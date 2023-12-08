Вартість F/A-18, AH-64 Apache, Abrams та THAAD для України

багатофункціональні винищувачі F/A-18

багатофункціональні винищувачі F-16

ударні вертольоти AH-64 Apache

вантажні літаки C-17 Globemaster III

вантажні літаки C-130 Super Hercules

транспортні вертольоти UH-60 Blackhawk

танки M1 Abrams

БПЛА MQ-9 та MQ-1C

комплекси протиракетної оборони THAAD

Для спрощення будемо рахувати ціну саме нових зразків, бо здебільшого США вже воліють передавати озброєння за програмою USAI, а PDA сконцентрувалось на підтриманні вже переданого озброєння.

Відносно F/A-18, то у цьому випадку мова йде про F/A-18E/F Super Hornet від Boeing. Остання відома публічна ціна за експортним контрактом, пропозиція для Фінляндії у вигляді 62 F/A-18E/F Super Hornet у межах тендеру з фіксованою вартістю у 11 млрд доларів від 2021 року. Тобто по 177,4 млн доларів за один літак у комплексному постачанні разом з озброєнням, запасними частинами та іншим.

F/A-18E

Вартість нового F-16V - від 1,3 млрд доларів млрд доларів за 8 літаків, на прикладі Болгарії, тобто по 162,5 млн доларів у аналогічному комплексному постачанні.

Важкі транспортні літаки C-17 Globemaster III доволі давно не йшли на експорт. Останній раз у Кувейт, який замовив два таких літаки. Дозвіл DSCA від 2013 року демонструє граничну ціну у 317 млн доларів за одну машину. C-130J-30 Super Hercules на експорт йде активніше, наприклад, Австралія у 2022 році отримала дозвіл на закупівлю 24 таких літаків за 6,35 млрд доларів - 264,58 млн доларів граничної ціни.

C-17 Globemaster III

AH-64Apache, сучасна версія у виробництві - AH-64E Apache Guardian. Потенційна угода для Польщі на 96 цих нових вертольотів - 12 млрд доларів. Тобто по 125 млн за одиницю разом з озброєнням, комплектуючими й всім іншим за дозволом DSCA. UH-60M Black Hawk - дозвіл для Литви від 2020 року, який обговорює шість вертольотів з граничною ціною у 380 млн доларів, по 63,3 млн за борт.

Щодо танків Abrams, то тут чудовий приклад, чому коли мова йде про дозвіл на експорт від DSCA не завжди правильно вважати реальною ціною. Бо у дозволі 54 танки "продають" за 2,5 млрд доларів, але Румунія купує за 1,07 млрд. Але якраз тут цілком логічне пояснення такої знижки - Бухарест міг скористатися "ваучером" за передану до України озброєння. Але все одно отримав ціну у 24 млн за Abrams, як й Польща у контракті на 250 M1A2 Abrams SEPv3 за 4,75 млрд доларів.

Abrams та Black Hawk

Дрони від General Atomics, це окрім прямо названого MQ-9B Sky Guardian, ще, скоріш за все, MQ-9 Reaper та MQ-1C Gray Eagle. За протичовнову версію для Австралії DSCA у 2021 році виставила цінник у 1,65 млрд доларів за 12 дронів - 137,5 млн доларів. За свіжим від 2023 року дозволом для Нідерландів на MQ-9 Reaper Block 5 - 611 млн за 4 БПЛА, по 152,7 млн доларів. А ось MQ-1C Gray Eagle поки не був предметом експортного контракту. Але самі постачання дуже відрізняються один від одного, бо мали різний комплект озброєння.

Системи протиракетної оборони THAAD доволі важко порахувати з точки зору ціни, бо все залежить від комплектності батарей та кількості ракет. Але цінник від 2,5 млрд доларів за один комплект цілком можливо вважати базовим на основі лише двох і доволі застарілих контрактів для ОАЕ та Саудівської Аравії.

Пускова THAAD

Й таким чином стає можливим за цим дуже приблизним прейскурантом сформувати орієнтовну загальну ціну, яка дуже сильно буде залежати від кількості. Але умовно сформуємо потребу наступним чином:

F/A-18 - 64 одиниці = 11,35 млрд доларів

F-16 - 64 одиниці = 10,4 млрд доларів

AH-64 Apache - 64 одиниці = 8 млрд доларів

C-17 Globemaster III - 12 одиниць = 3,1 млрд доларів

C-130 Super Hercules - 12 одиниць = 6,35 млрд доларів

UH-60 Blackhawk - 64 одиниць = 4 млрд доларів

Abrams - 180 одиниць = 4,3 млрд доларів

MQ-9/MQ-1C - загалом 64 одиниці = 9,6 млрд доларів

THAAD - 2 одиниці = 5 млрд доларів

Таким чином вкрай орієнтовна гранична ціна за виключно гіпотетичною потребою становить 59,7 млрд доларів за комплексними постачаннями разом з озброєнням, запасними частинами, логістикою навчанням тощо. Тобто, попри можливе перше враження, доволі реалістична ціна, якщо пам'ятати, що у США на допомогу Україні у 2024 році хочуть вибити 61,1 млрд призначені для військової підтримки України.

А враховуючи те, що такі постачання неможливо виконати за один рік, бо вони будуть у будь-якому випадку розтягнуті на довгий час, то й фінансування також пропорційно розподіляється на весь термін. Більше того, це виключно приблизна ціна за експортними дозволами. У випадку замовлення за програмою USAI це має бути вартість, як для міноборони США, тобто значно нижчою.

Але не варто також забувати, що величезний перелік грошей на військову допомогу від США йде не на нові системи озброєння, а на підтримку вже переданих та забезпечення належної кількості боєприпасів.

Звідси