільству не повідомили це, не продемонстрували скрін-шоти листування зрадників з кураторами? Адже ледь не щодня СБУ викладає подібні фото із затримання зрадників-кореувальників вогню. Мали б бути схоплені й ті, хто веде інформаційний вогонь на медіаполі України. Продемонструйте бодай якийсь звіт в Центр про виконану роботу, якісь переведення коштів московським інформаційним наймитам… Отут балакучий Данилов дотримується тотальної інформаційної тиші.

Втім, щойно стало відомо про отруєння дружини головного розвідника Буданова. А саме теракти проти відомих громадських й політичних діячів – це один з пунктів отого плану «Майдан-3». Ми бажаємо швидшого одужання постраждалій. Але ось що дивує: про факт отруєння суспільству повідомили із запізненням. Та й, відверто кажучи, ніяких підтверджень отруєння окрім короткого повідомлення в пресі немає. Як виявилося, замах не вдався, жінка одужує… Чекатимемо на результати розслідування, доведення наявності руки москви.

Пам’ятаю, не так давно Данілов намагався заборонити в країні Телеграм. Й раптом у «плані Кремля» з’являється пункт про дезінформацію українців через телеграм-канали… Але ж, сьогодні ТГК й Ютюб є головними джерелами отримання інформації для мільйонів людей. Й москва тут ні до чого – такі правила диктує науково-технічний прогрес. Чи не хоче Данілов і його заборонити?

Як на мене, згідно тих десяти пунктів плану в розряд посібників ворога може потрапити будь-хто, не задоволений станом справ в державі й має нахабство у скрутний час щось критикувати. Складається враження, що в країні роздмухують тотальний психоз, як це було на самому початку вторгнення. Всюди тоді всі бачили ворогів, шпигунів, диверсантів, які розфарбовують вулиці міст й сіл своїми таємними мітками. Врешті-решт хапали невинних людей, перестріляли своїх, видавши за російських диверсантів й заспокоїлися.

Але сьогодні суспільство не дуже ведеться на ці панічні попередження. Паніка, якщо вона десь є, то мабуть в кабінетах влади, звідки й походить заклик «знайди ворога серед ближніх своїх». Дуже хочеться помилятися й побачити нарешті неспростовні докази існування цього дуууже таємного плану ворога.