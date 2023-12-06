Зеленьский продемонстрував мудрість

Тут ось яка історія. Володимир Зеленський здатний притомно озвучувати ротом лише тексти, написані братами Шефірами на сцені «95 кварталу», або ж промовляти підготовлені відповіді на заздалегідь узгоджені запитання підконтрольних журналістів. Будь-яке несподіване запитання, будь-яка імпровізація президента поза текстом, написаним штатними спічрайтерами Банкової - то є тотальна катастрофа.

Тут ось яка історія. Володимир Зеленський здатний притомно озвучувати ротом лише тексти, написані братами Шефірами на сцені «95 кварталу», або ж промовляти підготовлені відповіді на заздалегідь узгоджені запитання підконтрольних журналістів. Будь-яке несподіване запитання, будь-яка імпровізація президента поза текстом, написаним штатними спічрайтерами Банкової - то є тотальна катастрофа.

Слухаючи прес-конференції вождя нації я спочатку мав великі підозри, що той постійно перебуває під впливом сильнодіючих речовин. Але ж такий «передоз» не може тривати кілька років поспіль. Очевидно, проблема у природній нездатності людини формулювати й зрозуміло висловлювати думки.

Остання його промова «без папірця» з’явилася у вільному доступі кілька днів тому. Це були слова привітання, адресовані бійцям на передовій, яким президент особисто вручав нагороди. Ні, це були не слова, це була хаотична комбінація звуків без натяку на наявність сенсу.

Й коли сьогодні вранці з’явилося повідомлення, що Зеленський має виступити на брифінгу в Сенаті США, мені дуже кортіло написати текст-пораду з єдиним месаджем президенту: «Вова, ні за яких обставин не їдь туди, не відкривай рота в Сенаті! Це підстава, після цього нам грошей не бачити гарантовано. Вигадай будь-що аби скасувати свій виступ: жорсткий грип, напад дизентерії, лихоманку Денге… Адже на такому представницькому зібранні тобі напевно поставлять запитання, на які ти безумовно промукаєш щось неоковирне. Не лякай сенаторів, не ганьби країну…»

Титанічним зусиллям волі я цей текст не написав. Але, напевно, хтось мудрий доніс до нашого вождя цю очевидну й важливу думку. Тому вже ввечері Зеленський в останній момент скасував запланований виступ перед законодавцями США. Про це людство поінформував голова демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Яка гарна новина. Дякую, наш президенте!